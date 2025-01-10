有影响力的营销平台 - 最热门应用 - 菲律宾

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在当今的数字环境中，影响者营销平台为寻求利用社会影响者力量的组织提供全面的解决方案。这些平台简化了识别影响者、监督内容创建和评估活动有效性的过程。通过利用与名人、内容创作者、小影响者和品牌大使的合作关系，品牌可以探索获取客户和产品推广的新途径。 影响力营销平台主要由零售、时尚、美容以及电子商务和直接面向消费者 (DTC) 品牌等消费品行业的营销和广告团队使用，可促进有针对性的推广和协作。它们充当品牌和影响者之间的桥梁，实现无缝沟通和内容管理。 通过这些平台寻找影响者有两种主要方法。有些提供广泛的数据库，其中包含各种社交网络中经过验证的影响者的资料，利用人工智能进行受众分析。其他人则提供进入选择与品牌合作的影响者的独家网络的机会。无论选择哪种方法，这些平台都使企业能够完善其搜索标准，并与符合其品牌价值和目标人群的影响者建立联系。 通过集成的协作工具和内容管理功能，营销人员可以有效地与影响者联络、监督内容创建并评估活动绩效。这种全面的方法可确保影响者营销计划无缝执行并产生可衡量的结果。
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Later
later.com
Later 是一个社交媒体营销和商务平台，可帮助企业主、创作者、代理机构和社交媒体团队在线发展其品牌和业务。 Later 通过让您在一个地方轻松管理整个社交媒体策略，帮助您节省时间并发展业务。安排发布到每个社交平台，获取主题标签建议，最佳发布时间，将您的图像变成可点击、可购物的帖子，并在个人简介中添加自定义链接，等等！
LTK
shopltk.com
从您信任的 LTK 影响者那里购买最新的时尚、家居、美容、健身产品。工作服创意、婚礼宾客礼服、旅行着装等等。
Meltwater
meltwater.com
Meltwater 是媒体情报领域的先驱，为公关、传播和营销专业人士提供保持领先地位所需的信息优势以及高效的单一集成解决方案。作为唯一的公关和社交媒体一体化解决方案，超过 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒体和社交智能来掌握数十亿的在线对话，并提取相关见解来战略性地管理其品牌。 Meltwater 拥有近 20 年的数据分析经验，致力于基于六大洲 60 个办事处的本地专业知识提供个性化的全球服务。我们的客户可以监控新闻和社交媒体的媒体报道。我们跟踪超过 300,000 个在线新闻来源，建立印刷和广播监控合作伙伴关系，并通过 Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、评论、评论网站、论坛、留言板以及超过 3 亿个实时监听社交对话博客。我们帮助客户通过定性和定量指标轻松分析媒体和社交媒体报道。我们不断扩展的小部件库允许客户无缝创建仪表板，以帮助可视化媒体报道并报告其公关和营销工作的投资回报率。一切都是交互式和可导出的，以提供数字背后的背景。公关媒体情报 拥有超过 300,0000 个来源和最大的优质内容库，实时监控和分析来自在线出版物、印刷品、社交媒体、电视和广播电台的每一条相关媒体报道。与有影响力的人和记者联系并跟踪您的外展活动。营销人员的社交解决方案 社交部门的前身是 Sysomos（于 2018 年 4 月收购），提供全面且集成的数据解决方案来推动您的社交策略。通过无限查询和无数据上限来研究和监控 200+ 十亿次社交对话，从一个平台参与和发布，轻松找到社交影响者，深入挖掘消费者洞察，并发现推动社交对话的社区。为企业定制的解决方案企业解决方案团队确保我们的行业专家和分析师团队能够快速有效地满足即使是最复杂的交付成果。 Meltwater 为世界领先品牌提供专业服务和优质产品。
BrandChamp
brandchamp.io
借助 BrandChamp，将您的客户转变为品牌拥护者。 BrandChamp 前所未有地简化了品牌宣传计划的启动和管理。与增长最快的品牌一起通过成功的宣传活动来提高推荐销售并激励用户生成内容。我们的一体化平台与顶级电子商务解决方案、社交媒体平台和市场无缝集成。
GRIN
grin.co
GRIN 是电子商务品牌最好的影响者营销软件。我们的人工智能平台包括超过 3200 万影响者套件、活动工作室、报告和分析、支付和产品履行、完整内容媒体库等。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球领先的合作伙伴关系管理平台，自 2008 年成立以来，一直在改变企业发现和管理所有类型合作伙伴关系的方式，包括附属机构、影响者、商业内容出版商、B2B 等。构建的平台可以帮助企业（品牌、出版商和代理商）与出版商和消费者建立真实、持久和有益的关系。通过提供整个消费者旅程的可见性，他们能够轻松、透明地聚合、协调和优化整个合作伙伴组合的总价值，从而推动增长并为消费者创造新价值。要详细了解 Impact.com 的技术平台和合作伙伴市场如何推动沃尔玛、Uber、Shopify、联想、欧莱雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企业品牌的收入增长，请访问 www.impact。 com.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 帮助营销人员衡量、改进和报告他们在社交媒体上产生的影响。 Keyhole 的社交聆听、影响者追踪和社交媒体分析产品可帮助营销人员改进社交媒体策略，并向同事和客户证明其影响力。 Keyhole 易于使用的仪表板可让您立即构建和共享报告，每年节省数百个小时。 使用 Keyhole 的专用影响者指标来分析倡导者谈论您的主题标签。 *您可以根据影响者的地理位置和简历中的关键词来过滤影响者。联系有影响力的人，以帮助提高参与度并提高您的营销投资回报率。 * 您还可以根据影响者产生的曝光度和参与度对他们进行排序。分析仪表板有一个方便的词云，显示主标签常用的标签。 * 您可以轻松使用该工具来识别与您的活动相关的最受欢迎的主题标签并找到机会领域。
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack 是针对合作伙伴关系的全栈解决方案。该平台支持合作伙伴营销、推荐和经销商活动，并解决合作伙伴应用程序管理、参与、归因、教育、支付、合规性和其他合作伙伴渠道需求。 使用 PartnerStack 的公司将他们的计划列在 PartnerStack 的市场中，将他们的计划展示给不断增长的超过 450,000 个合作伙伴网络。由于通过 PartnerStack 网络获得了合作伙伴，这些公司的合作伙伴渠道收入增加了 30% 以上。该网络允许合作伙伴从单一平台销售多个 SaaS 应用程序 - 这是投资渠道的集成 SaaS 解决方案的必要条件。
Stellar
stellar.io
Stellar 的网红营销解决方案让您能够更智能、更快速、更高效地开展营销活动。借助 Stellar 直观且易于使用的软件，营销人员可以抛弃电子表格，自动化寻找影响者的繁琐手动过程，对他们参与的影响者做出数据驱动的决策，安排和自动化工作流程，甚至预测和衡量营销活动投资回报率。凭借我们尖端的技术和热情的员工，Stellar 软件和代理机构已经为世界各地和各个行业的许多公司提供了帮助。
Perpetua
perpetua.io
Perpetua 的一体化零售媒体平台帮助品牌将广告效果提升到一个新的水平。我们为您提供在亚马逊、沃尔玛、Instacart 等平台上充分发挥广告潜力所需的工具、自动化和控制。
Social Native
socialnative.com
Social Native 是全球领先的市场，帮助品牌大规模获取创意。包括阿迪达斯、The North Face 和乐高在内的数千个全球品牌依靠 Social Native 来满足整个客户旅程中对高性能内容不断增长的需求。 Social Native 的智能内容工作流程将有机策略和付费策略连接起来，帮助我们的合作伙伴实现其内容的全部生命周期价值。其使命是使创意内容民主化，帮助品牌通过多样化和真实的故事讲述与受众保持联系。
Affable.ai
affable.ai
AI驱动的端到端网红管理平台 最短时间内激活更多网红 600万+网红 | 4 个社交渠道 | 1 个用户友好、人工智能驱动的平台 受到 100 多个全球领先品牌和 4300 多个数据驱动营销人员的信赖 被华为、香奈儿、雅诗兰黛、亚洲航空、施华洛世奇、奥美、宏盟、群邑等全球企业所使用！ affable.ai 的自助服务平台简化了影响者活动的规划和执行，从寻找最相关的影响者到衡量他们的影响力。营销团队可以利用 affable.ai 的深入人口统计洞察无缝优化其营销活动，以获得最大投资回报率。 affable.ai 通过各种社交媒体平台（Instagram、Youtube、TikTok、Twitter）追踪全球超过 600 万影响者。以下是您如何从使用 affable.ai 中受益： 1. 使用 affable.ai 的影响者和内容发现找到真实且相关的影响者 2. 使用 affable.ai 内置的影响者关系管理解决方案联系影响者 3. 跟踪所有内容- 包括营销活动仪表板上的帖子和故事 4. 创建和导出有关社交指标的报告，包括覆盖范围、参与度、印象和媒体价值 5. 每周跟踪影响者的持续趋势 6. 将影响者的表现与竞争对手进行比较
Skeepers
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Skeepers 是欧洲购物者参与解决方案的领导者。 他们提供完全集成的一站式 UGC 套件，帮助品牌与消费者建立联系、扩大影响力、提高参与度、推动销售和保留客户。 Skeepers 通过我们完全集成的一站式 UGC 解决方案套件的真实体验将品牌和消费者联系起来。借助 Skeepers，品牌可以真正培养消费者关系、扩大覆盖范围、提高参与度、推动销售并提高消费者保留率。其解决方案可以轻松、有效、大规模地创建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 使品牌能够与我们的创作者社区建立联系，获得高质量、定制的 UGC 视频内容。其先进的人工智能使品牌能够利用最优化的视频内容使产品与目标受众产生共鸣，并在最有效的分销渠道上播放视频
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza 是一个影响者营销平台，允许广告商搜索、查找影响者并与影响者建立联系，并在其平台上管理影响者活动。 Linkpizza 的网络上有超过 3,500 位影响者，主要专注于荷兰市场
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands 是一个影响者和用户生成内容 (UGC) 市场，您可以在其中快速将您的品牌与数千名内容创作者和 TikTok 影响者联系起来，以推广您的产品和服务。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一个也是最好的产品，可以帮助品牌根据品牌条款，通过影响者店面更好地为创作者货币化。 LoudCrowd 为电子商务领域的顶级品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一种创作者商务解决方案，可与 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方参与者进行实际竞争。 LoudCrowd 的客户不仅从第 3 方参与者那里赢回了重要的收入，而且还看到了创作者附属转化率 (CVR) 和平均订单价值 (AOV) 的大幅提高，以及客户获取 (CPA) 成本的显着降低。 LoudCrowd 的影响者店面的工作原理是允许品牌为任何创作者提供白标个性化页面。创作者可以 DIY 产品捆绑、整合 Instagram 和 TikTok 的内容，并从他们推动的销售中赚取佣金。个性化登陆页面是自动创建的，无需品牌的任何开发资源。 LoudCrowd 的影响者店面代表了有利于品牌的创作者联盟营销的未来。
Influence4You
influence4you.com
该影响力营销平台拥有超过 160,000 名订阅的影响者并可访问 1 亿个人资料。小网红的吸引力是名人的三倍。利用他们的真实性，发现一些出色的个人资料，并通过市场上最完整的平台与他们一起有效管理您的活动！ Influence4You 的功能： - 为您的活动访问超过 160,000 名订阅的影响者，并借助集成工具 HypeAuditor 查阅 1 亿个人资料的统计数据并检测虚假关注者 - 选择发起付费或简单的赠送活动（这使您可以与最合适的个人资料合作，优化您的预算） - 拥有在所有社交网络（Instagram、YouTube、TikTok、Pinterest、Snapchat、Twitch、Linkedin...）上、在 35 个国家/地区以 7 种语言、跨所有领域发起 5000 多个营销活动的经验 - 最符合人体工程学和用户友好的界面- 根据众多基准，最完整的平台 - 免费平台支持（通过邮件或电话） 自 2012 年以来，Influence4You 结合了顶尖技术和影响力营销专家。
CreatorIQ
creatoriq.com
对于希望推进创作者营销的组织来说，CreatorIQ 是最值得信赖的影响者营销平台。其企业级技术和行业领先的智能有助于扩大创作者发现、简化工作流程和强大的报告，同时确保合规性和品牌安全。全球数千个最具创新性的品牌都在使用 CreatorIQ，包括百威英博、CVS、迪士尼、罗技、雀巢、红牛、丝芙兰、联合利华等。 CreatorIQ 成立于 2014 年，总部位于洛杉矶，在纽约、伦敦和乌克兰设有办事处。 2021 年 9 月，CreatorIQ 收购了领先的影响者营销平台 Tribe Dynamics，帮助激情驱动的品牌推动数字赢得媒体。欲了解更多信息，请访问 CreatorIQ.com。 + 使用深入的领域和见解搜索、比较并获取建议，轻松找到并审查更多适合您品牌的创作者，时间缩短一半。 + 通过面向创作者的通信工具和目的地来引导他们完成入职和激活，打造卓越的合作伙伴体验。 + 通过预测营销活动中的成本和创作者支出回报来制定策略，并分析所有营销活动、创作者和帖子的完整计划绩效。
Vyrill
vyrill.com
随着视频内容同比增长 400%，品牌和零售商面临着巨大的问题。你知道吗： * 每天在移动设备上观看视频的时间为 2.16 小时 * YouTube 上每分钟上传的视频超过 700 小时 * 每天在 YouTube 上观看的视频数量超过 5B+ * 85% 的购物者在购买产品前观看视频 * 购物者对视频评论的信任度比文字评论高 20 倍 您如何找到隐藏在这些视频中的重要产品和客户见解？ 想象一下要理解如此大量的视频内容需要多少资源、时间和精力。而且，由于所有这些视频都不可搜索 - 它们没有用。 这就是 Vyrill 训练机器大规模捕捉、观看和分析视频内容的原因。 Vyrill 帮助品牌和零售商从视频数据中获取消费者洞察，以改进产品、提高客户参与度并推动电子商务销售。 Vyrill 的 AI 平台以 15 多个维度和 70 多个过滤器分析每个视频，使品牌能够捕捉数百万个视频中的人物、事件、地点和时间。 Vyrill 自动提供可操作的分析和见解： * 了解有关您品牌的实时趋势、人物、话题和事件 * 了解对您产品的积极和消极情绪 * 解释视频对话以确保品牌安全，包括脏话、暴力等。 * 了解竞争洞察 * 发起活动以捕捉有关您的品牌和产品的新视频评论 * 运行生成式人工智能提示来回答视频数据中的关键问题
Publicfast
publicfast.com
Publicfast 是一个在线平台，帮助品牌和企业在六个最受欢迎的社交媒体网络中寻找、联系和合作真正有影响力的人。 我们帮助机构花更少的时间寻找合适的创作者并发起有效的数据驱动的活动。
Yoloco
yoloco.io
Yoloco 是一个专为社交网络上准确的影响者分析而设计的平台。得益于现代技术、机器学习和内部开发的使用，Yoloco 帮助用户获取成功开展广告活动所需的所有数据。该平台提供了强大的工具，您可以使用它们： - 使用强大的过滤器搜索影响者 - 包含 20 多个指标的影响者分析报告 - 影响者外展 - 竞争对手分析 - 营销活动管理器
Node App
node-app.com
Node 是一个私人平台，允许企业让数百名经过审查的影响者试用和推广其产品。北美地区超过 1000 个品牌使用 Node 来发布与其利基市场中的内容创作者相匹配的产品和服务。除了社交媒体帖子之外，企业还获得用户生成内容的完全发行权，为他们提供了大量用于数字广告和其他商业目的的创意资产。
OkFans
okfans.com
Okfans 是一个订阅网站，内容创作者（例如：YouTuber、健身教练、模特、内容创作者、公众人物和成人内容创作者）可以通过开展订阅业务来赚钱，从而将他们的职业货币化。粉丝可以通过包月会员的方式支付内容（照片和视频、直播）费用。
BrandBacker
brandbacker.com
BrandBacker 是一个快速发展的博主、视频博主和影响者网络，它将希望在博客和社交网络上获得曝光的品牌与寻找机会的 10,000 多名博主和影响者联系起来。
Current
current.tech
什么是当前？对于希望建立大使计划、最大化影响力营销并增加收入的品牌来说，这是第一大解决方案。在 Current Technologies，我们的工具套件为品牌提供支持，从发现创作者到营销活动管理，再到自动化人才支付和税务合规。我们可以帮助您为您的品牌找到最好的影响者和大使，大规模创建有影响力的内容，并衡量真正的投资回报率，以推动您的业务取得成功。在我们的产品套件中，您将享受： 1.) 大使中心 - 一个完整的大使平台，专为您的成长而设计。启动私人大使社区、衡量内容表现、跟踪销售并增加收入。 2.) 程序化招聘 - 无需花费数小时寻找合适的影响者。让我们的软件完成每天匹配潜在创作者的所有工作。 3.) 支付平台 - 我们的集成平台使您的团队能够授权付款、定制付款、收集税务文件并自动将 1099 分配给人才。同时让您的创作者能够灵活地通过 ACH、电汇或 PayPal 接收付款。 4.) 消息传递 - 与您的社区建立有意义且持久的联系。联系潜在的合作伙伴，直接与您的大使和影响者沟通，或与整个社区聊天。 5.) 报告和分析 - 衡量您的成功，同时利用报告套件中的全面绩效洞察来微调您的策略。 6.) 托管服务和客户管理 - 我们发展有利可图的大使计划。我们制定持久的影响者策略。我们为客户的成功负责。
Inflead
inflead.com
Inflead 处于影响者营销情报的最前沿，提供无与伦比的精确度和分析功效。 Inflead 利用先进的科学技术在影响者营销领域保持领先地位。 Inflead 的平台为品牌、代理机构和媒体中心提供服务，提供一整套用于影响者搜寻、人工智能驱动的分析、活动管理和竞争洞察的工具。 Inflead 可以访问 Instagram、TikTok、YouTube 和 Twitch 等平台上超过 1000 万个个人资料，使我们的客户能够发现、评估、跟踪和发展他们的影响者活动。深入我们的数据实验室，发现市场趋势、分析竞争对手策略并接收量身定制的报告。
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero 是一款一体化影响者管理软件，由影响者数据库和全方位服务 CRM 组成，可自动执行整个活动管理流程。可以分为三个步骤。 1).通过我们的 1170 万 Instagram 和 1230 万 Youtube 影响者数据库以及详细的搜索过滤器 + 虚假关注者和机器人检测 2) 发现影响者。通过我们的 CRM 进行自动通信 3)。报告和分析，包括经过验证的展示次数、点击次数和转化次数。通过与您的商店集成，您可以通过我们的 CRM 管理整个流程。您可以设置联属链接、折扣代码并自动处理付款。如果您希望让影响者完全控制，他们可以登录其联属会员仪表板，查看他们的表现并自行支付其联属会员余额。影响者发布后，它将自动保存在 CRM 中，以供审核、下载和重复使用。产品可以通过 CRM 自动发货，如果您想联系您的 Facebook 业务经理，您可以通过付费广告来提升您的影响者内容。我们不仅拥有这个扩展且易于使用的平台，而且我们还确保所有公司（无论规模大小）都可以访问该平台。
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer 是一款综合性影响者营销软件，用于社交媒体影响者发现、营销活动运行、影响者关系管理和社交媒体分析。它涵盖了 YouTube、TikTok 和 Instagram 上超过 2000 万的全球影响者资源。特点： 网红细粒度搜索网红数据库，包含 20,000,000 个 65k Niche 标签和 17K 品牌标签 网红营销活动：启动和监控网红数据分析 全球网红排名（按地理和 Niche）
Racontor
racontor.com
Racontor 是一个创作者经济平台，我们正在利用社交媒体创作者的力量颠覆庞大的全球在线营销行业。我们的服务包括影响者营销和其他创作者服务。
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere 是一个微型影响者营销平台，旨在帮助消费品牌大规模赚取内容。我们先进的配对工具、履行技术和品牌门户消除了开展影响者活动所涉及的 98% 的手动跑腿工作。这意味着您可以维持始终在线的影响者营销策略，而无需牺牲您的日程安排。通过实时访问已授权的内容，品牌可以建立一个持续的真实 UGC 库。通过简化最艰巨的营销任务，Statusphere 使品牌能够在很短的时间内从经过审查的创作者那里获得数百个帖子。
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle 是一个最先进的影响者营销平台，供广告商开展端到端的创作者活动。该平台通过 Meta、Instagram 和 TikTok 上的付费社交活动支持 100 万创作者，以提高 RoAS、覆盖面、参与度并降低客户获取成本。 The Cirqle 的软件平台简化了由创意策略师团队支持的高质量影响者工作。工作范围包括轻松激活有影响力的品牌知名度和销售，无缝批准/扩展内容以填充品牌渠道，或快速测试新的（广告）展示位置以促进增长。与他们自己的广告 (BAU) 和传统内容制作方法相比，与 The Cirqle 合作制作创作者制作的内容时，客户的总体制作和采购成本平均降低了 30-50%，同时 RoAS 和性能提高了 10 倍。
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com 是一个可以即时联系您的直接市场； Instagram、TikTok 和 Youtube 上的影响者和创作者与数百万全球品牌建立付费合作伙伴关系。与您所在领域的品牌合作，展示您的创造力，获得曝光度，建立您的个人品牌，并通过创建与您的追随者产生共鸣的引人入胜且真实的内容来赚钱。借助 Ainfluencer 移动应用程序，您可以获得无限的机会，最大限度地发挥您的收入潜力，并指导您的关注者购买他们喜欢的产品。
AnyTag
anytag.jp
AnyTag 是一个影响者营销平台，使营销人员、公关机构、人才机构和影响者网络能够发现影响者，激活、管理、跟踪和归因跨主要社交媒体平台（包括 Instagram、TikTok、Facebook、YouTube 和 Twitter）的影响者营销活动。该平台专为亚洲打造，让用户可以访问该地区超过 300,000 个影响者和影响者数据点，包括在其影响者姐妹应用程序 AnyCreator 上注册的用户。 AnyTag 还为用户的品牌拥有的社交媒体帐户提供社交媒体分析，包括人口统计和帖子分析、竞争对手分析、主题标签分析、品牌提及和 UGC 管理。
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre 是一个人工智能驱动的综合影响者平台，使数百万影响者能够与全球品牌建立强有力的合作。更好的是 - Atisfyre 对影响者完全免费。 Atisfyre 的诞生源自我们对变革影响者营销行业并对其产生积极影响的热情。我们看到各种规模的影响者找到合适的合作品牌是多么困难，并且知道我们可以开发一个平台，为他们提供跳过中间人并成为自己的经理的工具。
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN 是一款影响者营销数据驱动的软件解决方案，可优化您的影响者营销工作流程和策略。我们致力于为大中型公司和集团服务。在影响者营销的每个阶段，我们都为您提供解决方案： ◾ 识别和发现名人、小众影响者和新兴人才。 ◾ 评估影响者的受众质量。探索超过 3200 万个影响者档案。 ◾ 获得对影响者的深入见解和分析。点击并创建有趣的自定义选角幻灯片。 ◾ 分析和预测您未来的活动。 ◾ 获取独特关注者百分比。 ◾ 建立有影响力的活动并定制您的工作流程仪表板。 ◾ 跟踪 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的数据 ◾ 生成详细的分析报告。通过社交聆听、基准测试和更多功能来增强您的工作流程。 CAMPAYGN 被 Tag Heuer、Prada、Sisley、Montblanc、Chopard、Chaumet、Givenchy、La Prairie 等众多公司使用。您准备好尝试我们了吗？
Embold
embold.co
Embold 是加拿大首选的影响者营销平台，将品牌与 9,000 多名当地微型影响者联系起来。简化活动管理、内容审核和影响者支出。受益于我们量身定制的解决方案，包括托管营销活动、CampaignPlus 和白名单广告。 Embold 受到加拿大顶级品牌的信赖，通过使用其软件保证投资回报率最大化和营销活动取得成功。
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai 是一个影响者营销平台，专为满足机构和品牌的需求而量身定制，使他们能够通过数据驱动的决策和输入来管理影响者发现、活动管理和报告
Influential
influential.co
Influenceial 通过优化最智能的人工智能数据，将品牌与影响者精确匹配，以吸引新受众，从而获得无与伦比的可衡量结果。
Keymailer
keymailer.co
全球最大的游戏影响者营销平台，将创作者、软件和服务集于一个门户。通过有机激励评论活动、具有成本效益的绩效营销活动、赞助内容活动等吸引全球创作者。数以千计的出版商和品牌依靠 Keymailer 来实现其影响者营销目标，访问我们由超过 50,000 名专业级影响者和媒体组成的网络以及 35 亿受众。
Kolsquare
kolsquare.com
Kolsquare 的影响者营销平台将最新的数据和技术结合在简单的 UX/UI 中，使品牌能够达到新的认知度并带来可观的投资回报率。
Modash
modash.io
对于优先考虑增长的公司来说，这是唯一的影响者工具。一个全球影响者搜索引擎，具有目标受众数据并监控不断增长的 B2C 业务。
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence 是一款影响者营销解决方案工具，可让用户完全控制自己的策略以及与影响者的沟通。该应用程序专为电子商务商店设计，用于连接他们的商店并开始简化影响者销售并根据影响者使用优惠券的销售跟踪投资回报率和收入。 Ninja Influence 由数据驱动 - 拥有 Instagram、TikTok 和 YouTube 上超过 1 亿名影响者的数据库 - 迄今为止网络上最全面的数据库。
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx 是一个营销平台，用于联系影响者、与品牌合作、签订合同和衡量参与度。
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app 是一个创新的影响者营销平台，旨在为小型企业、初创公司和个体企业家提供支持。它为影响者和联盟营销提供了一个用户友好的平台，旨在满足不断发展的企业不断变化的需求。它的目标是成为各种规模的公司可访问且有效的合作伙伴，专注于扩大影响力、提高品牌知名度并在影响者营销领域推动强劲的投资回报。
Woomio
home.woomio.com
Woomio 提供发现影响者、预测营销活动和衡量投资回报率所需的工具，帮助营销人员和代理机构在影响者营销中脱颖而出
Aggero Software
aggero.io
Aggero 为您分析来自所有主要社交媒体平台的数千小时的视频内容。它使用人工智能技术来提取独特且相关的视频见解，例如观众情绪数据、参与率以及视频和文本中品牌或产品提及的热门时刻。作为一种社交聆听工具，它理解创作者在视频中所说和展示的内容。此外，它将其与受众反应联系起来，允许实时创作者主导的活动优化，以实现最大程度的参与。
Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi 允许中小型企业招募有影响力的人、跟踪他们的帖子并报告结果。
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz 帮助内容创作者和品牌通过在线发布内容获得报酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以通过向他们提供对您的内容的 VIP 访问权限来成为积极的参与者。借助 TrueFanz，您可以让您最大的支持者访问内容、社区并深入了解您的创作过程。作为交换，您将获得自由和灵活性，在实现目标的同时尽最大努力！
Promoty
promoty.io
Promoty 是一种影响者关系营销工具，可帮助品牌和机构找到合适的创作者、管理影响者关系并节省影响者营销时间。
Rizer Social
rizersocial.io
Rizer 平台是品牌和广告商使用的基于云的软件。 Rizer Social 定位为绩效营销和商业智能工具，与其他更专注于交易市场的平台完全不同。我们的解决方案通过渠道和受众的透明度和绩效基准测试，降低了广告商的风险，并在与有影响力的人合作时扩大了结果。
SARAL
getsaral.com
SARAL 是专为电子商务品牌打造的简单有效的影响者营销平台。寻找未开发的影响者、自动化外展、管理关系、跟踪绩效和发送付款 - 一切都在同一个屋檐下！获取免费试用并亲自测试！
Sauce Social Commerce
addsauce.com
通过视觉购物和 Instagram 商店为您的关注者提供一键式冲动购买力，将您的用户生成内容转化为可购物的社交证据，并将影响者转化为您品牌的强大零售渠道。 Sauce 提供了一个具有简单易用的工具和嵌入的平台，可将您的社交媒体转变为强大的电子商务社交购物体验。 Inc 杂志称“……影响者营销即将突破屋顶” - Sauce 相信，蓬勃发展的社区是社交营销激增的背后原因，也是每个令人惊叹的品牌的核心。其使命是帮助伟大的品牌了解他们的追随者，并利用对其最有影响力的拥护者及其内容的洞察来寻找新的受众。 数据为王，但很少有人知道如何利用其不断扩大的潜力。 Sauce 为品牌和创作者提供了一个通过大数据分析了解受众的平台。这些见解围绕其社会生态系统展开，使人们能够发现互惠互利的合作机会以及了解和发展充满活力的社区的方法。
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim 是一个人工智能驱动的影响者营销和创作者管理平台。我们提供最好的服务，并帮助品牌根据社交媒体平台的影响力、人口统计数据和受众来识别影响者。我们的人工智能工具可帮助您与真正与真正的追随者互动的最佳影响者建立联系。 Socialfaim 工具可帮助您跟踪活动并衡量效果。
Socialveins
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它是一个有影响力的营销平台，活动经理可以在该平台上与平台上注册的数千名创作者一起发起和管理他们的活动
TrueFanz Fans
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TrueFanz 帮助内容创作者和品牌通过在线发布内容获得报酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以通过向他们提供对您的内容的 VIP 访问权限来成为积极的参与者。借助 TrueFanz，您可以让您最大的支持者访问内容、社区并深入了解您的创作过程。作为交换，您将获得自由和灵活性，在实现目标的同时尽最大努力！
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UPRED 希望成为一个全球创作者经济多元宇宙，通过带来更多的真实性、可见性和技术改进来增强世界创作者经济的能力。 UPRED GDS：为所有企业提供一站式解决方案，使他们能够参与创作者经济。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，将为创作者和企业解决一系列与创作者经济相关的问题。 UPRED 总部位于印度班加罗尔，目前在全印度开展业务，并在美国、英国、迪拜、新加坡、日本和世界其他地区开展影响力营销活动，能力有限。欲了解更多信息，请联系 [email protected] 并联系[email protected]
Wowzi
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Wowzi 是一家全球领先的科技公司，致力于帮助中小企业、跨国公司、创意机构、研究公司和非政府组织与我们多元化的非洲创作者社区建立联系。 Wowzi 平台可帮助品牌为社交广告释放创作者营销的力量。 Wowzi 总部位于肯尼亚内罗毕，在加纳、尼日利亚、南非、坦桑尼亚、乌干达和整个欧洲设有团队。
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ViralMango 是一个在线市场，使品牌能够与经过验证的微型和纳米影响者建立联系，实现互惠互利的合作。该平台为创作者提供了展示技能并扩大追随者的空间，同时允许企业利用影响力营销的力量来接触目标受众。通过促进这些联系，ViralMango 正在彻底改变品牌和创作者合作创建引人入胜且真实内容的方式。
Upcred Advertiser
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UPRED 希望成为一个全球创作者经济多元宇宙，通过带来更多的真实性、可见性和技术改进来增强世界创作者经济的能力。 UPRED GDS：为所有企业提供一站式解决方案，使他们能够参与创作者经济。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，将为创作者和企业解决一系列与创作者经济相关的问题。 UPRED 总部位于印度班加罗尔，目前在全印度开展业务，并在美国、英国、迪拜、新加坡、日本和世界其他地区开展影响力营销活动，能力有限。欲了解更多信息，请联系 [email protected] 并联系[email protected]