有影响力的营销平台 - 最热门应用 - 尼日尔

Sauce Social Commerce

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通过视觉购物和 Instagram 商店为您的关注者提供一键式冲动购买力，将您的用户生成内容转化为可购物的社交证据，并将影响者转化为您品牌的强大零售渠道。 Sauce 提供了一个具有简单易用的工具和嵌入的平台，可将您的社交媒体转变为强大的电子商务社交购物体验。 Inc 杂志称“……影响者营销即将突破屋顶” - Sauce 相信，蓬勃发展的社区是社交营销激增的背后原因，也是每个令人惊叹的品牌的核心。其使命是帮助伟大的品牌了解他们的追随者，并利用对其最有影响力的拥护者及其内容的洞察来寻找新的受众。 数据为王，但很少有人知道如何利用其不断扩大的潜力。 Sauce 为品牌和创作者提供了一个通过大数...