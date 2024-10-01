有影响力的营销平台 - 最热门应用 - 马来西亚

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
在当今的数字环境中，影响者营销平台为寻求利用社会影响者力量的组织提供全面的解决方案。这些平台简化了识别影响者、监督内容创建和评估活动有效性的过程。通过利用与名人、内容创作者、小影响者和品牌大使的合作关系，品牌可以探索获取客户和产品推广的新途径。 影响力营销平台主要由零售、时尚、美容以及电子商务和直接面向消费者 (DTC) 品牌等消费品行业的营销和广告团队使用，可促进有针对性的推广和协作。它们充当品牌和影响者之间的桥梁，实现无缝沟通和内容管理。 通过这些平台寻找影响者有两种主要方法。有些提供广泛的数据库，其中包含各种社交网络中经过验证的影响者的资料，利用人工智能进行受众分析。其他人则提供进入选择与品牌合作的影响者的独家网络的机会。无论选择哪种方法，这些平台都使企业能够完善其搜索标准，并与符合其品牌价值和目标人群的影响者建立联系。 通过集成的协作工具和内容管理功能，营销人员可以有效地与影响者联络、监督内容创建并评估活动绩效。这种全面的方法可确保影响者营销计划无缝执行并产生可衡量的结果。
提交新应用
Later
later.com
Later 是一个社交媒体营销和商务平台，可帮助企业主、创作者、代理机构和社交媒体团队在线发展其品牌和业务。 Later 通过让您在一个地方轻松管理整个社交媒体策略，帮助您节省时间并发展业务。安排发布到每个社交平台，获取主题标签建议，最佳发布时间，将您的图像变成可点击、可购物的帖子，并在个人简介中添加自定义链接，等等！
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack 是针对合作伙伴关系的全栈解决方案。该平台支持合作伙伴营销、推荐和经销商活动，并解决合作伙伴应用程序管理、参与、归因、教育、支付、合规性和其他合作伙伴渠道需求。 使用 PartnerStack 的公司将他们的计划列在 PartnerStack 的市场中，将他们的计划展示给不断增长的超过 450,000 个合作伙伴网络。由于通过 PartnerStack 网络获得了合作伙伴，这些公司的合作伙伴渠道收入增加了 30% 以上。该网络允许合作伙伴从单一平台销售多个 SaaS 应用程序 - 这是投资渠道的集成 SaaS 解决方案的必要条件。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球领先的合作伙伴关系管理平台，自 2008 年成立以来，一直在改变企业发现和管理所有类型合作伙伴关系的方式，包括附属机构、影响者、商业内容出版商、B2B 等。构建的平台可以帮助企业（品牌、出版商和代理商）与出版商和消费者建立真实、持久和有益的关系。通过提供整个消费者旅程的可见性，他们能够轻松、透明地聚合、协调和优化整个合作伙伴组合的总价值，从而推动增长并为消费者创造新价值。要详细了解 Impact.com 的技术平台和合作伙伴市场如何推动沃尔玛、Uber、Shopify、联想、欧莱雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企业品牌的收入...
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
与合适的影响者建立联系并提高您的销售额。 InfluencerMarketing.ai 帮助您发现和管理影响者、衡量营销活动的成功并通过品牌界面向客户提供结果。
LTK
shopltk.com
从您信任的 LTK 影响者那里购买最新的时尚、家居、美容、健身产品。工作服创意、婚礼宾客礼服、旅行着装等等。
Meltwater
meltwater.com
Meltwater 是媒体情报领域的先驱，为公关、传播和营销专业人士提供保持领先地位所需的信息优势以及高效的单一集成解决方案。作为唯一的公关和社交媒体一体化解决方案，超过 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒体和社交智能来掌握数十亿的在线对话，并提取相关见解来战略性地管理其品牌。 Meltwater 拥有近 20 年的数据分析经验，致力于基于六大洲 60 个办事处的本地专业知识提供个性化的全球服务。我们的客户可以监控新闻和社交媒体的媒体报道。我们跟踪超过 300,000 个在线新闻来源，建立印刷和广播监控合作伙伴关系，并通过 Twitter、Facebook、Instagram、...
Affable.ai
affable.ai
AI驱动的端到端网红管理平台 最短时间内激活更多网红 600万+网红 | 4 个社交渠道 | 1 个用户友好、人工智能驱动的平台 受到 100 多个全球领先品牌和 4300 多个数据驱动营销人员的信赖 被华为、香奈儿、雅诗兰黛、亚洲航空、施华洛世奇、奥美、宏盟、群邑等全球企业所使用！ affable.ai 的自助服务平台简化了影响者活动的规划和执行，从寻找最相关的影响者到衡量他们的影响力。营销团队可以利用 affable.ai 的深入人口统计洞察无缝优化其营销活动，以获得最大投资回报率。 affable.ai 通过各种社交媒体平台（Instagram、Youtube、TikTok、Twitte...
BrandChamp
brandchamp.io
借助 BrandChamp，将您的客户转变为品牌拥护者。 BrandChamp 前所未有地简化了品牌宣传计划的启动和管理。与增长最快的品牌一起通过成功的宣传活动来提高推荐销售并激励用户生成内容。我们的一体化平台与顶级电子商务解决方案、社交媒体平台和市场无缝集成。
Skeepers
octoly.com
Skeepers 是欧洲购物者参与解决方案的领导者。 他们提供完全集成的一站式 UGC 套件，帮助品牌与消费者建立联系、扩大影响力、提高参与度、推动销售和保留客户。 Skeepers 通过我们完全集成的一站式 UGC 解决方案套件的真实体验将品牌和消费者联系起来。借助 Skeepers，品牌可以真正培养消费者关系、扩大覆盖范围、提高参与度、推动销售并提高消费者保留率。其解决方案可以轻松、有效、大规模地创建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 使品牌能够与我们的创作者社区建立联系，获得高质量、定制的 UGC 视频内容。其先进的人工智能使品牌能够利用最优化的视频内容使产品与目标受众产...
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 帮助营销人员衡量、改进和报告他们在社交媒体上产生的影响。 Keyhole 的社交聆听、影响者追踪和社交媒体分析产品可帮助营销人员改进社交媒体策略，并向同事和客户证明其影响力。 Keyhole 易于使用的仪表板可让您立即构建和共享报告，每年节省数百个小时。 使用 Keyhole 的专用影响者指标来分析倡导者谈论您的主题标签。 *您可以根据影响者的地理位置和简历中的关键词来过滤影响者。联系有影响力的人，以帮助提高参与度并提高您的营销投资回报率。 * 您还可以根据影响者产生的曝光度和参与度对他们进行排序。分析仪表板有一个方便的词云，显示主标签常用的标签。 * 您可以轻松使用该...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为...
Influencer Searcher
influencersearcher.com
影响者搜索器是一种工具，用于根据内容的性质（例如时尚、游戏、妈妈）识别影响者并深入了解他们的受众。该工具还可以通过将您在某个活动中合作的影响者分组在一起来帮助您跟踪和管理影响者活动。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
GRIN
grin.co
GRIN 是电子商务品牌最好的影响者营销软件。我们的人工智能平台包括超过 3200 万影响者套件、活动工作室、报告和分析、支付和产品履行、完整内容媒体库等。
Lolly
lolly.com
Lolly.com 是一个统一的影响者营销解决方案，帮助品牌利用 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的创作者最大限度地提高品牌影响力。
Upfluence
upfluence.com
Upfluence 为品牌提供了简化影响者活动并推动更多销售所需的所有工具。使用 Upfluence 的影响者发现工具套件找到最佳影响者，其中包括经过审查的影响者大型数据库、通过 Live Capture 进行有机影响者识别以及通过电子商务集成进行影响者识别。在一个平台上跟踪所有影响者关系、管理影响者付款并衡量活动结果。 Upfluence 的端到端平台使扩大影响者营销比以往任何时候都更加容易。
Wowzi
wowzi.co
Wowzi 是一家全球领先的科技公司，致力于帮助中小企业、跨国公司、创意机构、研究公司和非政府组织与我们多元化的非洲创作者社区建立联系。 Wowzi 平台可帮助品牌为社交广告释放创作者营销的力量。 Wowzi 总部位于肯尼亚内罗毕，在加纳、尼日利亚、南非、坦桑尼亚、乌干达和整个欧洲设有团队。
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor 是一家 SaaS 公司，为与影响者打交道的品牌、机构和平台提供复杂的解决方案。 HypeAuditor 开发了一套全面的工具和报告，用于分析 Instagram、YouTube、TikTok、Twitch 和 Twitter 上的影响者，并规划营销活动。该工具集有助于发现和比较影响者帐户的质量，验证其受众的真实性，并分析受众人口统计数据。活动管理解决方案允许企业为有影响力的活动创建品牌媒体计划，使用基于人工智能的功能管理和自动化活动，并跟踪其绩效。 HypeAuditor 提供一系列市场分析报告，旨在为企业提供行业见解以及不同国家和利基市场的影响者营销景观。这些报告...
Perpetua
perpetua.io
Perpetua 的一体化零售媒体平台帮助品牌将广告效果提升到一个新的水平。我们为您提供在亚马逊、沃尔玛、Instacart 等平台上充分发挥广告潜力所需的工具、自动化和控制。
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands 是一个影响者和用户生成内容 (UGC) 市场，您可以在其中快速将您的品牌与数千名内容创作者和 TikTok 影响者联系起来，以推广您的产品和服务。
Julius
juliusworks.com
Julius 是一个影响者营销平台，提供由数据驱动的可扩展的全渠道解决方案。其专有技术满足企业客户在识别、激活和准确衡量活动并获得最佳价值方面的独特需求。该公司吸引了包括 Allergan、NARS、Mediacom 和 Club Med 在内的全球客户。 Julius 于 2012 年涉足网红营销，于 2017 年由 Jared Augustine、Tiki Barber 和 Marc Gerson 正式成立。 Julius 于 2020 年收购了 HYPR，该公司总体上拥有市场上最具影响力的营销专业知识和数据分析。 Julius 被列入 Inc. 2021 年增长最快的私营公司 5000 ...
Traackr
traackr.com
Traackr 是数据驱动的影响者营销记录系统，提供运行有影响力的影响者营销计划所需的情报和工具。我们的平台使营销人员能够通过投资正确的策略、智胜竞争对手、简化营销活动和扩展全球计划来提高影响力和投资回报率。我们很荣幸能够为领先品牌及其代理机构提供全球最先进、规模最大的网红营销计划，包括欧莱雅、资生堂、联合利华、Charlotte Tilbury、米其林、潘多拉、三星、宏盟、爱德曼、和Cheil。我们的公司诞生于全球，并通过在 70 个国家/地区和 26 种语言之间进行有效协调而蓬勃发展。您可以在旧金山、纽约、波士顿、伦敦、巴黎和新加坡找到我们。请访问 www.traackr.com 了解更多...
Influence.co
influence.co
在过去的四年里，我们建立了影响者经济中最大的真人社区。我们与超过 170,000 个影响者、超过 35,000 个品牌和超过 10,000 个代理机构合作。我们的平台可让您通过单一的端到端解决方案立即发现、参与和联系有影响力的人。不再需要手动电子表格。不再有托管服务。无需再花费无数时间在 Instagram 上与最优秀的人才建立联系。
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima 是领先的影响者发现和分析 SaaS 平台，拥有全球最大的影响者数据库，其中包含 Instagram、Tiktok、YouTube 和 Twitter 上的 1.035 亿影响者。 BrandMaxima 的功能包括影响者发现、影响者分析、影响者管理和推广、活动管理和活动报告。
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz 帮助内容创作者和品牌通过在线发布内容获得报酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以通过向他们提供对您的内容的 VIP 访问权限来成为积极的参与者。借助 TrueFanz，您可以让您最大的支持者访问内容、社区并深入了解您的创作过程。作为交换，您将获得自由和灵活性，在实现目标的同时尽最大努力！
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一个也是最好的产品，可以帮助品牌根据品牌条款，通过影响者店面更好地为创作者货币化。 LoudCrowd 为电子商务领域的顶级品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一种创作者商务解决方案，可与 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方参与者进行实际竞争。 LoudCrowd 的客户不仅从第 3 方参与者那里赢回了重要的收入，而且还看到了创作者附属转化率 (CVR) 和平均订单价值 (AOV) 的大幅提高，以及客户获取 (CPA) 成本的显着降低。 LoudCrowd 的影响者店面的工作原理...
Audiense
audiense.com
了解受众并获得更好的营销结果、社交媒体结果、影响者结果、媒体策略、增长策略或广告支出回报所需的一切。 将消费者细分和文化洞察置于战略的中心，让您的团队能够以前所未有的方式了解受众。 了解什么能激励您的受众、感动他们并影响他们。
OkFans
okfans.com
Okfans 是一个订阅网站，内容创作者（例如：YouTuber、健身教练、模特、内容创作者、公众人物和成人内容创作者）可以通过开展订阅业务来赚钱，从而将他们的职业货币化。粉丝可以通过包月会员的方式支付内容（照片和视频、直播）费用。
Fohr
fohr.co
在 Fohr，我们相信大使营销是最好的影响者营销。这是一种你记得的广告，同时，那种你忘记的广告根本就是广告。它建立在品牌热爱、讲故事和诚实的基础上。 Fohr 是世界上第一个影响者营销平台，自 2013 年以来一直将顶级品牌与合适的创作者联系起来。 Fohr 提供的服务：发现 您可以找到下一个影响者合作伙伴。我们的自助服务平台可帮助您无缝地开展影响者活动，从影响者识别到报告。大使管理平台 (AMP) 您的影响者社区来找您。定制软件可招募您的最佳客户作为品牌大使。托管服务我们寻找有影响力的合作伙伴并为您开展活动。我们的专有技术丰富了战略性端到端大使活动计划管理。定制技术我们共同创作了一些全新的东...
ViralMango
viralmango.com
ViralMango 是一个在线市场，使品牌能够与经过验证的微型和纳米影响者建立联系，实现互惠互利的合作。该平台为创作者提供了展示技能并扩大追随者的空间，同时允许企业利用影响力营销的力量来接触目标受众。通过促进这些联系，ViralMango 正在彻底改变品牌和创作者合作创建引人入胜且真实内容的方式。
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer 是一款综合性影响者营销软件，用于社交媒体影响者发现、营销活动运行、影响者关系管理和社交媒体分析。它涵盖了 YouTube、TikTok 和 Instagram 上超过 2000 万的全球影响者资源。特点： 网红细粒度搜索网红数据库，包含 20,000,000 个 65k Niche 标签和 17K 品牌标签 网红营销活动：启动和监控网红数据分析 全球网红排名（按地理和 Niche）
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是合作伙伴自动化领域的领导者。 Partnerize 平台是同类平台中唯一一个能够为营销人员提供完全集成、全面的发现、招聘、优化、支付、品牌安全和欺诈预防功能的套件，帮助他们寻求高透明度、可扩展的补贴，以减轻其单位经济效益的压力。过度依赖主要销售和营销渠道的结果。通过无与伦比的服务（包括该类别唯一的内部支持计划）的支持，借助 Partnerize，您可以控制整个合作伙伴营销生命周期 - 一切都在一个平台上。 Partnerize 已荣获二十多个奖项，其中包括国际绩效营销奖的最佳技术奖。全球领先的公司，包括 63 家顶级零售商、12 家国际航空公司、9 家最大的电信公司和 ...
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous 为世界上最大的品牌解锁了影响者营销，其中重点关注 TikTok。我们是一个利用成熟的数据基础设施构建的全方位服务解决方案，利用预测分析和机器学习，在我们世界一流的战略和执行团队的基础上优化影响者营销策略。无论您是专注于品牌知名度、通过创作者主导的有机内容创作来提高社会影响力，还是制定直接增长战略，我们都能满足您的需求。我们与各种规模的品牌和营销机构合作过，包括 Lyft、迪士尼、American Eagle、Netflix、FabFitFun 和其他 200 多家公司。我们相信，品牌需要的不仅仅是自助服务软件来有效利用增长最快的营销垂直领域，这就是为什么我们在该领域最成熟...
inBeat
inbeat.co
在我们经过垃圾邮件检查的影响者数据库中搜索并查找 TikTok 和 Instagram 影响者。使用我们的工具来搜索、审查和跟踪您的影响者营销活动。
Afluencer
afluencer.com
在这里认识影响者、小影响者和创作者！适用于 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的帖子和视频。 • 我们将向您介绍新的合作伙伴，他们将为您创建用户生成内容(UGC) 并将其发布到他们的社交媒体渠道上。 • 您可以向我们注册（免费！）以设置您的品牌资料。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一个合作伙伴市场，帮助 DTC 品牌吸引新客户并增加每个渠道的销售额。我们提供全面的端到端解决方案来满足数字营销人员的需求。连接您的数字商店、发起无限的营销活动、与媒体专家进行匹配、归因和跟踪绩效并进行优化，同时只需按销售额付费。
Tolt
tolt.io
Tolt 向 SaaS 初创公司提供联属营销软件，帮助他们构建和运行自己的联属计划。与其他解决方案不同，Tolt 有一个免费计划，并且开箱即用，可以直接与 Stripe 和 Paddle 配合使用。帮助您的 SaaS 通过联盟营销发展的一切，包括自动付款、联盟白标联盟门户、资产页面、0% 费用等等！
#paid
hashtagpaid.com
#paid 是一个创作者市场，它将经过审查的创作者与世界上最知名的品牌（如麦当劳、丝芙兰、三星和迪士尼）联系起来。创作者和营销人员共同协作，以集中且集成的体验衡量整个创作者营销活动。该公司帮助创作者做他们喜欢的事情，并通过针对大类别问题的专有技术解决方案为创作者生态系统带来信任，例如公平定价、算法匹配和自动化内容使用权，从而创建真正的全渠道创作者营销。 #paid 不依赖虚荣指标和影响者，而是专门关注创作者，并衡量他们对基本业务绩效指标的影响。该公司因其客户支持和托管服务而被评为第一名，并为位于美国的办事处的营销团队和内容创作者提供支持。多伦多、纽约、洛杉矶、芝加哥和迈阿密。
Stellar
stellar.io
Stellar 的网红营销解决方案让您能够更智能、更快速、更高效地开展营销活动。借助 Stellar 直观且易于使用的软件，营销人员可以抛弃电子表格，自动化寻找影响者的繁琐手动过程，对他们参与的影响者做出数据驱动的决策，安排和自动化工作流程，甚至预测和衡量营销活动投资回报率。凭借我们尖端的技术和热情的员工，Stellar 软件和代理机构已经为世界各地和各个行业的许多公司提供了帮助。
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai 是一个影响者营销平台，专为满足机构和品牌的需求而量身定制，使他们能够通过数据驱动的决策和输入来管理影响者发现、活动管理和报告
AnyTag
anytag.jp
AnyTag 是一个影响者营销平台，使营销人员、公关机构、人才机构和影响者网络能够发现影响者，激活、管理、跟踪和归因跨主要社交媒体平台（包括 Instagram、TikTok、Facebook、YouTube 和 Twitter）的影响者营销活动。该平台专为亚洲打造，让用户可以访问该地区超过 300,000 个影响者和影响者数据点，包括在其影响者姐妹应用程序 AnyCreator 上注册的用户。 AnyTag 还为用户的品牌拥有的社交媒体帐户提供社交媒体分析，包括人口统计和帖子分析、竞争对手分析、主题标签分析、品牌提及和 UGC 管理。
Qoruz
qoruz.com
Qoruz 是一个创作者网络，帮助品牌寻找创作者、与创作者沟通和协作。 Qoruz 平台为品牌提供了以下能力： 🔍 发现合适的影响者（来自 750 万创作者！） 💬 直接聊天和互动（无中间商！） 💰 启动您的活动并透明支付（透明成本，无废话） 🫂 建立一个忠诚的影响者创造者社区等等！
Lefty
lefty.io
Lefty 是专为领先生活方式品牌打造的端到端影响者营销平台。 Lefty 帮助品牌和机构管理表现最佳的影响者计划：人才发现和资格、关系管理、自动化活动报告、绩效衡量和竞争基准。左撇子是独立团体的成员。 The Independents 是一个面向奢侈品和生活方式行业领导者的全球营销和传播团体。由 Karla Otto、K2、The Qode、Lefty 和 Bureau Betak 组合而成。办事处：巴黎、伦敦、米兰、慕尼黑、纽约、洛杉矶、东京、香港、上海、北京、首尔、迪拜 更多信息，请访问 https://www.lefty.io。
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics 为标志性生活方式品牌提供先进的影响者营销分析和解决方案。我们的影响者营销分析平台可让您全面了解您的品牌的免费媒体计划。我们帮助您： - 全面了解为您的品牌创建的所有最重要的影响者内容。 - 了解整个影响者社区并评估个人关系。 - 通过跟踪、评估和比较活动绩效来完善和调整您的影响者营销策略。 - 了解您品牌随时间的表现指标，并利用竞争对手、市场和行业分析来扩大您的领先优势。
CreatorIQ
creatoriq.com
对于希望推进创作者营销的组织来说，CreatorIQ 是最值得信赖的影响者营销平台。其企业级技术和行业领先的智能有助于扩大创作者发现、简化工作流程和强大的报告，同时确保合规性和品牌安全。全球数千个最具创新性的品牌都在使用 CreatorIQ，包括百威英博、CVS、迪士尼、罗技、雀巢、红牛、丝芙兰、联合利华等。 CreatorIQ 成立于 2014 年，总部位于洛杉矶，在纽约、伦敦和乌克兰设有办事处。 2021 年 9 月，CreatorIQ 收购了领先的影响者营销平台 Tribe Dynamics，帮助激情驱动的品牌推动数字赢得媒体。欲了解更多信息，请访问 CreatorIQ.com。 + 使...
Favikon
favikon.com
使用 Favikon 转变您的社交媒体策略：人工智能支持的创作者营销平台。 - 轻松释放社交媒体的潜力，发现完美的创作者。我们的过滤器使您能够根据您或客户的需求量身定制特定的利基市场。 - 利用人工智能丰富的创作者档案进行精确分析并最大程度地影响您的营销活动，从而优化您的投资回报率。 - 通过创作者追踪 (AI) 保持自动化行业监控的领先地位，并成为第一个发现趋势和新兴创作者的人。不再需要花费大量时间在网络上搜索更新 - 现在，所有帖子都可以方便地跟踪。
Humanz
humanz.com
Humanz 是一个人工智能驱动的平台，让营销人员和影响者能够轻松、可靠和值得信赖地进行影响力营销。该解决方案解决了营销人员的主要痛点，能够大规模识别相关且经过验证的内容创建者；然后在单一平台上管理从影响者选择、内容审批、支付和投资回报率分析的整个活动流程。全球领先的跨国客户都选择使用 Humanz，包括麦当劳、金佰利、Zara、欧莱雅、雀巢、联合利华、Group M、宏盟和环球麦肯。 Humanz 的重点是通过口碑营销实现盈利，为各种规模的有价值的内容创作者提供支持，并将他们转变为您品牌在社交媒体上的销售人员，使他们能够根据业绩（以我们的销售像素衡量）实现收入最大化。迄今为止，我们的客户已从...
StarNgage
starngage.com
在 StarNgage，我们相信社交分发的视觉内容是广告的未来。现在，这种情况正在 Instagram 上发生，我们希望帮助品牌参与这场冒险并在 Instagram 上获胜。该平台允许品牌衡量他们的 Instagram 营销努力并吸引有影响力的人来创建内容。
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz 帮助内容创作者和品牌通过在线发布内容获得报酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以通过向他们提供对您的内容的 VIP 访问权限来成为积极的参与者。借助 TrueFanz，您可以让您最大的支持者访问内容、社区并深入了解您的创作过程。作为交换，您将获得自由和灵活性，在实现目标的同时尽最大努力！
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx 是一个营销平台，用于联系影响者、与品牌合作、签订合同和衡量参与度。
Modash
modash.io
对于优先考虑增长的公司来说，这是唯一的影响者工具。一个全球影响者搜索引擎，具有目标受众数据并监控不断增长的 B2C 业务。
Node App
node-app.com
Node 是一个私人平台，允许企业让数百名经过审查的影响者试用和推广其产品。北美地区超过 1000 个品牌使用 Node 来发布与其利基市场中的内容创作者相匹配的产品和服务。除了社交媒体帖子之外，企业还获得用户生成内容的完全发行权，为他们提供了大量用于数字广告和其他商业目的的创意资产。
SocialBook
socialbook.io
寻找能够增加销量并取得成果的影响者是任何品牌的主要目标！不要雇佣没有影响力的影响者，使用 SocialBook。 SocialBook 是一款极其强大的端到端影响者营销管理软件工具。使用 SocialBook，您可以执行以下操作：1) 搜索包含来自 YouTube、Instagram 和 Twitch 的超过 300 万影响者的实时数据库。 2）通过检查最深入、最准确的数据来验证影响者，以确保它们是真实的。 3) 通过批量电子邮件或批量直接消息轻松联系有影响力的人 4) 根据您的 KPI 管理营销活动。 5) 支付系统让您的生活变得轻松。 6) 社交聆听，监控所有竞争对手以赢得市场份额。
Reditus
getreditus.com
Reditus 是 B2B SaaS 公司的会员管理工具。它帮助公司通过其市场招募新的附属机构，帮助他们在自己的网络之外发展。他们的 USP 是干净的用户界面、实时聊天支持以及他们吸收客户反馈的方式。该公司是由前任客户成功主管创建的，他们对如何开展业务非常清楚；他们肯定希望人们从他们的产品中获得价值，并将帮助您实现这一目标。他们提供免费计划，当您购买高级套餐时，根据他们如何定义定价，您将很快获得投资回报。这是 SaaS 公司启动联属计划的好方法，无需高昂的前期成本。公司位于荷兰乌得勒支（符合GDPR），成立于2020年。
Sauce Social Commerce
addsauce.com
通过视觉购物和 Instagram 商店为您的关注者提供一键式冲动购买力，将您的用户生成内容转化为可购物的社交证据，并将影响者转化为您品牌的强大零售渠道。 Sauce 提供了一个具有简单易用的工具和嵌入的平台，可将您的社交媒体转变为强大的电子商务社交购物体验。 Inc 杂志称“……影响者营销即将突破屋顶” - Sauce 相信，蓬勃发展的社区是社交营销激增的背后原因，也是每个令人惊叹的品牌的核心。其使命是帮助伟大的品牌了解他们的追随者，并利用对其最有影响力的拥护者及其内容的洞察来寻找新的受众。 数据为王，但很少有人知道如何利用其不断扩大的潜力。 Sauce 为品牌和创作者提供了一个通过大数...
SARAL
getsaral.com
SARAL 是专为电子商务品牌打造的简单有效的影响者营销平台。寻找未开发的影响者、自动化外展、管理关系、跟踪绩效和发送付款 - 一切都在同一个屋檐下！获取免费试用并亲自测试！
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza 是一个影响者营销平台，允许广告商搜索、查找影响者并与影响者建立联系，并在其平台上管理影响者活动。 Linkpizza 的网络上有超过 3,500 位影响者，主要专注于荷兰市场