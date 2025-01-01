工业AR平台 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
工业增强现实 (AR) 平台用于增强工业部门劳动力的操作工作流程。通过利用交互式 AR 内容，这些平台提高了员工的生产力、效率和安全性。工业 AR 软件的用户可以集成自己的 AR 内容（通常使用 AR SDK 制作），并将其存储在平台中以供访问。此外，该软件有助于同时部署到多个用户。 这些平台有助于扫描现实世界的物体，使用户能够叠加标签和注释，从而促进更有效的在职培训。此外，员工可以根据需要轻松访问重要文档。其中许多工具还包含视频访问功能，允许远程团队成员实时查看用户的视角。区分工业 AR 和 AR 培训模拟器软件非常重要，因为后者并不是专门为工业应用量身定制的。
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CareAR
carear.com
CareAR 是一款远程增强现实支持平台，帮助客户和服务管理团队更快解决问题，减少现场派遣，提高客户满意度。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR是一个无代码平台，用于简化XR设备的设计、入职和销售体验，支持多设备兼容，提升客户参与度和运营效率。
XMReality
xmreality.com
XMReality是一款远程视觉支持应用，利用增强现实技术帮助现场工作人员与专家实时协作，简化维修和培训过程。
Augmentir
augmentir.com
Augmentir 是一款基于 AI 的软件平台，旨在提高工业一线工人的安全性、质量和生产力，支持数字工作流程和远程协作。
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning是一款B2B远程协助软件，结合视频会议和增强现实功能，帮助专家指导用户解决复杂问题。