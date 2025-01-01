工业AR平台 - 最热门应用

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工业增强现实 (AR) 平台用于增强工业部门劳动力的操作工作流程。通过利用交互式 AR 内容，这些平台提高了员工的生产力、效率和安全性。工业 AR 软件的用户可以集成自己的 AR 内容（通常使用 AR SDK 制作），并将其存储在平台中以供访问。此外，该软件有助于同时部署到多个用户。 这些平台有助于扫描现实世界的物体，使用户能够叠加标签和注释，从而促进更有效的在职培训。此外，员工可以根据需要轻松访问重要文档。其中许多工具还包含视频访问功能，允许远程团队成员实时查看用户的视角。区分工业 AR 和 AR 培训模拟器软件非常重要，因为后者并不是专门为工业应用量身定制的。