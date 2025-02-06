工业AR平台 - 最热门应用 - 斯瓦尔巴和扬马延

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工业增强现实 (AR) 平台用于增强工业部门劳动力的操作工作流程。通过利用交互式 AR 内容，这些平台提高了员工的生产力、效率和安全性。工业 AR 软件的用户可以集成自己的 AR 内容（通常使用 AR SDK 制作），并将其存储在平台中以供访问。此外，该软件有助于同时部署到多个用户。 这些平台有助于扫描现实世界的物体，使用户能够叠加标签和注释，从而促进更有效的在职培训。此外，员工可以根据需要轻松访问重要文档。其中许多工具还包含视频访问功能，允许远程团队成员实时查看用户的视角。区分工业 AR 和 AR 培训模拟器软件非常重要，因为后者并不是专门为工业应用量身定制的。
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Augmentir
augmentir.com
Augmentir 是世界上唯一一家基于人工智能的互联员工软件提供商。 Augmentir 的软件平台是一套由人工智能驱动的互联工人工具，可帮助工业公司优化当今快速变化的工业一线劳动力的安全、质量和生产力。制造、服务、能源和建筑领域的公司利用 Augmentir 的人工智能以及该平台的数字工作流程和远程协作功能来优化其一线运营，并在绩效支持、培训和劳动力发展领域实现显着增长和持续改进。
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning 是一家专门从事远程协助的 B2B 软件即服务 (SaaS) 公司。它提供下一代视频协作服务，使公司的专家能够与世界任何地方需要帮助的任何人几乎并肩工作。 该公司基于云的解决方案应用了增强现实功能，包括合并两个视频流以及使用 3D 注释来改善实时通信并解决难题。 Help Lightning 用于复杂设备和产品的安装、检查、培训、维修和修理。 借助 Help Lightning，客户可以立即看到性能改进，包括提高首次修复率、减少上门服务、扩大劳动力容量以及提高最终客户满意度，同时提高服务收入和利润。
XMReality
xmreality.com
XMReality 提供专为您的企业打造的远程视觉辅助解决方案，始终完全安全且可定制，以与您的品牌保持一致。 XMReality 通过增强现实进行增强并易于使用，其功能强大到足以使远程问题解决速度比以往任何时候都快，而且仍然足够简单，组织中的任何人都可以使用它。零实施时间，您可以立即开始。 XMReality AB (publ) 是远程视觉辅助领域的市场领导者，我们的解决方案在全球 60 多个国家/地区使用。雀巢、伊莱克斯专业、西得乐、喜力和 Nibe 是 150 多家客户的例子。 XMReality 总部位于瑞典和美国，并在纳斯达克第一北方增长市场上市（股票代码：XMR）。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成到您的业务流程中。从沉浸式培训模块到交互式产品演示，我们确保增强现实和虚拟现实不仅仅是流行语，它们是现代商业成功的重要工具。无与伦比的价值和解决方案 SynergyXR 的与众不同之处在于我们致力于解决现实世界的业务挑战。我们相信以人为本的方法，技术是推动者，而不是障碍。我们的解决方案旨在提高效率、促进创新并简化全球团队之间的沟通。通过采用我们的 XR 工具，企业可以超越传统界限，释放协作、培训和客户参与方面的新潜力。借助 SynergyXR 探索未来——扩展现实成为您企业的日常现实。
CareAR
carear.com
借助 CareAR，您可以更快地解决问题、减少调度并提高客户满意度得分。我们的服务体验管理（SXM）平台为客户和服务管理团队提供远程AR支持和自助指导，极大地增强了客户、员工和现场工作人员的体验。 好处： • 更快地解决问题：获得即时视觉背景 - 花时间解决问题而不是评估情况 • 更高的首次修复率：通过注释工具箱获得更快的分辨率 • 转移成本高昂的调度：通过视觉辅助和指导提高远程分辨率并减少不必要的调度 • 知识转移：缩小您的技能差距，让专家更容易接触到初级现场资源或承包商 • 客户体验：通过无与伦比的质量、服务和能力提高客户满意度和 NPS • 降低碳足迹：消除或减少上门服务以解决问题，同时降低碳足迹并节省资金 • 自助解决体验：通过每个用户设备中的分步 AR 视觉指导，提高客户和员工的自助解决效率。 CareAR Assist 是服务管理团队的终极工具，旨在提供更快、更有效的问题解决方案、减少停机时间并大幅节省差旅和运输成本。 CareAR Instruct 为客户和技术人员提供详细的分步说明，使他们能够自行解决问题，从而提高首次修复率、减少客户服务电话并提高程序合规性。 CareAR 体验构建使任何企业用户都可以通过无代码点和点击界面创建沉浸式 AR 和 AI 驱动的数字工作指令。 主要特点 • 多方协作：使用高清实时视频源与任意数量的团队成员实时协作，远程解决问题。 • AR注释工具：使用CareAR业界领先的AR注释工具箱对实时视频源和共享图像进行注释，提供详细的视觉指导以快速解决问题。 • 自助解决说明：提供丰富的自助分步说明，指导客户和技术人员完成设置程序、日常维护、故障排除指南和维修。 • 体验生成器：使用无代码点击式体验生成器快速创建体验。使用 3D 内容、视频、图像和文本提供易于遵循的说明，为客户和技术人员提供自助服务。 • 集成搜索：通过直接在自助解决体验中提供搜索功能，改善用户对信息的访问。 • 视觉验证：使用人工智能驱动的对象和状态检测以及图像识别来推动程序合规性并确保任务正确、安全地完成。 • 即时知识共享：即时发布数字工作指令，并可通过链接、二维码或 CareAR 移动应用程序轻松访问。 • 丰富的分析和仪表板：使用CareAR 的详细仪表板和分析，更深入地了解团队如何解决现场问题，管理员、经理和团队领导均可使用。 • 调查：使用CareAR 的调查生成器来检测对您的组织重要的关键绩效指标，并从客户和技术人员那里收集结构化反馈以进行快速迭代。 • 真正的投资回报率：利用CareAR 提供的数据来确定投资回报，包括提高性能、增加调度偏转、缩短解决时间、减少上门服务/现场访问以及提高首次修复率。 • ServiceNow：CareAR for ServiceNow 与 ServiceNow CSM、FSM 和 ITSM 兼容 • Salesforce：CareAR for Salesforce 与 CareAR 兼容，进入 Salesforce 服务云和现场服务管理 • API：通过 Web API 将 CareAR 轻松集成到您自己的客户服务或现场服务管理应用程序中