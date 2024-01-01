工业AR平台 - 最热门应用
工业增强现实 (AR) 平台用于增强工业部门劳动力的操作工作流程。通过利用交互式 AR 内容，这些平台提高了员工的生产力、效率和安全性。工业 AR 软件的用户可以集成自己的 AR 内容（通常使用 AR SDK 制作），并将其存储在平台中以供访问。此外，该软件有助于同时部署到多个用户。 这些平台有助于扫描现实世界的物体，使用户能够叠加标签和注释，从而促进更有效的在职培训。此外，员工可以根据需要轻松访问重要文档。其中许多工具还包含视频访问功能，允许远程团队成员实时查看用户的视角。区分工业 AR 和 AR 培训模拟器软件非常重要，因为后者并不是专门为工业应用量身定制的。
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Augmentir
augmentir.com
智能数字化推动卓越运营 Augmentir 的互联员工解决方案是一线运营技术领域公认的领导者。 更快地让员工入职，缩短提高生产力的时间，实现有针对性的再培训和技能提升，并根据个人需求为员工提供数字指导。
CareAR
carear.com
借助 CareAR，您可以更快地解决问题、减少调度并提高客户满意度得分。我们的服务体验管理（SXM）平台为客户和服务管理团队提供远程AR支持和自助指导，极大地增强了客户、员工和现场工作人员的体验。优点： • 更快地解决问题：获得即时视觉背景 – 花时间解决问题而不是评估情况 • 更高的首次修复率：通过注释工具箱获得更快的解决方案 • 转移昂贵的调度：通过以下方式提高远程分辨率并减少不必要的调度可视化协助和指导 • 知识转移：缩小您的技能差距，让专家更容易接触到初级现场资源或承包商 • 客户体验：通过无与伦比的质量、服务和能力提高客户满意度和净推荐值 • 降低碳足迹：消除或减少上门服务以实现问题...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成...
XMReality
xmreality.com
XMReality 提供专为您的企业打造的远程视觉辅助解决方案，始终完全安全且可定制，以与您的品牌保持一致。 XMReality 通过增强现实进行增强并易于使用，其功能强大到足以使远程问题解决速度比以往任何时候都快，而且仍然足够简单，组织中的任何人都可以使用它。零实施时间，您可以立即开始。 XMReality AB (publ) 是远程视觉辅助领域的市场领导者，我们的解决方案在全球 60 多个国家/地区使用。雀巢、伊莱克斯专业、西得乐、喜力和 Nibe 是 150 多家客户的例子。 XMReality 总部位于瑞典和美国，并在纳斯达克第一北方增长市场上市（股票代码：XMR）。欲了解更多信息，请...
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning 的远程协助软件提供视频协作服务，使公司的专家能够与世界任何地方需要帮助的任何人几乎并肩工作。该公司基于云的解决方案应用了增强现实功能，包括合并两个视频流以及使用 3D 注释来改善实时通信并解决难题。 Help Lightning 用于复杂设备和产品的安装、检查、培训、维修和修理。借助 Help Lightning，客户可以立即看到性能改进，包括提高首次修复率、减少上门服务、扩大劳动力容量以及提高最终客户满意度，同时提高服务收入和利润。如需了解更多信息，请访问 helplightning.com。