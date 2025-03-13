事件响应软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
事件响应软件通过为用户配备必要的工具来简化和增强检测和解决安全漏洞的过程。公司部署这些工具来监控网络、基础设施和端点，以发现入侵或异常活动的迹象。当发现潜在威胁时，该软件可以对系统内的入侵和恶意软件进行详细检查和修复。这些产品对于解决已渗透防火墙和其他安全防御的威胁特别有价值。它们通知管理员对应用程序和网络的未经授权的访问，并且能够检测各种类型的恶意软件。一些工具自动执行解决过程，而另一些工具则指导用户完成解决这些问题的既定程序。
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Datadog
datadoghq.com
Datadog是一款监控和分析平台，提供应用性能监测、基础设施监控和日志管理，帮助用户实现对整个技术栈的实时可视化。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Cybereason
cybereason.com
Cybereason是一个网络安全平台，提供端点检测与响应、下一代杀毒、管理监控及事件响应服务，旨在识别和减轻各种威胁。
DATEV
datev.de
DATEV应用程序简化会计和财务管理，支持电子发票处理及与其他系统集成，确保数据准确性和合规性。
Splunk
splunk.com
Splunk是一个企业级平台，用于监视、搜索和分析机器生成的数据，支持日志分析、安全管理和操作智能。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 是一个提供监控和安全管理的平台，帮助企业增强IT环境的可见性和合规性，确保系统性能和安全。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一个用于管理数据隐私、安全性和第三方风险的综合平台，支持合规性、自动化工作流程和风险评估。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic是一个云平台，用于分析和可视化日志数据，提供IT性能、安全和合规方面的实时见解。
Defendify
defendify.com
Defendify 是一个全面的网络安全平台，通过集成多种工具和功能，帮助组织加强网络安全管理和培训。
Guardz
guardz.com
Guardz是一个网络安全解决方案，帮助托管服务提供商保护客户免受网络威胁，自动化监测和响应机制，确保安全管理。
Blumira
blumira.com
Blumira是一个云基础的SIEM平台，提供自动化威胁检测和响应，帮助中小企业提高网络安全，防止网络攻击。
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO是一种基于云的管理检测和响应解决方案，旨在快速检测、分析和应对网络威胁，简化安全操作。
Torq
torq.io
Torq是一个利用AI自动化的网络安全平台，通过集成多个AI代理来简化安全事件响应和工作流程管理。