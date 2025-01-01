OneTrust

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信任智能平台帮助组织连接数据、团队和流程。 OneTrust 的使命是负责任地使用数据和人工智能。其平台通过同意和偏好简化了数据收集，通过跨隐私、安全、IT/技术、第三方和人工智能风险的集成风险管理实现数据治理自动化，并通过应用和执行数据来激活数据的负责任使用涵盖整个数据资产和生命周期的策略。 OneTrust 支持数据团队和风险团队之间的无缝协作，以推动快速且值得信赖的创新。 OneTrust 被公认为市场先驱和领导者，拥有 300 多项专利，为全球 14,000 多家客户（从行业巨头到小型企业）提供服务。 * 同意和偏好：简化同意和偏好管理，以实现消费者透明度。 * 隐私自动化：通过实...