事件响应软件 - 最热门应用 - 保加利亚

OneTrust

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信任情报平台可帮助组织连接数据，团队和流程。 Onetrust的使命是使数据和AI负责使用。其平台通过同意和偏好简化了数据的收集，可以在隐私，安全，IT/IT/IT/Tech，第三方和AI风险的情况下自动化数据的治理，并通过应用和强制执行数据来激活负责使用数据整个数据遗产和生命周期的政策。 Onetrust支持数据团队和风险团队之间的无缝协作，以推动快速而值得信赖的创新。 Onetrust被公认为是市场先驱和领导者，拥有300多个专利，为全球14,000多个客户提供服务，从行业巨头到小型企业。 *同意和偏好：简化消费者透明度的同意和偏好管理。 *隐私自动化：通过操作您的隐私程序，在整个数据生命周期中启用负责任的使用。 *技术风险与合规性：扩展您的资源并优化您的风险和合规性生命周期。 *第三方管理：从摄入量到风险评估，缓解，正在进行的监测和报告的第三方管理自动化。