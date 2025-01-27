事件响应软件 - 最热门应用 - 美属萨摩亚

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事件响应软件通过为用户配备必要的工具来简化和增强检测和解决安全漏洞的过程。公司部署这些工具来监控网络、基础设施和端点，以发现入侵或异常活动的迹象。当发现潜在威胁时，该软件可以对系统内的入侵和恶意软件进行详细检查和修复。这些产品对于解决已渗透防火墙和其他安全防御的威胁特别有价值。它们通知管理员对应用程序和网络的未经授权的访问，并且能够检测各种类型的恶意软件。一些工具自动执行解决过程，而另一些工具则指导用户完成解决这些问题的既定程序。
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Cybereason
cybereason.com
Cybereason 是端点保护领域的领导者，提供端点检测和响应、下一代防病毒、托管监控和 IR 服务。
Datadog
datadoghq.com
Datadog 是云时代为开发人员、IT 运营团队、安全工程师和业务用户提供的监控、安全和分析平台。 SaaS 平台集成并自动化基础设施监控、应用程序性能监控和日志管理，为客户的整个技术堆栈提供统一、实时的可观察性。 Datadog 被各种规模和跨行业的组织使用，以实现数字化转型和云迁移，推动开发、运营、安全和业务团队之间的协作，加快应用程序的上市时间，缩短解决问题的时间，保护应用程序的安全和基础设施，了解用户行为并跟踪关键业务指标。
OneTrust
onetrust.com
信任情报平台可帮助组织连接数据，团队和流程。 Onetrust的使命是使数据和AI负责使用。其平台通过同意和偏好简化了数据的收集，可以在隐私，安全，IT/IT/IT/Tech，第三方和AI风险的情况下自动化数据的治理，并通过应用和强制执行数据来激活负责使用数据整个数据遗产和生命周期的政策。 Onetrust支持数据团队和风险团队之间的无缝协作，以推动快速而值得信赖的创新。 Onetrust被公认为是市场先驱和领导者，拥有300多个专利，为全球14,000多个客户提供服务，从行业巨头到小型企业。 *同意和偏好：简化消费者透明度的同意和偏好管理。 *隐私自动化：通过操作您的隐私程序，在整个数据生命周期中启用负责任的使用。 *技术风险与合规性：扩展您的资源并优化您的风险和合规性生命周期。 *第三方管理：从摄入量到风险评估，缓解，正在进行的监测和报告的第三方管理自动化。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位于加利福尼亚州桑尼维尔的美国企业安全公司，为入站电子邮件安全、出站数据丢失防护、社交媒体、移动设备、数字风险、电子邮件加密、电子发现和电子邮件提供软件即服务和产品归档。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国科技公司，生产用于通过 Web 式界面搜索、监控和分析机器生成的数据的软件。Splunk Enterprise 和 Enterprise Cloud 解决方案捕获、索引和关联真实数据Splunk 通过识别数据模式、提供指标、诊断问题和提供业务运营情报，使机器数据在整个组织中可访问。 Splunk 是一种用于应用程序管理、安全性和合规性以及业务和 Web 分析的横向技术。最近，Splunk 也开始为 BizOps 开发机器学习和数据解决方案。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. 是一家基于云的机器数据分析公司，专注于安全、运营和 BI 用例。它提供日志管理和分析服务，利用机器生成的大数据来提供实时 IT 见解。 Sumo Logic 总部位于加利福尼亚州雷德伍德城，由 ArcSight 资深人士 Kumar Saurabh 和 Christian Beedgen 于 2010 年 4 月创立，并获得了来自 Accel Partners、DFJ Growth、Greylock Partners、Institutional Venture Partners、红杉资本、Sapphire Ventures、Sutter Hill Ventures 的资金、天使投资人 Shlomo Kramer、Battery Ventures、Tiger Global Management 和富兰克林邓普顿。截至2019年5月，该公司已筹集风险投资总额达3.45亿美元。 2020年9月17日，Sumo Logic以上市公司身份在纳斯达克证券交易所首次公开募股。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 的存在是为了让软件完美运行。 我们的平台将广泛而深入的可观察性、持续运行时应用程序安全性与先进的 AIOps 相结合，从数据中提供答案和智能自动化。这使创新者能够实现云运营的现代化和自动化，更快、更安全地交付软件，并确保完美的数字体验。
DATEV
datev.de
DATEV 一言以蔽之：税务顾问、律师、审计师、中小企业、市政当局和创始人使用 DATEV 软件，满足可靠性、时事性、数据保护和数据安全方面的所有高标准要求 肖像 DATEV 的历史是一个持续扩张的故事：DATEV 于 1966 年在德国纽伦堡成立，不断从一家全国性服务提供商发展成为一家遍布欧洲的服务提供商。随着全球化的不断发展，DATEV根据其章程履行任务，即支持其国内外会员。 DATEV 总部位于德国纽伦堡，在比利时布鲁塞尔设有信息办公室，并在意大利、奥地利、波兰、捷克共和国、匈牙利和斯洛伐克设有联营公司。 DATEV 原理 每个审计师和税务顾问都有自己的绩效概况、不同的客户、个人要求和个人工作实践。因此，DATEV 提供的是一种由软件、服务和知识组成的灵活的模块化概念，对各种专业、办公室规模和结构开放。 企业家和税务顾问 DATEV 支持审计师和税务顾问办公室和公司的合作。单独调整的工作流程分配和连锁可发挥协同潜力；例如在会计领域。 DATEV 提供了理想的任务共享软件。 DATEV 计算机中心充当数据转盘。
Guardz
guardz.com
Guardz 是一款领先的统一网络安全解决方案，专为托管服务提供商 (MSP) 设计，使他们能够利用人工智能和多层方法来打击网络钓鱼、勒索软件攻击、数据丢失和用户风险，从而保护客户免受不断变化的数字威胁。我们的技术通过在单一管理平台中自动执行跨用户数据、设备、电子邮件和云目录的检测和响应流程来简化网络安全。在 Guardz，我们致力于让您安心并实现业务连续性。将顶级网络安全技术与深厚的保险专业知识相结合，确保您的安全措施得到持续监控、管理和优化。
Blumira
blumira.com
Blumira 提供唯一可以帮助中小型企业防止数据泄露的网络安全平台。我们通过开放的 SIEM+XDR 平台帮助精益 IT 团队保护其组织免受勒索软件和违规行为的侵害。我们的一体化解决方案结合了 SIEM、端点可见性和自动响应，以降低复杂性、提供广泛的可见性并加快我们的响应时间。我们的自动化平台可以检测并立即遏制威胁，减轻无法全天候工作的 IT 团队的负担。该平台包括： - 用于自动威胁搜寻的托管检测，以尽早识别攻击 - 自动响应以立即遏制和阻止威胁 - 一年的数据保留和扩展选项以满足合规性 - 用于取证和轻松调查的高级报告和仪表板 - 轻量级代理端点可见性和响应 - 对关键优先问题的 24/7 安全运营 (SecOps) 支持
Torq
torq.io
Torq 正在利用其人工智能优先的企业级超自动化平台改变网络安全。通过连接整个安全基础设施堆栈，Torq 使组织能够即时、精确地修复安全事件并大规模协调复杂的安全流程。财富 500 强企业，包括全球最大的金融、科技、消费品、时尚、酒店和运动服装公司，都在 Torq 的帮助下取得了非凡的成果。
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO 是一种托管检测和响应解决方案，通过其基于云的交互式 SOC 平台提供国家级安全运营中心的核心基础和功能。它快速检测、分析、调查和响应网络威胁。
Defendify
defendify.com
Defendify 成立于 2017 年，在提供持续指导和支持的专家的支持下，为安全需求不断增长的组织开创了一体式网络安全 (All-In-One Cybersecurity®)。 Defendify 提供多层保护，提供了一个易于使用的一体化平台，旨在持续加强人员、流程和技术的网络安全。借助 Defendify，组织可以在一个综合且经济高效的网络安全解决方案中简化网络安全评估、测试、政策、培训、检测、响应和遏制。 3 层、13 个解决方案、1 个平台，包括： • 托管检测和响应 • 网络事件响应计划 • 网络安全威胁警报 • 网络钓鱼模拟 • 网络安全意识培训 • 网络安全意识视频 • 网络安全意识海报和图形 • 技术可接受使用政策 • 网络安全风险评估 • 渗透测试 • 漏洞扫描 • 泄露密码扫描 • 网站安全扫描 请参阅 Defendify 的实际应用： www.defendify.com。