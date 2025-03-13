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呼入电话跟踪软件通过为广告、网站位置、按点击付费活动和关键字生成唯一的本地和免费电话号码，将传入电话分配到各自的来源。这使组织能够监控各种活动来源在产生潜在客户方面的有效性。这些解决方案不仅限于基本跟踪，还提供呼叫录音、监控、路由和交互式语音应答系统等高级功能，以鉴定潜在客户并提供详细报告。 呼入呼叫跟踪产品主要由营销团队使用，有助于衡量特定营销活动的成功程度。他们提供有关活动投资回报率和优化的全面报告和分析。它们与数字分析和广告工具无缝集成，有助于将线下转化纳入整体转化渠道。此外，它们经常与 CRM 软件集成，以有效记录和跟踪营销和销售团队的销售线索。此外，入站呼叫跟踪软件可能包括销售代表常用的出站呼叫跟踪功能。
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CallRail
callrail.com
CallRail是一个用户友好的呼叫跟踪和营销分析平台，帮助企业跟踪线索，优化客户互动，提高转化率。
Vonage
vonage.com
Vonage应用程序是一个统一的通信平台，支持语音、视频、短信和团队消息，旨在提高企业的沟通效率和协作能力。
CallGear
callgear.ae
CallGear是一个通信解决方案，提供呼叫管理和自动化功能，帮助企业优化客户服务和沟通流程。
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone是一个云电话系统，提供语音、短信和拨号功能，便于销售团队高效管理沟通与客户关系。
800.com
800.com
800.com 提供电话服务，帮助企业连接客户，通过可自定义的电话号码和呼叫管理提高品牌识别和沟通效率。
Ringover
ringover.com
Ringover是一款多渠道云通信解决方案，支持电话、短信、视频通话和邮件，旨在提升客户体验和销售效率。
Service Fusion
servicefusion.com
服务Fusion是一款现场服务管理软件，提供客户管理、发票支付、库存管理、时间跟踪等功能，支持桌面和移动设备使用。
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease是一款先进的通话记录和通信协作工具，适用于个人和商务，提供高效、组织化的电话管理功能。
Salesken
salesken.ai
Salesken是一款对话智能平台，帮助销售团队提高绩效、实时教练和分析销售对话，以便更好地与客户互动。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics是一个呼叫分析平台，帮助企业跟踪和分析来电，以优化营销活动和客户互动。
Ringba
ringba.com
Ringba是一个入站呼叫跟踪和分析平台，为企业和营销人员提供呼叫路由和数据分析功能，以优化投资回报率。
DCDial
dcdial.com
DCDial是一个基于云的联络中心解决方案，帮助公司通过互动文本和语音与客户沟通，提高工作效率和盈利能力.
Shape Software
setshape.com
Shape是一款专为销售和营销自动化设计的软件，集成了可配置的功能，帮助团队高效合作和管理业务。
Cordless
cordless.io
Cordless 是一款现代化的云呼叫中心，支持客户服务团队进行电话沟通，并提供对话转录、情感分析及与CRM的深度集成。
CallRoot
callroot.com
CallRoot是一款电话跟踪软件，主要用于营销团队和机构，记录来电并动态插入电话号码，跟踪每个来电的来源。
CallFire
callfire.com
CallFire提供简单易用的语音营销解决方案，帮助企业通过语音广播、IVR和短信与客户互动，提升营销效果和客户参与度。
Truly
truly.co
Truly是一款Salesforce的销售流程优化平台，自动捕获活动数据并减少手动数据输入，提高销售效率。
Ringostat
ringostat.com
Ringostat是一个电话跟踪和分析平台，帮助企业优化营销，与客户沟通并提高销售效率。
Dialics
dialics.com
Dialics是一款电话跟踪软件，帮助市场营销人员追踪来电，识别最有效的关键词、广告活动和优惠，以提高转化率。
CallAction
callaction.co
CallAction是一个移动网页应用程序，用于自动化追踪和管理所有营销渠道的来电，提高业务通信效率和客户体验。
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector是一款外部销售自动化平台，集成了电子邮件、短信、语音留言和拨号功能，简化客户互动和潜在客户管理。
CallSource
callsource.com
CallSource是一款呼叫跟踪和潜在客户管理应用，帮助企业优化营销策略和提高客户互动。
Call iQ
mycalliq.com
Call iQ 是一款电话追踪应用，通过五个步骤实时分析每个电话，从分配号码到提供关键分析数据，帮助用户优化营销支出。
CallScaler
callscaler.com
CallScaler是一款呼叫跟踪工具，帮助企业管理和分析电话通信，优化营销策略。
Marchex
marchex.com
Marchex应用提供呼叫跟踪和分析功能，帮助企业优化来电管理和提高客户体验，特别适用于医疗和汽车等行业。
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一款全渠道营销平台，提供呼叫跟踪、分析和优化服务，以帮助企业提高客户参与和销售策略。
Infinity Hub
infinity.co
Infinity Hub 是一款通话智能平台，提供客户旅程跟踪和通话分析，帮助优化营销效果并提高运营效率。
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom是一款云报告工具，可远程生成电话或呼叫中心活动的详细报告，无需额外软件。用户通过安装收集器连接电话系统即可使用。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
统治者分析是一款营销测量与归因平台，帮助企业分析客户旅程，准确归因收入，优化营销策略。
Retreaver
retreaver.com
Retreaver 是一款呼叫跟踪和分析软件，帮助企业了解客户旅程，优化入站呼叫管理，提高转化率。
Nimbata
nimbata.com
Nimbata是一个呼叫跟踪平台，提供电话线索捕获、转化跟踪及呼叫管理，帮助企业优化营销策略和客户体验。
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io 是一个收入情报平台，通过整合分析销售和市场数据，提供实时指导，帮助企业优化收入运营和提高销售绩效。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa是企业级的潜在客户管理和跟踪软件，旨在优化潜在客户生成、跟踪与分发，提高营销效果和效率。
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts是一个综合的潜在客户跟踪软件，支持呼叫、表单和聊天跟踪，帮助营销代理商和企业优化营销效果。
Convirza
convirza.com
Convirza是一款企业级呼叫跟踪和优化平台，通过语音识别技术分析电话交互，以提高客户转化率和满意度。
OnviSource
onvisource.com
OnviSource是一款自动录音软件，适用于各种行业的呼叫中心，提高客户互动和运营效率。
AuditCall
auditcall.com
AuditCall是一款提供呼叫分析和管理解决方案的应用，帮助企业优化营销支出，提高客户沟通效率和决策能力。
800response
800response.com
800response提供免费的虚荣电话号码、呼叫追踪工具和客户分析，帮助企业提高客户获取和营销效果。
iovox
iovox.com
IOVOX是一款电话跟踪和分析软件，帮助个人和企业管理通话记录，提供重要信息的快速搜索和分析服务。
Clixtell
clixtell.com
Clixtell为企业和数字营销机构提供呼叫追踪、网页分析和点击欺诈预防服务，帮助优化广告活动并提高投资回报率。
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics是一款呼叫分析平台，帮助企业跟踪和分析呼叫数据，从而优化营销策略和改善客户服务。
WildJar
wildjar.com
WildJar是一款提供先进语音和短信解决方案的应用，帮助企业与客户建立联系并推动收入增长。
Infinity Portal
infinity.co
Infinity Portal 是一款呼叫智能平台，提供详细的访客追踪，帮助用户分析客户旅程，从而优化营销效果和运营效率。
Invoca
invoca.com
Invoca是一个呼叫跟踪和分析平台，帮助企业通过数据洞察优化客户互动和业务运营，以推动收入增长。
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