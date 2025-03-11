呼入呼叫跟踪软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
呼入电话跟踪软件通过为广告、网站位置、按点击付费活动和关键字生成唯一的本地和免费电话号码，将传入电话分配到各自的来源。这使组织能够监控各种活动来源在产生潜在客户方面的有效性。这些解决方案不仅限于基本跟踪，还提供呼叫录音、监控、路由和交互式语音应答系统等高级功能，以鉴定潜在客户并提供详细报告。 呼入呼叫跟踪产品主要由营销团队使用，有助于衡量特定营销活动的成功程度。他们提供有关活动投资回报率和优化的全面报告和分析。它们与数字分析和广告工具无缝集成，有助于将线下转化纳入整体转化渠道。此外，它们经常与 CRM 软件集成，以有效记录和跟踪营销和销售团队的销售线索。此外，入站呼叫跟踪软件可能包括销售代表常用的出站呼叫跟踪功能。
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CallRail
callrail.com
CallRail是一个用户友好的呼叫跟踪和营销分析平台，帮助企业跟踪线索，优化客户互动，提高转化率。
Vonage
vonage.com
Vonage应用程序是一个统一的通信平台，支持语音、视频、短信和团队消息，旨在提高企业的沟通效率和协作能力。
CallGear
callgear.ae
CallGear是一个通信解决方案，提供呼叫管理和自动化功能，帮助企业优化客户服务和沟通流程。
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone是一个云电话系统，提供语音、短信和拨号功能，便于销售团队高效管理沟通与客户关系。
800.com
800.com
800.com 提供电话服务，帮助企业连接客户，通过可自定义的电话号码和呼叫管理提高品牌识别和沟通效率。
Ringover
ringover.com
Ringover是一款多渠道云通信解决方案，支持电话、短信、视频通话和邮件，旨在提升客户体验和销售效率。
Service Fusion
servicefusion.com
服务Fusion是一款现场服务管理软件，提供客户管理、发票支付、库存管理、时间跟踪等功能，支持桌面和移动设备使用。
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease是一款先进的通话记录和通信协作工具，适用于个人和商务，提供高效、组织化的电话管理功能。
Salesken
salesken.ai
Salesken是一款对话智能平台，帮助销售团队提高绩效、实时教练和分析销售对话，以便更好地与客户互动。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics是一个呼叫分析平台，帮助企业跟踪和分析来电，以优化营销活动和客户互动。
Ringba
ringba.com
Ringba是一个入站呼叫跟踪和分析平台，为企业和营销人员提供呼叫路由和数据分析功能，以优化投资回报率。
DCDial
dcdial.com
DCDial是一个基于云的联络中心解决方案，帮助公司通过互动文本和语音与客户沟通，提高工作效率和盈利能力.
Shape Software
setshape.com
Shape是一款专为销售和营销自动化设计的软件，集成了可配置的功能，帮助团队高效合作和管理业务。
Cordless
cordless.io
Cordless 是一款现代化的云呼叫中心，支持客户服务团队进行电话沟通，并提供对话转录、情感分析及与CRM的深度集成。
CallRoot
callroot.com
CallRoot是一款电话跟踪软件，主要用于营销团队和机构，记录来电并动态插入电话号码，跟踪每个来电的来源。
CallFire
callfire.com
CallFire提供简单易用的语音营销解决方案，帮助企业通过语音广播、IVR和短信与客户互动，提升营销效果和客户参与度。
Truly
truly.co
Truly是一款Salesforce的销售流程优化平台，自动捕获活动数据并减少手动数据输入，提高销售效率。
Ringostat
ringostat.com
Ringostat是一个电话跟踪和分析平台，帮助企业优化营销，与客户沟通并提高销售效率。
Dialics
dialics.com
Dialics是一款电话跟踪软件，帮助市场营销人员追踪来电，识别最有效的关键词、广告活动和优惠，以提高转化率。
CallAction
callaction.co
CallAction是一个移动网页应用程序，用于自动化追踪和管理所有营销渠道的来电，提高业务通信效率和客户体验。
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector是一款外部销售自动化平台，集成了电子邮件、短信、语音留言和拨号功能，简化客户互动和潜在客户管理。
CallSource
callsource.com
CallSource是一款呼叫跟踪和潜在客户管理应用，帮助企业优化营销策略和提高客户互动。
Call iQ
mycalliq.com
Call iQ 是一款电话追踪应用，通过五个步骤实时分析每个电话，从分配号码到提供关键分析数据，帮助用户优化营销支出。
CallScaler
callscaler.com
CallScaler是一款呼叫跟踪工具，帮助企业管理和分析电话通信，优化营销策略。
Marchex
marchex.com
Marchex应用提供呼叫跟踪和分析功能，帮助企业优化来电管理和提高客户体验，特别适用于医疗和汽车等行业。
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一款全渠道营销平台，提供呼叫跟踪、分析和优化服务，以帮助企业提高客户参与和销售策略。
Infinity Hub
infinity.co
Infinity Hub 是一款通话智能平台，提供客户旅程跟踪和通话分析，帮助优化营销效果并提高运营效率。
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom是一款云报告工具，可远程生成电话或呼叫中心活动的详细报告，无需额外软件。用户通过安装收集器连接电话系统即可使用。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
统治者分析是一款营销测量与归因平台，帮助企业分析客户旅程，准确归因收入，优化营销策略。
Retreaver
retreaver.com
Retreaver 是一款呼叫跟踪和分析软件，帮助企业了解客户旅程，优化入站呼叫管理，提高转化率。
Nimbata
nimbata.com
Nimbata是一个呼叫跟踪平台，提供电话线索捕获、转化跟踪及呼叫管理，帮助企业优化营销策略和客户体验。
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io 是一个收入情报平台，通过整合分析销售和市场数据，提供实时指导，帮助企业优化收入运营和提高销售绩效。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa是企业级的潜在客户管理和跟踪软件，旨在优化潜在客户生成、跟踪与分发，提高营销效果和效率。
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts是一个综合的潜在客户跟踪软件，支持呼叫、表单和聊天跟踪，帮助营销代理商和企业优化营销效果。
Convirza
convirza.com
Convirza是一款企业级呼叫跟踪和优化平台，通过语音识别技术分析电话交互，以提高客户转化率和满意度。
OnviSource
onvisource.com
OnviSource是一款自动录音软件，适用于各种行业的呼叫中心，提高客户互动和运营效率。
AuditCall
auditcall.com
AuditCall是一款提供呼叫分析和管理解决方案的应用，帮助企业优化营销支出，提高客户沟通效率和决策能力。
800response
800response.com
800response提供免费的虚荣电话号码、呼叫追踪工具和客户分析，帮助企业提高客户获取和营销效果。
iovox
iovox.com
IOVOX是一款电话跟踪和分析软件，帮助个人和企业管理通话记录，提供重要信息的快速搜索和分析服务。
Clixtell
clixtell.com
Clixtell为企业和数字营销机构提供呼叫追踪、网页分析和点击欺诈预防服务，帮助优化广告活动并提高投资回报率。
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics是一款呼叫分析平台，帮助企业跟踪和分析呼叫数据，从而优化营销策略和改善客户服务。
WildJar
wildjar.com
WildJar 通过提供尖端的语音和短信解决方案帮助企业取得巨大成功。 WildJar 成立于 2016 年，正在帮助全球 4,000 多家公司与其客户建立联系并增加收入。
Infinity Portal
infinity.co
了解每次通话之前、期间和之后发生的情况，并采取实际行动来提高营销和运营效率。 Infinity 是经过 ISO 27001 认证的世界级呼叫智能平台，具有精细的访客跟踪功能。 Infinity 使您能够绘制整个客户旅程并解锁宝贵的见解，例如客户在拿起电话之前参与的活动、网页和确切的关键字。查明来电转化的来源将有助于您在分析效果时了解全局。通过完全消除对产生销售的猜测，您将能够在营销支出上产生令人印象深刻的投资回报率。 Infinity Hub 不断发展，使用户能够与最新版本的 Google Ads、Google Analytics、Looker Studio、Hubspot、Salesforce 等集成，从而打造一流的客户体验。我们还与 Instagram 和 Facebook 集成，这意味着 Infinity 用户可以从他们的社交广告中发现额外的价值。我们的对话分析套件可大规模分析所有呼入和呼出呼叫，并提供有关什么会产生积极结果、什么不会产生积极结果的重要见解。座席 ID 可提供对各个座席绩效的精细洞察，以便您可以创建量身定制的培训课程，以打造无缝的客户体验。我们帮助客户取得的一些成果包括： Flight Center 的转化率提高了 79% Pendragon 的客户获取成本 (CAC) 降低了 64% Access Self Storage 的呼叫中心成本降低了 50%
Invoca
invoca.com
Invoca 是一个收入执行平台，它连接营销和销售团队，帮助他们跟踪和优化购买旅程，以增加收入。通过使用与领先技术平台深度集成的综合收入执行平台，收入团队可以更好地将付费媒体投资直接与收入联系起来，提高数字参与度，并提供最佳的买家体验以推动更多销售。借助 Invoca，AutoNation、DIRECTV、Mayo Clinic、Mutual of Omaha 和 Verizon 等顶级消费品牌在不可否认的数据的支持下体验到了令人难以置信的结果。 Invoca 已从领先的风险投资家那里筹集了 1.84 亿美元，其中包括 Upfront Ventures、Accel、Silver Lake Waterman、H.I.G. Growth Partners 和 Salesforce Ventures。 Invoca 通过释放通话中的新数据来帮助企业推动收入增长，以便他们能够以更少的资金获得并留住更多客户。借助 Invoca 的收入执行平台，企业正在取得令人难以置信的成果： * 营销团队（例如 Rogers Communications 的营销团队）正在提高潜在客户质量并将获取成本降低 82% * 联络中心（例如 MoneySolver 的联络中心）正在将座席绩效和转化率提高 100% * 多地点企业（例如 Andersen 的 Renewal）将通过电话进行的预约增加了近 50%