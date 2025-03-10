Infinity Portal

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了解每次通话之前、期间和之后发生的情况，并采取实际行动来提高营销和运营效率。 Infinity 是经过 ISO 27001 认证的世界级呼叫智能平台，具有精细的访客跟踪功能。 Infinity 使您能够绘制整个客户旅程并解锁宝贵的见解，例如客户在拿起电话之前参与的活动、网页和确切的关键字。查明来电转化的来源将有助于您在分析效果时了解全局。通过完全消除对产生销售的猜测，您将能够在营销支出上产生令人印象深刻的投资回报率。 Infinity Hub 不断发展，使用户能够与最新版本的 Google Ads、Google Analytics、Looker Studio、Hubspot、Salesforce 等集成，从而打造一流的客户体验。我们还与 Instagram 和 Facebook 集成，这意味着 Infinity 用户可以从他们的社交广告中发现额外的价值。我们的对话分析套件可大规模分析所有呼入和呼出呼叫，并提供有关什么会产生积极结果、什么不会产生积极结果的重要见解。座席 ID 可提供对各个座席绩效的精细洞察，以便您可以创建量身定制的培训课程，以打造无缝的客户体验。我们帮助客户取得的一些成果包括： Flight Center 的转化率提高了 79% Pendragon 的客户获取成本 (CAC) 降低了 64% Access Self Storage 的呼叫中心成本降低了 50%