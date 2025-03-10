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呼入电话跟踪软件通过为广告、网站位置、按点击付费活动和关键字生成唯一的本地和免费电话号码，将传入电话分配到各自的来源。这使组织能够监控各种活动来源在产生潜在客户方面的有效性。这些解决方案不仅限于基本跟踪，还提供呼叫录音、监控、路由和交互式语音应答系统等高级功能，以鉴定潜在客户并提供详细报告。 呼入呼叫跟踪产品主要由营销团队使用，有助于衡量特定营销活动的成功程度。他们提供有关活动投资回报率和优化的全面报告和分析。它们与数字分析和广告工具无缝集成，有助于将线下转化纳入整体转化渠道。此外，它们经常与 CRM 软件集成，以有效记录和跟踪营销和销售团队的销售线索。此外，入站呼叫跟踪软件可能包括销售代表常用的出站呼叫跟踪功能。
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CallGear
callgear.ae
CallGear是一个通信解决方案，提供呼叫管理和自动化功能，帮助企业优化客户服务和沟通流程。
Infinity Portal
infinity.co
了解每次通话之前、期间和之后发生的情况，并采取实际行动来提高营销和运营效率。 Infinity 是经过 ISO 27001 认证的世界级呼叫智能平台，具有精细的访客跟踪功能。 Infinity 使您能够绘制整个客户旅程并解锁宝贵的见解，例如客户在拿起电话之前参与的活动、网页和确切的关键字。查明来电转化的来源将有助于您在分析效果时了解全局。通过完全消除对产生销售的猜测，您将能够在营销支出上产生令人印象深刻的投资回报率。 Infinity Hub 不断发展，使用户能够与最新版本的 Google Ads、Google Analytics、Looker Studio、Hubspot、Salesforce 等集成，从而打造一流的客户体验。我们还与 Instagram 和 Facebook 集成，这意味着 Infinity 用户可以从他们的社交广告中发现额外的价值。我们的对话分析套件可大规模分析所有呼入和呼出呼叫，并提供有关什么会产生积极结果、什么不会产生积极结果的重要见解。座席 ID 可提供对各个座席绩效的精细洞察，以便您可以创建量身定制的培训课程，以打造无缝的客户体验。我们帮助客户取得的一些成果包括： Flight Center 的转化率提高了 79% Pendragon 的客户获取成本 (CAC) 降低了 64% Access Self Storage 的呼叫中心成本降低了 50%
Infinity Hub
infinity.co
了解每次通话之前、期间和之后发生的情况，并采取实际行动来提高营销和运营效率。 Infinity 是经过 ISO 27001 认证的世界级呼叫智能平台，具有精细的访客跟踪功能。 Infinity 使您能够绘制整个客户旅程并解锁宝贵的见解，例如客户在拿起电话之前参与的活动、网页和确切的关键字。查明来电转化的来源将有助于您在分析效果时了解全局。通过完全消除对产生销售的猜测，您将能够在营销支出上产生令人印象深刻的投资回报率。 Infinity Hub 不断发展，使用户能够与最新版本的 Google Ads、Google Analytics、Looker Studio、Hubspot、Salesforce 等集成，从而打造一流的客户体验。我们还与 Instagram 和 Facebook 集成，这意味着 Infinity 用户可以从他们的社交广告中发现额外的价值。我们的对话分析套件可大规模分析所有呼入和呼出呼叫，并提供有关什么会产生积极结果、什么不会产生积极结果的重要见解。座席 ID 可提供对各个座席绩效的精细洞察，以便您可以创建量身定制的培训课程，以打造无缝的客户体验。我们帮助客户取得的一些成果包括： Flight Center 的转化率提高了 79% Pendragon 的客户获取成本 (CAC) 降低了 64% Access Self Storage 的呼叫中心成本降低了 50%
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一个全渠道营销平台。我们帮助吸引、转化和分析您的客户。 Calltouch 提供呼叫跟踪服务，提供有关广告效率的所有信息。由于呼叫跟踪服务，您可以将所有广告划分为促进销售的广告和花费预算的广告。通话跟踪有助于评估值得扩展的渠道和广告以及需要禁用的其他渠道和广告。价格从每月 60.00 美元起 标准 - 中小企业端到端分析 - 动态和静态呼叫跟踪 呼叫日志 呼叫标记 - 关键字规范 - 网站目标和订单跟踪 - 详细报告、销售漏斗和投资回报率 - 广告平台和 CRM 系统集成- 全面的客户支持
Service Fusion
servicefusion.com
服务Fusion是一款现场服务管理软件，提供客户管理、发票支付、库存管理、时间跟踪等功能，支持桌面和移动设备使用。
Ringostat
ringostat.com
Ringostat是一个电话跟踪和分析平台，帮助企业优化营销，与客户沟通并提高销售效率。
Nimbata
nimbata.com
Nimbata 结合了独特的潜在客户捕获、转化跟踪、营销归因和潜在客户管理功能，可生成更好的入站潜在客户并将更多网络访问者转化为销售。 Nimbata (https://www.nimbata.com) 提供： • 通过本地、免费电话或个性化号码捕获全球 4,300 个城市和 70 多个国家/地区的电话线索。 • 通过 nimbata 脚本/像素跟踪呼叫转化和网络表单提交的第一方数据。使用动态号码插入 (DNI) 进行来电转化的会话级归因（来源、营销活动或关键字）。 • 电话/呼叫线索处理（录音、问候语、私语、调查、垃圾邮件过滤器、标记）。 • 呼叫管理工作流程利用高级路由（优先级、多重、加权）和地理路由功能来提高销售机会的有效性和成交。 • 自动化和集成，通过可操作的数据丰富您最喜欢的营销、销售和协作工具。 • 分析和报告功能可揭示完整客户旅程的详细信息，并可视化关键见解，例如首次呼叫者与重复呼叫者。
Retreaver
retreaver.com
Retreaver 帮助营销人员、代理机构和品牌更好地了解他们的客户旅程。我们基于云的软件通过标记、跟踪呼叫者并将其路由到适当的人员或部门来提供实时呼入呼叫数据。利用来自 HubSpot、Eloqua 和 Instapage 等流行营销解决方案的数据来提供个性化体验并提高转化率。通过利用这些数据，您将确定哪些营销活动能带来最大的收入、提高客户满意度并促进更高的转化。请立即致电 (877) 794-6544 联系我们或访问
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector是一款外部销售自动化平台，集成了电子邮件、短信、语音留言和拨号功能，简化客户互动和潜在客户管理。
CallRoot
callroot.com
CallRoot是一款电话跟踪软件，主要用于营销团队和机构，记录来电并动态插入电话号码，跟踪每个来电的来源。
WildJar
wildjar.com
WildJar 通过提供尖端的语音和短信解决方案帮助企业取得巨大成功。 WildJar 成立于 2016 年，正在帮助全球 4,000 多家公司与其客户建立联系并增加收入。
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io 通过实时指导为高绩效团队提供支持。通过展示和推荐最有效的方法，Revenue.io 使 HPE、Nutanix 和 AWS 等数百家客户能够提供可预测的结果并优化其整个收入运营。 Revenue.io 成立于 2013 年，总部位于洛杉矶，并得到高盛、Bryant Stibel 和 Palisades Capital 风险投资的支持。
CallScaler
callscaler.com
CallScaler是一款呼叫跟踪工具，帮助企业管理和分析电话通信，优化营销策略。
Clixtell
clixtell.com
Clixtell为企业和数字营销机构提供完整的解决方案。在新数字时代，请致电跟踪，网络分析，每次点击欺诈检测，预防和保护服务。我们很自豪地为客户提供安全且声音透明的广告体验。我们帮助企业优化和保护他们的广告活动，增加销售，利润和投资回报率并改善客户服务。
CallAction
callaction.co
CallAction是一个移动网页应用程序，用于自动化追踪和管理所有营销渠道的来电，提高业务通信效率和客户体验。
Call iQ
mycalliq.com
Call iQ 的工作原理 只需几分之一秒即可完成 5 步流程 观看此简短视频，了解我们的 5 步呼叫跟踪流程如何工作，从分配号码到跟踪这些号码上的每个呼叫，再到提供有关每个呼叫的实时、真实、关键的分析。准备好开始节省营销费用了吗？请求演示 1-866-721-2180 现场……
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease是一款先进的通话记录和通信协作工具，适用于个人和商务，提供高效、组织化的电话管理功能。
iovox
iovox.com
为世界各地的个人和企业提供电话跟踪和生产力软件。
800response
800response.com
800response 提供多种免费免费电话号码、呼叫跟踪工具和客户分析数据，帮助企业管理漏斗顶部的潜在客户开发工作，同时获得有价值的营销归因数据，帮助您获得投资回报率并保留您的投资回报率。最有价值的客户。我们提供完整的呼叫跟踪工具解决方案，帮助企业促进和优化新客户获取、衡量和跟踪营销活动绩效以及监控客户体验。如果您正在寻找来电分析来提高投资回报率和广告活动响应，800response 拥有您所需的所有工具。我们可以将这些数据直接提供给您的 CRM。
AuditCall
auditcall.com
AuditCall 因为世界各地的企业提供卓越的呼叫分析解决方案而闻名。它提供了对让您的电话响起的各个方面的详细见解。电话跟踪、录音、分析等功能可让您获得最大收入并获得满意的客户。 AuditCall 是一款以其创新的云统一通信和协作解决方案而闻名的产品。 AuditCall 总部位于美国，通过其直观的软件 AuditCall 为企业和行业提供更先进、更安全的方式来连接客户和员工，提高员工生产力并加强客户关系。 它通过优化接到最多来电的广告和关键字的投资回报率，帮助企业就如何分配营销支出做出更明智的决策。它配备了一些有趣的功能，使数据驱动的营销人员能够优化广告活动的效果，提高销售效率并提高客户保留率。 AuditCall 不仅可以让您了解推动您来电的营销活动，还可以全面了解每个来电的结果。结果呢？您可以做出更明智的营销活动优化决策，以推动更多创收电话和更高效的营销活动。
Dialics
dialics.com
Dialics 是一款呼叫跟踪软件，可为专业营销人员提供推动更多转化所需的见解。 Dialics 使营销人员能够跟踪他们的来电，并确定哪些关键字、广告活动和优惠最能有效地创收。该公司的目标是通过为专业人士提供优化营销工作的指标来帮助他们提高转化率。
OnviSource
onvisource.com
适用于各行业呼叫中心和企业的自动通话录音软件。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics是一个呼叫分析平台，帮助企业跟踪和分析来电，以优化营销活动和客户互动。
CallRail
callrail.com
CallRail是一个用户友好的呼叫跟踪和营销分析平台，帮助企业跟踪线索，优化客户互动，提高转化率。
CallSource
callsource.com
CallSource是一款呼叫跟踪和潜在客户管理应用，帮助企业优化营销策略和提高客户互动。
Invoca
invoca.com
Invoca 是一个收入执行平台，它连接营销和销售团队，帮助他们跟踪和优化购买旅程，以增加收入。通过使用与领先技术平台深度集成的综合收入执行平台，收入团队可以更好地将付费媒体投资直接与收入联系起来，提高数字参与度，并提供最佳的买家体验以推动更多销售。借助 Invoca，AutoNation、DIRECTV、Mayo Clinic、Mutual of Omaha 和 Verizon 等顶级消费品牌在不可否认的数据的支持下体验到了令人难以置信的结果。 Invoca 已从领先的风险投资家那里筹集了 1.84 亿美元，其中包括 Upfront Ventures、Accel、Silver Lake Waterman、H.I.G. Growth Partners 和 Salesforce Ventures。 Invoca 通过释放通话中的新数据来帮助企业推动收入增长，以便他们能够以更少的资金获得并留住更多客户。借助 Invoca 的收入执行平台，企业正在取得令人难以置信的成果： * 营销团队（例如 Rogers Communications 的营销团队）正在提高潜在客户质量并将获取成本降低 82% * 联络中心（例如 MoneySolver 的联络中心）正在将座席绩效和转化率提高 100% * 多地点企业（例如 Andersen 的 Renewal）将通过电话进行的预约增加了近 50%
Marchex
marchex.com
Marchex应用提供呼叫跟踪和分析功能，帮助企业优化来电管理和提高客户体验，特别适用于医疗和汽车等行业。
Ringover
ringover.com
Ringover是一款多渠道云通信解决方案，支持电话、短信、视频通话和邮件，旨在提升客户体验和销售效率。
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics 的专有呼叫测量软件（呼叫分析平台）按照 IEEE 和 RFC 标准构建，具有多个基于电信级可用性和容错架构构建的数据中心，并由全自动灾难恢复流程提供支持。
Truly
truly.co
Truly是一款Salesforce的销售流程优化平台，自动捕获活动数据并减少手动数据输入，提高销售效率。
Vonage
vonage.com
Vonage应用程序是一个统一的通信平台，支持语音、视频、短信和团队消息，旨在提高企业的沟通效率和协作能力。
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone是一个云电话系统，提供语音、短信和拨号功能，便于销售团队高效管理沟通与客户关系。
Cordless
cordless.io
Cordless 是一款现代化的云呼叫中心，支持客户服务团队进行电话沟通，并提供对话转录、情感分析及与CRM的深度集成。
CallFire
callfire.com
CallFire提供简单易用的语音营销解决方案，帮助企业通过语音广播、IVR和短信与客户互动，提升营销效果和客户参与度。
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts 是一款面向营销机构及其客户的一体化潜在客户跟踪软件。 WhatConverts 自动向营销人员和企业主展示他们的营销效果如何。使用 WhatConverts 对所有潜在客户进行呼叫跟踪、表单跟踪和聊天跟踪。对于 PPC 广告，WhatConverts 提供关键字呼叫跟踪，揭示哪些广告活动效果最好。 WhatConverts 还拥有强大的潜在客户管理和潜在客户报告。它不仅仅是呼叫跟踪软件；它是一个完整的潜在客户跟踪、管理和报告仪表板。
Ringba
ringba.com
Ringba是一个入站呼叫跟踪和分析平台，为企业和营销人员提供呼叫路由和数据分析功能，以优化投资回报率。
Salesken
salesken.ai
Salesken是一款对话智能平台，帮助销售团队提高绩效、实时教练和分析销售对话，以便更好地与客户互动。
Shape Software
setshape.com
Shape是一款专为销售和营销自动化设计的软件，集成了可配置的功能，帮助团队高效合作和管理业务。
DCDial
dcdial.com
DCDial是一个基于云的联络中心解决方案，帮助公司通过互动文本和语音与客户沟通，提高工作效率和盈利能力.
Phonexa
phonexa.com
PhoneXa是用于性能，会员和合作伙伴营销的企业级跟踪软件。 Phonexa Suite是通过消费者铅并致电生命周期的基础技术，帮助绩效营销团队在会员，合作伙伴和付费渠道中为品牌推动ROI。 PhoneXA优先考虑在客户互动中基于结果的营销，例如点击，呼叫，表单提交，网站行为等。通过其单个操作解决方案，PhoneXa Suite为D2C发布者，网络，代理商和品牌提供了空前的访问和控制活动的访问和控制，从而消除了潜在客户生成的透明度，并自动化了流程。 PhoneXA套件允许客户优化无摩擦的客户获取工作，并分析驱动合格管道的来源。 Phonexa的全球总部位于洛杉矶，在英国，乌克兰和加拿大设有其他办事处。该公司雇用了200多名员工。有关更多信息，请访问www.phonexa.com。
Convirza
convirza.com
Convirza 是第一个企业呼叫跟踪和呼叫优化平台。为了满足电话交互中不断增长的情报需求，我们将传统的呼叫跟踪与强大的电话分析相结合。 Convirza 使用语音识别技术和复杂的算法来衡量销售线索质量、衡量转化并通过完全成熟的营销自动化采取行动。我们帮助经验丰富的营销人员做出更好的决策，提高成交率和客户体验，同时增加收入。我们为汽车、医疗保健、酒店、家居和金融服务领域的领先国内和国际品牌提供服务。我们专为各种规模的企业、媒体/出版机构、呼叫中心等而设计，提供通话录音和数据解决方案，帮助您跟踪和分析通话，以了解呼叫者的意图和行为。该公司最近在其位于犹他州硅坡的总部发布了一个突破性的呼叫营销优化平台。
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom 云报告可以轻松生成您在世界任何地方的电话或呼叫中心活动的详细报告；无需购买任何额外的软件。您可以通过安装 PBXDom 收集器并将 PBX 或呼叫中心连接到安装此软件的计算机来实现此目的；仅此而已。收集器软件自动从您的呼叫中心或PBX接收您的呼叫信息，然后将该信息发送到PBXDom的服务器，然后我们的服务器分析该信息，以便为您提供各种报告。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
统治者分析是一款营销测量与归因平台，帮助企业分析客户旅程，准确归因收入，优化营销策略。
800.com
800.com
800.com 提供电话服务，帮助企业连接客户，通过可自定义的电话号码和呼叫管理提高品牌识别和沟通效率。