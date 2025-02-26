呼入呼叫跟踪软件 - 最热门应用 - 土库曼斯坦

Truly

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推出第一个适用于 Salesforce 的销售流程优化平台，无需代表手动数据输入。与使销售代表更容易更新 CRM 的销售工具不同，Truly 完全消除了这种需要。 - Truly Capture 产品（电子邮件、语音、网络会议、短信）可自动捕获销售队伍中比任何竞争产品更多的活动数据（比 Outreach 等销售参与工具多 68% 的电子邮件，比 LiveOps 等呼叫中心软件多 33% 的呼叫，6%比 Kong 等对话智能工具更多的网络会议）-真正的 AI 丰富了您的所有活动数据，并在 Salesforce 中提供可报告的结构化元数据。转录使您的对话内容可在销售人员中报告和搜索。对话分析向您显示“真实的通话时间”。联系情报可以揭示网络会议中与您交谈的人员的资历和身份。 AI 通话记录总结了通话中发生的情况 - 销售流程优化器允许您自动输入所有数据（创建联系人、进展机会、更新部署、列出竞争对手等等！）​​。漏斗分析会自动对您的漏斗进行建模，为您提供有关销售业绩的报告/见解。流程优化器允许您测试销售流程的任何方面是否得到遵守，并展示它在多大程度上提高了渠道转化率。收入流程自动化使您能够采用有效的流程并为销售代表实现自动化，以确保更一致的执行并每周获得数小时的时间。