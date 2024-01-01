呼入呼叫跟踪软件 - 最热门应用 - 阿鲁巴

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呼入电话跟踪软件通过为广告、网站位置、按点击付费活动和关键字生成唯一的本地和免费电话号码，将传入电话分配到各自的来源。这使组织能够监控各种活动来源在产生潜在客户方面的有效性。这些解决方案不仅限于基本跟踪，还提供呼叫录音、监控、路由和交互式语音应答系统等高级功能，以鉴定潜在客户并提供详细报告。 呼入呼叫跟踪产品主要由营销团队使用，有助于衡量特定营销活动的成功程度。他们提供有关活动投资回报率和优化的全面报告和分析。它们与数字分析和广告工具无缝集成，有助于将线下转化纳入整体转化渠道。此外，它们经常与 CRM 软件集成，以有效记录和跟踪营销和销售团队的销售线索。此外，入站呼叫跟踪软件可能包括销售代表常用的出站呼叫跟踪功能。
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CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。我们的营销分析和业务通信解决方案为超过 200,000 家企业提供服务，并与领先的营销和销售软件集成，提供实时洞察，帮助我们的客户充满信心地进行营销。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。 语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
Ringover
ringover.com
Ringover 是易于使用的多渠道云通信解决方案（通话、短信、视频通话、电子邮件...），旨在增强客户体验并最大限度地提高销售额。借助直观且易于管理的界面，为您的客户和潜在客户提供个性化体验，并提高销售和客户服务团队的工作效率。我们先进的监督和辅导功能使您能够密切监控运营并快速培训您的团队成员。 Ringover 与 80 多种业务工具（CRM、帮助台...）集成，简化任务以提高效率。
CallFire
callfire.com
CallFire 为美国和加拿大的数千家企业提供易于使用的自助语音营销解决方案。我们专注于通过 IVR、语音广播和呼叫跟踪等外展和参与服务帮助本地企业增长并保持收入。除了为当地企业提供服务外，CallFire 还帮助非营利组织、宗教团体和其他组织更有效地与其受众建立联系。 CallFire 总部位于加利福尼亚州圣莫尼卡，在德克萨斯州奥斯汀和乌克兰基辅设有附属办事处。
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一个对话式智能平台，可帮助销售团队提高绩效并降低采购成本。该工具在销售代表的谈话过程中为他们提供实时提示，帮助他们更好地吸引客户。该平台通过详细的呼叫分析（包括情绪、反对意见、意图等）让经理和销售代表能够了解每个呼叫。
Truly
truly.co
推出第一个适用于 Salesforce 的销售流程优化平台，无需代表手动数据输入。与使销售代表更容易更新 CRM 的销售工具不同，Truly 完全消除了这种需要。 - Truly Capture 产品（电子邮件、语音、网络会议、短信）可自动捕获销售队伍中比任何竞争产品更多的活动数据（比 Outreach 等销售参与工具多 68% 的电子邮件，比 LiveOps 等呼叫中心软件多 33% 的呼叫，6%比 Kong 等对话智能工具更多的网络会议）-真正的 AI 丰富了您的所有活动数据，并在 Salesforce 中提供可报告的结构化元数据。转录使您的对话内容可在销售人员中报告和搜索。对话分析向您显...
CallGear
callgear.ae
与客户有效沟通所需的一切。自动化呼叫流程并专注于您的业务。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球对话分析提供商，为营销人员提供数据以做出自信的战略决策。包括华盛顿邮报、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在内的超过 100,000 名用户依靠 CTM 做出数据驱动的广告决策。 CTM 与营销人员日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫跟踪提供商之一，目前仍由其创始人 Todd 和 Laure Fisher 夫妇拥有。 CallTrackingMetrics 年复一年被 G2 和 Cap...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion 是一款简单而强大的现场服务管理软件，提供多种功能，例如客户管理、发票和付款、库存管理、时间跟踪和报告。该软件可在桌面和移动应用程序上使用，以连接办公室工作人员、技术人员和客户。
DCDial
dcdial.com
我们基于云的联络中心解决方案可帮助公司通过交互式文本和语音接触数百万客户。我们高度可定制的解决方案拥有直观且用户友好的界面，使我们的客户能够快速且相对轻松地设计和部署复杂的通信策略。我们通过自动化业务流程帮助客户提高生产力、效率和盈利能力：销售和营销、日程安排、公告、付款处理等。总部位于佐治亚州亚特兰大。
800.com
800.com
在 800.com，我们致力于帮助企业与客户建立联系。作为免费电话号码、个性电话号码和呼叫软件的领先提供商，我们让公司能够轻松地联系世界各地的客户。我们的使命是通过电信增强人与人之间的联系。我们为任何人提供一个易于使用的平台来查找和注册令人难忘的免费虚荣电话号码。此外，通过我们的平台，您可以在一个地方管理所有号码、跟踪呼叫、衡量成功以及将呼叫转接至您选择的任何电话。但这还不是全部，我们还为各种规模的企业提供短信营销和 API 集成，让您轻松吸引新客户并发展业务。因此，如果您正在寻找改善与客户的沟通和联系的方法，800.com 就是您的最佳选择。
Cordless
cordless.io
Cordless 是一个基于云的现代化呼叫中心，为客户支持团队提供内置对话智能。 Cordless 为客户支持团队提供了一种一体化解决方案，可以通过电话与客户交谈并从对话中收集深刻的见解。凭借开箱即用的转录、情绪分析、对话自动标记以及与最流行的 CRM 的深度集成，Cordless 使客户支持经理能够更好地进行 QA、确定培训机会，Cordless 是一个基于云的现代化呼叫中心具有内置对话智能的客户支持团队。 Cordless 为客户支持团队提供了一种一体化解决方案，可以通过电话与客户交谈并从对话中收集深刻的见解。凭借开箱即用的转录、情绪分析、对话自动标记以及与最流行的 CRM 的深度集成，C...
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease，世界上最先进的通话记录、通话表和电话消息协作软件，具有适用于 iOS、Android 和 Web 的优雅界面。被全球所有领先的媒体制作商以及律师事务所、服务机构、销售机构等使用。
CallRoot
callroot.com
CallRoot 是一款面向营销团队和代理机构的呼叫跟踪软件。它跟踪和记录来电，动态插入电话号码并映射每个来电的推荐来源。
Shape Software
setshape.com
Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
Ringba
ringba.com
Ringba 是行业领先的呼入呼叫跟踪和分析平台，适用于企业、呼叫中心和专业按通话付费营销人员。借助 Ringba 的实时呼叫路由、呼叫环树和行业领先的分析，获得比任何其他平台更高的投资回报率。一切都没有合同、最低限度或超额。如需了解更多信息，请致电 (800) 824-5000 或通过 [email protected] 与我们的团队联系
Dialics
dialics.com
Dialics 是一款呼叫跟踪软件，可为专业营销人员提供推动更多转化所需的见解。 Dialics 使营销人员能够跟踪他们的来电，并确定哪些关键字、广告活动和优惠最能有效地创收。该公司的目标是通过为专业人士提供优化营销工作的指标来帮助他们提高转化率。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫跟踪、潜在客户管理和业务分析解决方案的行业领导者。最大化您的营销资金并获得可衡量的结果。
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge 提供易于使用的对话智能解决方案，可揭示哪些营销活动和渠道正在产生呼入电话和短信、这些对话中发生了什么，并支持数据驱动的决策，以提高数字营销绩效并最大限度地提高收入。从呼叫路由到呼叫结果，Marchex Marketing Edge 可帮助您优化每个来电或短信的价值。
Call iQ
mycalliq.com
Call iQ 的工作原理 只需几分之一秒即可完成 5 步流程 观看此简短视频，了解我们的 5 步呼叫跟踪流程如何工作，从分配号码到跟踪这些号码上的每个呼叫，再到提供有关每个呼叫的实时、真实、关键的分析。准备好开始节省营销费用了吗？请求演示 1-866-721-2180 现场……
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector 是一个外向销售自动化平台，它将电子邮件、短信、无环语音邮件、外向拨号器和内向拨号器集成到一个简单的 crm 中。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用于绩效、联盟和合作伙伴营销的企业级跟踪软件。 Phonexa Suite 是贯穿消费者线索和呼叫生命周期的基础技术，可帮助绩效营销团队提高跨联营公司、合作伙伴和付费渠道的品牌投资回报率。 Phonexa 优先考虑跨客户交互（如点击、通话、表单提交、网站行为等）的基于结果的营销。通过其单一的操作解决方案，Phonexa Suite 为 D2C 发行商、网络、代理机构和品牌提供了前所未有的营销活动访问和控制，消除了潜在客户开发过程中缺乏透明度的情况，并实现了流程自动化。 Phonexa Suite 使客户能够优化无摩擦的客户获取工作并分析推动合格渠道的来源。 Phonexa...
Retreaver
retreaver.com
Retreaver 帮助营销人员、代理机构和品牌更好地了解他们的客户旅程。我们基于云的软件通过标记、跟踪呼叫者并将其路由到适当的人员或部门来提供实时呼入呼叫数据。利用来自 HubSpot、Eloqua 和 Instapage 等流行营销解决方案的数据来提供个性化体验并提高转化率。通过利用这些数据，您将确定哪些营销活动能带来最大的收入、提高客户满意度并促进更高的转化。请立即致电 (877) 794-6544 联系我们或访问
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一个全渠道营销平台。我们帮助吸引、转化和分析您的客户。 Calltouch 提供呼叫跟踪服务，提供有关广告效率的所有信息。由于呼叫跟踪服务，您可以将所有广告划分为促进销售的广告和花费预算的广告。通话跟踪有助于评估值得扩展的渠道和广告以及需要禁用的其他渠道和广告。价格从每月 60.00 美元起 标准 - 中小企业端到端分析 - 动态和静态呼叫跟踪 呼叫日志 呼叫标记 - 关键字规范 - 网站目标和订单跟踪 - 详细报告、销售漏斗和投资回报率 - 广告平台和 CRM 系统集成- 全面的客户支持
Convirza
convirza.com
Convirza 是第一个企业呼叫跟踪和呼叫优化平台。为了满足电话交互中不断增长的情报需求，我们将传统的呼叫跟踪与强大的电话分析相结合。 Convirza 使用语音识别技术和复杂的算法来衡量销售线索质量、衡量转化并通过完全成熟的营销自动化采取行动。我们帮助经验丰富的营销人员做出更好的决策，提高成交率和客户体验，同时增加收入。我们为汽车、医疗保健、酒店、家居和金融服务领域的领先国内和国际品牌提供服务。我们专为各种规模的企业、媒体/出版机构、呼叫中心等而设计，提供通话录音和数据解决方案，帮助您跟踪和分析通话，以了解呼叫者的意图和行为。该公司最近在其位于犹他州硅坡的总部发布了一个突破性的呼叫营销优化...
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts 是一款面向营销机构及其客户的一体化潜在客户跟踪软件。 WhatConverts 自动向营销人员和企业主展示他们的营销效果如何。使用 WhatConverts 对所有潜在客户进行呼叫跟踪、表单跟踪和聊天跟踪。对于 PPC 广告，WhatConverts 提供关键字呼叫跟踪，揭示哪些广告活动效果最好。 WhatConverts 还拥有强大的潜在客户管理和潜在客户报告。它不仅仅是呼叫跟踪软件；它是一个完整的潜在客户跟踪、管理和报告仪表板。
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics 的专有呼叫测量软件（呼叫分析平台）按照 IEEE 和 RFC 标准构建，具有多个基于电信级可用性和容错架构构建的数据中心，并由全自动灾难恢复流程提供支持。
OnviSource
onvisource.com
适用于各行业呼叫中心和企业的自动通话录音软件。
AuditCall
auditcall.com
AuditCall 因为世界各地的企业提供卓越的呼叫分析解决方案而闻名。它提供了对让您的电话响起的各个方面的详细见解。电话跟踪、录音、分析等功能可让您获得最大收入并获得满意的客户。 AuditCall 是一款以其创新的云统一通信和协作解决方案而闻名的产品。 AuditCall 总部位于美国，通过其直观的软件 AuditCall 为企业和行业提供更先进、更安全的方式来连接客户和员工，提高员工生产力并加强客户关系。它通过优化接到最多来电的广告和关键字的投资回报率，帮助企业就如何分配营销支出做出更明智的决策。它配备了一些有趣的功能，使数据驱动的营销人员能够优化广告活动的效果，提高销售效率并提高客户保...
iovox
iovox.com
为世界各地的个人和企业提供电话跟踪和生产力软件。
Nimbata
nimbata.com
Nimbata 结合了独特的潜在客户捕获、转化跟踪、营销归因和潜在客户管理功能，可生成更好的入站潜在客户并将更多网络访问者转化为销售。 Nimbata (https://www.nimbata.com) 提供： • 通过本地、免费电话或个性化号码捕获全球 4,300 个城市和 70 多个国家/地区的电话线索。 • 通过 nimbata 脚本/像素跟踪呼叫转化和网络表单提交的第一方数据。使用动态号码插入 (DNI) 进行来电转化的会话级归因（来源、营销活动或关键字）。 • 电话/呼叫线索处理（录音、问候语、私语、调查、垃圾邮件过滤器、标记）。 • 呼叫管理工作流程利用高级路由（优先级、多重、加权...
Ringostat
ringostat.com
Ringostat 是一个呼叫跟踪、电话和端到端分析平台。 Ringostat 有助于优化营销、考虑投资回报率、与客户建立有效的沟通并促进销售。它是东欧同类服务中唯一成为 Google Analytics 官方技术合作伙伴的服务。该平台包括七种产品：呼叫跟踪、端到端分析、虚拟 PBX、回叫小部件、Ringostat 智能手机、Ringostat Insider 和 Ringostat Messenger。这些产品各自代表了共同构成一个生态系统的三个分支之一：分析、通信和销售。 Ringostat虚拟PBX一天上线，不需要额外的设备投资，适合销售部门的任何工作条件。 Ringostat 解决方案...
Infinity Hub
infinity.co
了解每次通话之前、期间和之后发生的情况，并采取实际行动来提高营销和运营效率。 Infinity 是经过 ISO 27001 认证的世界级呼叫智能平台，具有精细的访客跟踪功能。 Infinity 使您能够绘制整个客户旅程并解锁宝贵的见解，例如客户在拿起电话之前参与的活动、网页和确切的关键字。查明来电转化的来源将有助于您在分析效果时了解全局。通过完全消除对产生销售的猜测，您将能够在营销支出上产生令人印象深刻的投资回报率。 Infinity Hub 不断发展，使用户能够与最新版本的 Google Ads、Google Analytics、Looker Studio、Hubspot、Salesforc...
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom 云报告可以轻松生成您在世界任何地方的电话或呼叫中心活动的详细报告；无需购买任何额外的软件。您可以通过安装 PBXDom 收集器并将 PBX 或呼叫中心连接到安装此软件的计算机来实现此目的；仅此而已。收集器软件自动从您的呼叫中心或PBX接收您的呼叫信息，然后将该信息发送到PBXDom的服务器，然后我们的服务器分析该信息，以便为您提供各种报告。
800response
800response.com
800response 提供多种免费免费电话号码、呼叫跟踪工具和客户分析数据，帮助企业管理漏斗顶部的潜在客户开发工作，同时获得有价值的营销归因数据，帮助您获得投资回报率并保留您的投资回报率。最有价值的客户。我们提供完整的呼叫跟踪工具解决方案，帮助企业促进和优化新客户获取、衡量和跟踪营销活动绩效以及监控客户体验。如果您正在寻找来电分析来提高投资回报率和广告活动响应，800response 拥有您所需的所有工具。我们可以将这些数据直接提供给您的 CRM。
CallAction
callaction.co
CallAction 是一款移动 Web 应用程序，用于自动跟踪和参与所有营销渠道的呼入电话。
Clixtell
clixtell.com
Clixtell 为企业和数字营销机构提供完整的解决方案。为新数字时代的在线广告商提供呼叫跟踪、网络分析、按点击付费欺诈检测、预防和保护服务。不断成长和进步，我们很自豪能为客户提供安全、健全的透明广告体验。我们帮助企业优化和保护其广告活动，提高销售额、利润和投资回报率，并改善客户服务。
CallScaler
callscaler.com
CallScaler 提供了一种简单的方法来启动和扩展您的呼叫跟踪活动，并提供业内最具竞争力的价格。
WildJar
wildjar.com
WildJar 通过提供尖端的语音和短信解决方案帮助企业取得巨大成功。 WildJar 成立于 2016 年，正在帮助全球 4,000 多家公司与其客户建立联系并增加收入。
Infinity Portal
infinity.co
了解每次通话之前、期间和之后发生的情况，并采取实际行动来提高营销和运营效率。 Infinity 是经过 ISO 27001 认证的世界级呼叫智能平台，具有精细的访客跟踪功能。 Infinity 使您能够绘制整个客户旅程并解锁宝贵的见解，例如客户在拿起电话之前参与的活动、网页和确切的关键字。查明来电转化的来源将有助于您在分析效果时了解全局。通过完全消除对产生销售的猜测，您将能够在营销支出上产生令人印象深刻的投资回报率。 Infinity Hub 不断发展，使用户能够与最新版本的 Google Ads、Google Analytics、Looker Studio、Hubspot、Salesforc...
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io 通过实时指导为高绩效团队提供支持。通过展示和推荐最有效的方法，Revenue.io 使 HPE、Nutanix 和 AWS 等数百家客户能够提供可预测的结果并优化其整个收入运营。 Revenue.io 成立于 2013 年，总部位于洛杉矶，并得到高盛、Bryant Stibel 和 Palisades Capital 风险投资的支持。了解更多信息，请访问 www.revenue.io。
Invoca
invoca.com
您的哪些营销活动带来了最好的电话销售线索？您是否因为糟糕的通话体验而损失了销售额？您的所有转化都获得了积分吗？ Invoca 通过从通话中解锁新数据来帮助企业回答这些问题以及更多问题，这样他们就可以用更少的钱获得并留住更多的客户。借助 Invoca 的对话智能 AI，企业正在取得令人难以置信的成果： • 营销团队（如 Rogers Communications 的营销团队）正在提高销售线索质量，并将获取成本降低 82% • 联络中心（如 MoneySolver 的营销团队）正在提高座席绩效转化率提高了 100% • 多地点业务（例如 Andersen 的 Renewal）将电话预约增加了近 5...