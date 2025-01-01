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图像识别软件，也称为计算机视觉，使应用程序能够解释图像或视频。它处理图像作为输入，并通过计算机视觉算法生成标签或边界框等输出。它包含图像恢复、对象识别和场景重建等各种功能，通常集成到智能应用程序中。数据科学家利用图像识别软件来训练模型，而开发人员则将图像识别功能融入到他们的软件中。访问该软件的格式根据用户需求而有所不同，从机器学习库或框架到 API、SDK 或端到端平台。 将图像识别软件与相关工具区分开来非常重要。虽然数据科学和机器学习平台提供了训练计算机视觉模型的功能，但它们的关注点更广泛。此外，图像识别虽然是机器学习的一种形式，但与推荐引擎或模式识别等其他机器学习功能不同。文本识别软件属于光学字符识别 (OCR) 类别。 虽然许多图像识别软件具有多种用途，但有些软件专注于特定领域，例如徽标检测、面部识别、对象检测或显式内容检测。他们可能只处理图像文件或同时处理图像和视频。此外，虽然大多数在云端运行，但有些支持边缘或设备上处理。 要纳入图像识别类别，产品必须： * 提供专为图像识别量身定制的深度学习算法。 * 与图像数据池交互以学习特定功能或解决方案。 * 接受图像数据作为输入并提供解决方案作为输出。 * 为其他应用程序、流程或服务启用图像识别功能。
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Claude
claude.ai
克劳德是一款安全、准确的AI助手，支持多种语言，能生成文本、理解图像，适用于内容创建和客户服务等任务。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供云计算服务，包括计算、数据存储和机器学习，支持应用程序的构建、部署和扩展。
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID是一款面部识别工具，允许用户通过照片在线搜索个人并验证身份，增强在线安全性。
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI是一款人脸识别软件，可以分类人脸的性别、年龄和种族，生成考勤图表和分析报告，并支持视频和图像导入。
DeepAI
deepai.org
Deepai是一个综合人工智能平台，提供图像识别、自然语言处理和视频分析工具，支持多语言互动和动态聊天功能。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Deep Dream Generator是一个使用深度学习技术生成独特视觉效果的工具，提供文本到图像生成和艺术风格应用功能。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴云是一体化云计算平台，提供存储、数据库、计算和AI服务，支持各类企业在全球范围内的数据处理与管理。
Roboflow
roboflow.com
Roboflow是一个计算机视觉平台，提供图像数据管理、注释、模型训练和部署工具，方便开发者构建和维护视觉模型。
PixLab
pixlab.io
PixLab是一款提供图像和视频处理API的平台，帮助开发者集成面部识别、对象检测及图像分析等功能。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一款专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别的人工智能平台，支持图像、视频、文本和音频数据的分析与处理。
V7
v7labs.com
V7是一个AI数据引擎，专注于计算机视觉和生成AI应用，提供数据标注、工作流和数据集管理等功能。
Landing AI
landing.ai
Landing AI是一个无代码的计算机视觉平台，允许用户快速创建和部署AI模型，适用于各种行业。
Picture to Text
picturetotext.info
图片到文本应用程序使用OCR技术将图像中的文本提取为可编辑的数字文本，支持多种语言和批量处理。
Face Age
getfaceage.com
Face Age利用先进技术分析面部皮肤特征，识别皱纹、毛孔、痘痘等，并可无缝集成到电商平台。
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA开发人员平台为开发者提供工具与资源，支持使用GPU加速AI、数据科学和高性能计算的应用开发。
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai 是一个视频搜索平台，用户可以快速查找大量视频中的特定时刻，同时也是视频存储和流媒体的平台，支持在网站中嵌入先进的搜索功能。
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology 应用帮助企业高效地进行数据标注，构建高质量数据集，用于定制模型、生成式 AI 和大语言模型。
Lambda
lambdalabs.com
Lambda提供深度学习计算服务，构建GPU云、集群和工作站，支持工程师和研究人员的计算需求。
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye是一个图像搜索和识别应用，利用计算机视觉和机器学习技术，使您的图像可以被搜索。
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++是一个面部识别平台，提供面部特征分析和识别功能，适用于身份验证、访问控制等多种应用。
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate是一个数据注释平台，支持图像数据的多种注释类型，提供协作功能和AI辅助，以提高数据准备效率和质量。
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG是一款全球云视频监控平台，简化视频管理，支持自定义和可扩展解决方案，适用于各类企业，提供完全开放的云视频监控服务。
Capsolver
capsolver.com
Capsolver是一款自动解决验证码的工具，能快速准确地处理多种验证码，提升数据提取和自动化过程的效率。
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.Cloud是一个面部识别API，提供面部检测、识别、验证及情感分析等功能，适用于各种应用程序，易于集成和使用。
Encord
encord.com
Encord是一个集AI训练数据注释、管理和模型评估的综合平台，支持大规模处理和优化AI系统的开发。
Relu
relu.eu
Relu是一款软件，能够将3D医学图像自动转换为虚拟患者，方便与现有牙科工作流程/软件集成。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty是CloudFactory的一部分，提供加速标注的视觉AI产品，将原始图像和视频转换为高质量的生产模型。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop是一个AI开发平台，提供数据管理、注释和模型部署工具，帮助开发者简化机器学习项目。
Imagga
imagga.com
Imagga是一个云端和本地的API平台，提供自动图像和视频标记，帮助企业高效管理和分析大量图像数据。
Syte
syte.ai
Syte是一个产品发现平台，利用视觉AI增强电子商务体验，包括视觉搜索、个性化建议和自动标签。
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI 提供基于深度学习技术的图像和视频匿名化解决方案，帮助企业遵守数据保护法规，同时使用公共摄像头数据进行分析与AI应用。
NoahFace
noahface.com
NoahFace是一款时间和出勤管理解决方案，支持面部识别、温度和酒精筛查，适用于各种规模的组织。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai是一个AI平台，帮助企业通过自动化和个性化提升电子商务运营，优化产品发现和客户互动。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck是一款移动应用，帮助现场团队通过图像识别和数据分析优化零售执行和操作，提高决策效率。
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai是一个综合通信平台，提供API和SDK，支持语音、视频和消息功能的集成，帮助企业创建多渠道交流体验。
Hive
thehive.ai
Hive是一个基于云的人工智能解决方案平台，提供内容理解、生成和搜索服务，支持多种行业的数字内容处理和审核。
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize是一款AI驱动的无代码平台，优化媒体资产，提升网站加载速度和用户体验。
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight是一种图像识别工具，支持图像分析和元数据提取，适用于各种应用程序，帮助用户识别和获取视觉内容信息。
Chooch
chooch.ai
Chooch是一个视觉人工智能平台，通过自动化视觉评估任务，帮助企业提高视频数据搜索效率，解放人力资源。
Wicket
wicketsoft.com
Wicket是一款基于网络的面部认证平台，通过隐私优先的算法快速验证用户身份，增强体育场馆和活动的安全性与便捷性。
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai 是一个基于网络的平台，用于图像标注和开发基于 AI 的图像识别应用，支持高效的标注和模型训练。
Partium
partium.io
Partium是一款快速可靠的零件搜索应用，帮助用户在几秒钟内找到所需零件，并优化现有零件数据。
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5地理空间软件提供分析、可视化和管理地理空间数据的工具，支持多种应用，如环境监测和城市规划。
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs 提供基于计算机视觉的 AIoT 传感器和解决方案，支持开发嵌入式机器视觉应用，应用于工业4.0、智能城市等领域。
ximilar
ximilar.com
Ximilar 是一家软件公司，通过人工智能和机器学习帮助企业利用图像数据，提供图像识别和视觉搜索的定制解决方案。
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI 是一款专为多地点企业设计的视频解决方案，提供视频监控、库存管理和自助结账欺诈检测等功能。
DigitSquare
digit7.ai
DigitSquare 是一款基于 SaaS 的平台，用于计算机视觉的数据标注、训练和自动化，提升模型准确性与工作效率，促进协作。
Nyckel
nyckel.com
Nyckel是一款简化图像和文本分类的应用，用户无需机器学习经验，可以快速创建自定义分类模型并通过API等工具进行集成。
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe是一个无代码平台，帮助组织轻松训练、构建和整合AI模型，专注于计算机视觉和文本分析。
VisionBot
visionbot.com
VisionBot是一款可扩展且易于使用的应用，帮助现场员工利用AI进行文本和图像的协作，提高事件报告和管理效率。
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI的OMNICOMMERCE平台帮助电商零售商通过视觉搜索和个性化推荐提供直观的购物体验，支持产品发现与匹配。
INTSIG
intsig.us
INTSIG是一款文档扫描应用，支持将物理文档转换为数字格式，并具备光学字符识别功能，实现文本提取和文件管理。
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo Labs 是一款平台，利用行为和情感洞察帮助用户收集反馈，优化数字内容并提升客户体验，无需额外安装。
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi专注于通过AIVI平台为制造、零售、医疗等行业提供视觉智能解决方案，支持复杂计算和模式识别。
Blitline
blitline.com
Blitline是一个经济实惠的SaaS解决方案，提供安全的多格式文件处理，适用于拥有CMS/DAM系统的软件和媒体公司。
Zippin
getzippin.com
Zippin是一个无结账购物技术平台，利用AI和传感器跟踪商品，实现快速便捷的购物体验，适用于多种零售场所。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai 生成电商产品数据，帮助品牌和零售商改善搜索引擎和推荐系统，提升用户购物体验。
Segments.ai
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Segments.ai是一个多传感器数据标注平台，专为机器人和自动驾驶设计，支持图像、视频和3D点云的标签生成，提供自助服务和工程师支持。
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