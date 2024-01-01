图像识别软件 - 最热门应用 最热门 最近添加

图像识别软件，也称为计算机视觉，使应用程序能够解释图像或视频。它处理图像作为输入，并通过计算机视觉算法生成标签或边界框等输出。它包含图像恢复、对象识别和场景重建等各种功能，通常集成到智能应用程序中。数据科学家利用图像识别软件来训练模型，而开发人员则将图像识别功能融入到他们的软件中。访问该软件的格式根据用户需求而有所不同，从机器学习库或框架到 API、SDK 或端到端平台。 将图像识别软件与相关工具区分开来非常重要。虽然数据科学和机器学习平台提供了训练计算机视觉模型的功能，但它们的关注点更广泛。此外，图像识别虽然是机器学习的一种形式，但与推荐引擎或模式识别等其他机器学习功能不同。文本识别软件属于光学字符识别 (OCR) 类别。 虽然许多图像识别软件具有多种用途，但有些软件专注于特定领域，例如徽标检测、面部识别、对象检测或显式内容检测。他们可能只处理图像文件或同时处理图像和视频。此外，虽然大多数在云端运行，但有些支持边缘或设备上处理。 要纳入图像识别类别，产品必须： * 提供专为图像识别量身定​​制的深度学习算法。 * 与图像数据池交互以学习特定功能或解决方案。 * 接受图像数据作为输入并提供解决方案作为输出。 * 为其他应用程序、流程或服务启用图像识别功能。