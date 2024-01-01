图像识别软件 - 最热门应用 - 瑞士

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图像识别软件，也称为计算机视觉，使应用程序能够解释图像或视频。它处理图像作为输入，并通过计算机视觉算法生成标签或边界框等输出。它包含图像恢复、对象识别和场景重建等各种功能，通常集成到智能应用程序中。数据科学家利用图像识别软件来训练模型，而开发人员则将图像识别功能融入到他们的软件中。访问该软件的格式根据用户需求而有所不同，从机器学习库或框架到 API、SDK 或端到端平台。 将图像识别软件与相关工具区分开来非常重要。虽然数据科学和机器学习平台提供了训练计算机视觉模型的功能，但它们的关注点更广泛。此外，图像识别虽然是机器学习的一种形式，但与推荐引擎或模式识别等其他机器学习功能不同。文本识别软件属于光学字符识别 (OCR) 类别。 虽然许多图像识别软件具有多种用途，但有些软件专注于特定领域，例如徽标检测、面部识别、对象检测或显式内容检测。他们可能只处理图像文件或同时处理图像和视频。此外，虽然大多数在云端运行，但有些支持边缘或设备上处理。 要纳入图像识别类别，产品必须： * 提供专为图像识别量身定制的深度学习算法。 * 与图像数据池交互以学习特定功能或解决方案。 * 接受图像数据作为输入并提供解决方案作为输出。 * 为其他应用程序、流程或服务启用图像识别功能。
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Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
FaceCheck.ID
facecheck.id
使用 FaceCheck.ID 人脸识别搜索引擎在线查找任何人。通过照片搜索人员并验证您正在与他们声称的人交谈。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云是全球最大的云计算公司之一，在全球范围内提供可扩展、安全、可靠的云计算服务，通过全面的云产品和解决方案加速数字化进程。
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI 是一家位于美国的人脸识别软件研究小组。 FaceMRI 是适用于 Mac 和 PC 的最先进的人脸识别搜索引擎。 FaceMRI 拥有一套面部识别软件，可以将面部分类为性别（男性、女性、非二元）、年龄段、年龄和种族。创建出勤图表和分析。可以通过+导入图像+导入视频+网络搜索（FB、LinkedIn、Instagram）+导入文件夹+网络摄像头和IP摄像头+物联网和安全摄像头来提取人脸。 + USB 密钥和外部设备 FaceMRI 利用人脸识别的力量来解锁图像和视频的分析。用户可以将该应用程序下载到 Mac 或 PC 上并导入图像和视频。它将从视频和图像中提取面孔和人物，用户可...
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
Lambda
lambdalabs.com
Lambda 提供计算来加速人类进步。我们是一支深度学习工程师团队，致力于构建世界上最好的 GPU 云、集群、服务器和工作站。我们的产品为工程师和研究人员提供了处于人类知识前沿的动力。客户包括英特尔、微软、谷歌、亚马逊研究院、腾讯、凯撒医疗机构、麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学、加州理工学院、洛斯阿拉莫斯国家实验室、迪士尼和国防部。
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG 是一家全球云视频监控公司，致力于简化视频管理并使系统以经济高效的方式进行扩展。帮助连接超过 150,000 个摄像头的系统集成商、安全、访问控制、人工智能、视频监控、电信和 SaaS 公司构建定制的世界级视频监控解决方案。真正的开放云平台旨在与其他解决方案集成或构建与 IP 摄像机配合使用的新服务。 VXG 是面向 SaaS 公司的面向未来的创新技术平台和云 VMS 引擎，完全灵活、可扩展、经济高效、白标和可定制。提供最快、最简单的真正云视频监控路径，并提供具有完整源代码和所有必要组件的完整 VMS。 完全开放（与产品无关）平台的关键价值在于，客户可以在自己的云/数据中心部署解决方...
Encord
encord.com
Encord 是从数据中解锁人工智能的端到端平台。大规模安全地开发、测试和部署预测性和生成式人工智能系统，以释放机器学习的价值。创建高质量的训练数据、利用主动学习管道、评估模型质量、微调模型等等，全部集中在一个易于使用的平台上。 * 注释 - 通过可定制的工作流程和质量控制工具，有效地标记任何视觉模式并管理大规模注释团队。 * 主动 - 测试、验证和评估您的模型，并展示、整理和优先考虑最有价值的数据进行标记，以增强模型性能。 * Apollo - 大规模训练、微调和管理专有模型和基础模型，用于生产人工智能应用程序。 * 加速 - 按需、专业的标签服务可帮助您扩大规模。 Encord 受到 R...
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
深梦发生器。了解卷积神经网络通过过度处理图像和增强特征可以生成什么。
Roboflow
roboflow.com
只需几十张示例图像，您就可以在 24 小时内训练出一个可用的、最先进的计算机视觉模型。 Roboflow 创建软件即服务产品，使计算机视觉构建变得简单。 超过 250,000 名开发人员使用 Roboflow 来管理图像数据、注释和标记数据集、应用预处理和增强、转换注释文件格式、一键训练计算机视觉模型以及通过 API 或边缘部署模型。
DeepAI
deepai.org
为天生富有创造力的人类提供人工智能工具
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家独立的人工智能公司，专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别。 Clarifai 成立于 2013 年，是最早成立的深度学习平台之一，为非结构化图像、视频、文本和音频数据提供人工智能平台。其平台支持整个人工智能生命周期，包括图像、视频、文本和音频数据的数据探索、数据标记、模型训练、评估和推理。 Clarifai 总部位于华盛顿特区，利用机器学习和深度神经网络自动识别和分析图像、视频、文本和音频。 Clarifai 使用户能够通过 API、移动 SDK 和/或本地解决方案将人工智能技术应用到他们的产品中。
PixLab
pixlab.io
PixLab 是领先的独立软件即服务平台，适用于机器视觉和媒体处理 API。我们帮助开发人员使用我们的网络和离线 SDK 实施智能应用程序。我们的 API 功能集包括但不限于护照和身份证扫描、内容审核、面部识别、光学字符识别以及许多其他 API 端点。
Kili Technology
kili-technology.com
快速构建高质量数据集。 企业相信我们能够简化他们的数据标记操作，并为其自定义模型、生成式人工智能和法学硕士构建最佳数据集 ___ 为什么选择奇力科技？ 你可能不知道这一点，但是： MNIST 的数据集错误率为 3.4%，仍然被超过 38,000 篇论文引用。 ImageNet 数据集及其众包标签的错误率为 6%。该数据集可以说是谷歌和 Facebook 开发的最流行的图像识别系统的基础。这些数据集中的系统错误会产生现实后果。在包含错误的数据上训练的模型被迫学习这些错误，从而导致错误的预测或需要对不断增加的数据进行重新训练以“消除”错误。 每个行业都已经开始了解人工智能的变革潜力并进...
Picture to Text
picturetotext.info
使用 Picturetotext.info 体验无缝的图像到文本转换——从图像中提取文本的最简单方法。
Muse.ai
muse.ai
muse.ai 是一家视频搜索公司，正在构建先进的人工智能来组织全球视频。
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
使用生成式人工智能构建应用程序。 使用可在任何地方运行的生产就绪 API 体验、原型化和部署 AI。
Face Age
getfaceage.com
Face Age利用尖端技术分析面部皮肤属性，捕捉皱纹、毛孔、痤疮、眼袋等细节，了解每位顾客的皮肤。 Face Age 旨在轻松集成到现有的电子商务平台中。 Face Age 提供各种集成选项，使设置过程顺利高效。无论您经营的是小型精品店还是大型市场，Face Age 都能无缝适应您的技术要求。
V7
v7labs.com
V7 是一款专为计算机视觉和生成式人工智能应用而设计的人工智能数据引擎。该平台为企业培训数据提供基础设施，包括标签、工作流程、数据集，并具有人机交互培训功能。 它提供多种注释属性来提高人工智能模型的数据质量。凭借自动注释、医学成像 DICOM 注释、数据集管理和模型管理等功能，V7 可以自动化并简化各种任务。 其图像和视频标注工具旨在提高数据标注的精度。此外，它还支持自定义数据管道的构建和自动化，并具有用于自动化光学字符识别 (OCR) 和智能文档处理 (IDP) 工作流程的工具。V7 允许用户外包注释任务。 它可用于农业、汽车、建筑、能源、食品饮料、医疗保健等各个行业。它提供实时团队注...
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate 是领先的平台，可利用最高质量的训练数据更快地构建、微调、迭代和管理您的 AI 模型。借助先进的注释和 QA 工具、数据管理、自动化功能、本机集成和数据治理，我们使企业能够构建数据集和成功的 ML 管道。与 SuperAnnotate 的专家和专业管理的注释团队合作，可以帮助您快速提供高质量的数据，以构建性能最佳的模型。
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一家图像搜索和识别公司。我们是计算机视觉、模式识别、神经网络和机器学习方面的专家。我们的使命是让您的图像可搜索。
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ 是一个提供计算机视觉技术的平台，使您的应用程序能够更好地阅读和理解世界。
Luxand.cloud
luxand.cloud
高级面部搜索和识别 API。 Luxand.Cloud 站在面部识别技术的最前沿，打造安全与创新无缝交织的未来。我们的尖端解决方案凭借精确性和复杂性重新定义了身份验证的格局。通过无缝访问控制提升您的数字安全性，解锁个性化且强化的体验。相信 Luxand.Cloud 能够以无与伦比的可靠性引领您保护数字前沿。与我们一起踏上重新定义数字时代安全边界的旅程。 Luxand.cloud 支持： - 人脸检测 - 人脸识别 - 人脸验证 - 情绪识别 - 人脸特征点检测 - 活体检测 - 人脸裁剪
Capsolver
capsolver.com
Capsolver 的自动验证码求解器提供最实惠、最快速的验证码求解解决方案。您可以使用其简单的集成选项快速将其与您的程序结合起来，从而在几秒钟内获得最佳结果。 Capsolver 每分钟可回答超过 1000 万个验证码，成功率为 99.15%。这意味着您的自动化或抓取将具有 99.99% 的正常运行时间。如果您有大量预算，您可以购买验证码包。 以市场上最低的价格，您可以获得多种解决方案，包括 reCAPTCHA V2、reCAPTCHA V3、hCaptcha、hCaptcha Click、reCaptcha click、Funcaptcha Click、FunCaptcha、aws ca...
Syte
syte.ai
Syte 是专门为电子商务应用程序设计的产品发现平台。它利用视觉人工智能来增强各种电子商务活动，包括视觉搜索、个性化和自动产品标签。 Syte 旨在通过提供视觉搜索体验将购物者与产品联系起来，从而提高效率、支持可持续发展并消除死胡同。 它展示视觉上相似且互补的产品推荐，旨在激发和转化不同类型的购物者。它还具有自动产品标签系统，可以节省时间、优化销售流程并提高产品数据的准确性。 这些解决方案可以适应不同的市场现实，并可以扩展以满足时尚、家居装饰和珠宝等各个行业领域的特定需求。 它适合不同的企业规模，从成长型企业到大型企业。
Imagga
imagga.com
Imagga 是一个基于云和本地 API 的平台，用于为开发人员、企业和企业提供自动图像和视频标记。 Imagga 的技术可帮助公司理解其大规模动态图像和视频收藏。 目前（截至 2017 年 10 月）已被全球 11,500 多名开发人员和 220 多家企业使用，并获得了多项全球奖项和认可，例如西班牙国王陛下颁发的 South Summit '15 最佳技术供应商、世界新闻和媒体全球冠军联合国颁发的“16 年峰会奖”、IDC 颁发的“16 年全球图像分析创新者奖”等。 作为图像标记服务领域的先驱和全球创新者，该公司自 2011 年以来一直运营其云 API，并自 2013 年以来一直运营其旗舰...
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI提供基于最先进的深度学习技术的图像和视频匿名化解决方案。我们的解决方案，精确模糊和深度自然匿名化 (DNAT)，可以编辑面孔和车牌，并帮助公司遵守 GDPR 等数据保护法规。 借助我们的隐私技术，我们使各行业的公司能够使用公开记录的摄像头数据进行分析和人工智能。我们的客户减轻了责任和被罚款的风险，提高了团队的能力，缩短了上市时间，并推动创新。 Brighter AI 成立于 2017 年，是德国汽车供应商海拉 (HELLA) 的子公司。英伟达将 Brighter AI 评为 2019 年“欧洲最热门人工智能初创公司”，并于 2020 年荣获 Handelsblatt ...
NoahFace
noahface.com
NoahFace 提供高度可配置的软件解决方案，将 iPad 和智能手机转变为地球上最灵活、可扩展且可靠的时钟平台。 NoahFace 快速、可靠且准确，提供面部识别、温度和酒精筛查等现代功能。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 现在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智能生命周期的人机交互人工智能解决方案的全球领导者。 不再为了效率而牺牲质量。 了解有关 Accelerated Annotation 的更多信息，这是一款新的 Vision AI 产品，它将 CloudFactory 一流的员工队伍与行业领先的 AI 辅助标记技术相结合，生成高质量标记数据的速度比手动标记快 5 倍。 Hasty 平台提供从原始图像和视频到生产就绪模型所需的一切。
Relu
relu.eu
Relu 是一家软件公司，开发人工智能软件组件，可自动将 3D 医学图像转换为虚拟患者。我们专注于轻松地将这项技术集成到您现有的牙科工作流程/软件中。
Chooch
chooch.ai
Chooch 是领先的视觉 AI 平台，它将生成式 AI 和计算机视觉相结合，帮助企业自动执行重复的手动视觉审查任务，使搜索视频数据更加高效，并允许企业将人力资源重新分配到更高价值的活动。 Chooch 的 ImageChat Generative AI 可以使用提示技术视频和图像数据进行系统查询，以监控特定的视觉效果或动作，并在检测到时发送实时警报以启动进一步的行动。 Chooch 被用于许多不同的应用程序，包括检测零售盗窃、监控工作场所安全、检测武器、监控自助结账、数字资产管理等等。
Wicket
wicketsoft.com
Wicket 面部身份验证平台是一种隐私优先的集成解决方案，通过无摩擦的接触点为球迷、嘉宾和员工提供精彩的活动体验，让用户满意，并加强体育场馆、现场活动和认证设施的安全性。 Wicket 的专有隐私优先算法内置于我们基于网络的平台中，可在不到一秒的时间内验证个人，从而使入口和访问管理安全、顺畅且方便。
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™ 是传统压缩和交付的最先进的人工智能替代方案，是一个为在线品牌提供顶级质量媒体体验的无代码平台。 SpeedSize 神经科学驱动的人工智能会分析您的图像和视频，以消除人脑无法感知的数据，然后以相同的质量（但尺寸更小）重新创建它，并为每个网站访问者提供最佳文件。将您网站的产品演示升级为 4k 质量图像和自动播放视频，而不会降低您网站的速度。
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight 是图像字幕和理解领域的全球领导者。我们的目标是为世界各地的人们和公司提供最卓越、最先进的解决方案。 CloudSight 拥有两个突破性的消费者应用程序 - CamFind，世界上第一个成功的移动视觉搜索引擎，它允许您“搜索物理世界”并通过从移动设备拍照来查找任何信息； TapTapSee是一款针对盲人和视障人士的应用程序，它利用移动设备的摄像头和VoiceOver来拍摄物体并为用户大声识别它们。 此外，通过 CloudSight API 开发人员可以利用财富 500 强公司和主要零售商可用的相同技术。 CloudSight Inc. 成立于 2012 年，总部位于...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop 是一个尖端的人工智能开发平台，它正在改变组织构建人工智能应用程序的方式。 Dataloop 的平台经过精心设计，旨在满足处于 AI 开发流程核心的开发人员的需求，使数据和 AI 模型的使用更加简单、直观。 Dataloop 的综合解决方案涵盖整个人工智能开发生命周期，提供简化数据管理、注释、模型选择和部署的工具和功能。 Dataloop 的平台以协作为重点，允许开发人员、数据科学家和工程师无缝协作，打破传统孤岛并促进创新。 主要功能包括用于构建数据管道的直观拖放界面、庞大的预构建人工智能元素和模型库以及强大的数据管理和注释功能。这些功能旨在帮助开发人员快速原型设计、迭代...
Hive
thehive.ai
Hive 是理解、搜索和生成内容的基于云的 AI 解决方案的领先提供商，受到全球数百家最大和最具创新性组织的信任。该公司为开发人员提供一系列一流的、预先训练的人工智能模型，每月为数十亿个客户 API 请求提供服务。 Hive 还提供由专有人工智能模型和数据集支持的交钥匙软件，通过深度学习和生成式人工智能解锁满足关键业务需求的突破性应用程序。总的来说，Hive 的技术正在改变平台完整性/内容审核（包括人工智能生成的内容检测）、品牌保护、赞助衡量、基于上下文的广告定位等方面的方法。 Hive 已从 General Catalyst、8VC、Tomales Bay Capital 和 Glynn ...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的 GoSpotCheck 释放了现场团队的力量，通过唯一的移动解决方案推动市场执行，该解决方案结合了动态任务管理、行业领先的图像识别、照片报告、现场团队通信和高级报告 - 所有这些都在一个易于使用的平台中。指导团队、提高执行力并推动销售，同时创建该领域的共享视图，帮助领导者更快地做出更好的决策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高销量，这是一款可实时指导、跟踪和提高绩效的现场执行应用程序。
ximilar
ximilar.com
Ximilar 是一家软件公司，致力于通过人工智能和机器学习帮助企业更好地利用图像数据。我们的客户来自各个领域，如医疗保健、生命科学、电子商务、库存图片机构、家居装饰、时尚、制造、房地产和汽车。我们主要关注计算机视觉、图像识别和视觉搜索。 我们提供计算机视觉平台，用于构建您自己的定制深度学习视觉 AI 模型。我们能够创建与图像识别、物体检测等相关的专业定制解决方案。 可以通过视觉相似性来搜索非常大的照片和视频集合。购物者可以从产品查找和推荐中受益。我们通过内容识别帮助客户预处理数据 - 找到正确的产品类别、为图像分配标签、通过照片配对产品、使用 OCR 读取图像中的文本或检测图像上的缺陷。...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasek...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io 是一家总部位于新加坡的全球性全栈通信平台和解决方案提供商，使开发人员和企业能够使用视频、语音、短信和 WhatsApp API、SDK 和低代码解决方案为其消费者提供全面的全渠道体验。 在由 50 多名充满热情的技术人员组成的团队的支持下，它通过其互动且高度参与的客户体验平台为全球财富 500 强公司以及初创企业提供支持。 该公司成立于 2017 年，在亚太地区、美国和欧洲建立了强大的影响力，为医疗保健、电信、BFSI、教育、零售和电子商务等不同行业的客户提供服务。 EnableX.io 是业界首创，同时作为云和本地 CPaaS 平台提供。这种灵活的部署能力使我们能...
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs 通过将计算机视觉和人工智能引入边缘，为基于视觉的 AIoT 传感器和解决方案提供支持，帮助世界各地的公司开发可扩展的基于视觉的解决方案。 Irida Labs 使用计算机视觉和深度学习提供 AIoT 优化的嵌入式视觉软件，将边界框转换为现实世界的视觉应用。 Irida Labs 的端到端人工智能软件和服务平台 PerCV.ai 通过为人员、车辆和物体检测、识别、跟踪和 3D 姿态估计提供可扩展的视觉解决方案，解锁了无数计算机视觉和人工智能应用工业 4.0、智慧城市和空间以及零售等市场。 凭借在嵌入式计算机视觉硬件和软件、人工智能和机器学习、视觉系统设计和光学方面超过 ...
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI 是全球最大品牌和零售商值得信赖的合作伙伴，通过我们的统一视觉平台提供“简单有意义的视频”。我们的套件专为多地点企业量身定制，由 Apple M1 和 Generative AI 提供支持，包括从 VMS 和防盗警报到零售洞察、货架库存管理和开创性的自助结账欺诈检测等顶级应用程序。我们的全球业务和强大的专利组合旨在在带宽受限的环境中表现出色，这突显了我们致力于改变企业利用视频数据获取可操作情报的方式。
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square 是一个基于 SaaS 的平台，旨在利用大量数据集注释、训练和自动化计算机视觉管道。 * 提高机器学习模型的准确性：DigitSquare 数据注释可确保精确的数据标记，减少训练期间的错误和偏差。它还促进了多样化的学习示例，提高了现实世界的预测准确性。 * 更好的数据理解：DigitSquare AI 辅助图像标记有助于掌握数据上下文、发现模式并通过标记示例提高 ML 模型的准确性，从而实现有价值的见解和明智的决策。 * 提高生产力：其数据注释平台可自动执行图像、语言和视频识别等流程，从而极大地节省时间。它还训练机器学习模型以进行准确预测，从而提高各行业的生产力...
Partium
partium.io
Partium 的故事始于 2020 年，其理念是为每个寻找备件的人创造闪电般快速、即时且可靠的搜索体验。 我们减少了零件目录和网上商店的技术人员和用户花费无休止的时间搜索正确零件的需要。相反，我们帮助用户在几秒钟内找到合适的备件。 如今，Partium 每月处理数百万次备件搜索，并帮助世界各地无数的技术人员找到完成工作的正确零件。 我们的客户将 Partium 引入他们的维护、售后服务和服务环境，为用户提供一流的零件搜索体验，并为他们提供快速便捷的搜索、确认和订购备件的流程。 Partium 的人工智能利用现有的备件数据，但它还可以通过添加关键信息来丰富和优化您的数据。 Cater...
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 地理空间软件是 NV5 的一部分。我们创建的软件产品可帮助各行业的专业人士访问、分析和共享所有类型的数据和图像。 了解你周围的世界 如今，遥感数据被用来做出关键决策、进行发现以及更好地了解我们周围的世界。从机载和卫星图像到 LiDAR 和 SAR 等非光学数据，各种类型的数据的可用性和使用量呈指数级增长。无论是自主使用还是融合在一起以获得更完整的地理区域图景，遥感数据正在将跨行业和学科的专业人员带入一个更明智决策的新时代。 NV5 Geospatial 是一家领先的软件工具提供商，旨在帮助您从遥感数据中获取所需的信息。 我们提供经过科学验证的技术，帮助您利用遥感图像和数据做出准确、...
Nyckel
nyckel.com
Nyckel 让每个人都能轻松进行图像和文本分类。只需几分钟，您就可以构建一个 AI 模型，使用您想要的任何标签对图像和文本进行分类。无需机器学习经验。 Gardyn、Gust 和 Square 等客户使用 Nyckel 自动执行手动标记任务、审核内容、在几秒钟内对图像进行分类等等。 与其他分类工具不同，Nyckel 不需要机器学习背景。创建您自己的分类器只需几分钟。只需添加标签、上传训练样本，然后等待 10-30 秒即可让模型训练。准备好后，通过我们的 API、SDK 或 Zapier 接入它。 Nyckel 的目标是让任何人，无论其技术经验如何，都能在几分钟内轻松构建分类模型。
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com 是一项可扩展、易于使用的服务，使现场工作人员能够利用人工智能进行文本和图像更有效地协作。这可以带来更好的事件报告和管理、更快的项目执行周转并大大提高运营效率。
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI 的人工智能平台 OMNICOMMERCE 使电子商务零售商能够提供基于视觉搜索/发现和个性化产品推荐的直观购物体验。 使用买家移动设备上的灵感图片并将其上传到您的网站来查找产品匹配。让他们在另一家商店购物或只是走在街上时，在社交媒体上购买他们喜欢的东西。 eBay、YOOX Net-A-Porter、MUSINSA、LotteOn、TheHyundai.com、LF、Brandi、CJ ONSTYLE 等电子商务公司相信 OMNICOMMERCE 能够帮助购物者发现产品。 2021年全球热门初创企业（AWS合作伙伴网络） 2020 年零售 AI 最佳用例 (NVID...
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo 的 DIY 研究和反馈收集平台利用行为和情感洞察来帮助客户对所有数字内容做出正确的决策。结合我们的咨询服务和小组，我们帮助客户超越传统的客户数据分析，深入了解客户的内心和想法，以了解所有数字内容的有效性和影响。 我们帮助客户在任何渠道（网络、移动、社交媒体、电视等）上创建和部署更有目的的数字内容（广告、应用程序、流媒体内容等）。并经历挑战。我们将无意识（注意力和情感）和陈述（问卷）响应相结合的新颖方法可以帮助客户快速了解所有数字内容的有效性。 我们利用人工智能在客户的设备上实现大规模、快速的定性研究。客户及其客户无需下载、安装或维护任何内容。 Emozo 的 SaaS 平台支...
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe 旨在通过提供一个易于使用的平台来训练、构建和集成无代码人工智能模型，让每个组织都能使用人工智能。通过使企业能够为计算机视觉和文本分析任务创建和定制人工智能模型，DeepLobe 使企业能够利用人工智能技术的潜在优势。 DeepLobe 专注于无代码解决方案，正在实现人工智能的民主化，使各种规模和背景的组织都可以利用这些变革性技术。
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi 是一支由多元化创新者组成的团队，专注于变革性成果，我们对能够带领企业进入令人难以置信的数字未来感到非常兴奋。 我们相信视觉人工智能将成为人工智能未来的核心支柱。我们的第一个认知套件 AIVI（人工智能视觉）是一个专用平台，有助于将视觉智能的力量引入制造、零售、医疗保健和监控等不同业务领域。 AIVI 依赖于复杂的空间计算、机器学习、模式识别、异常检测和计算机视觉，并在现实生活环境中经过了现场验证。如今，该平台拥有 150 多个行业特定模式，支持 10K 多个摄像头，并以最少的投资为企业带来了 600 万美元的收入。 我们很自豪拥有一套经过验证的能力以及我们自己的工具和方法来...
Blitline
blitline.com
Blitline 是最实惠的 SaaS 解决方案，适用于拥有 CMS/DAM 系统并需要为其应用程序和网站进行大规模安全多格式文件处理的软件和媒体公司。
INTSIG
intsig.us
作为行业领先的人工智能大数据公司，合合信息为全球个人用户和企业客户开发了众多应用并制定了解决方案。 合合信息以扫描全能王和名片全能王两款移动应用程序而闻名，赢得了全球 23 亿人的喜爱。 通过将前沿的数据采集和提取技术应用于更多类型的文档，合合信息目前为企业用户提供5大主要产品： * CamScanner API/SDK，提供强大的文档扫描功能； * CamCard API/SDK，可批量识别名片并与公司自有的 CRM 无缝集成； * CamCard Business，一款简化名片管理并提高网络效率的 SaaS 产品； * 用于银行卡识别的CamCheckout API/SDK，以及 * ...
Zippin
getzippin.com
Zippin 开发了下一代免结帐技术，使零售商能够在其商店中快速部署无摩擦购物。 Zippin 正在申请专利的方法使用人工智能、机器学习和传感器融合技术来创造最佳的消费者体验：永远消除结账队伍和自助扫描仪，让购物者快速进出所购买的商品。 Zippin 的平台通过头顶摄像头和智能货架传感器进行产品和购物者跟踪，即使在拥挤的商店中也能实现最高的准确性。 Zippin 由亚马逊和 SRI 的行业资深人士创立，在零售技术、人工智能和计算机视觉方面拥有深厚的背景，总部位于旧金山，并得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 生成电子商务产品数据，使品牌、零售商和市场能够提供卓越的产品发现体验。借助 Pixyle 丰富而详细的属性，公司可以改进其网站搜索引擎和推荐系统，帮助购物者准确找到他们想要的东西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智能产品标签、文本生成、图像审核和推荐解决方案来提高转化率和忠诚度。
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai 是一个基于网络的平台，可用于图像标记和开发基于人工智能的图像识别应用程序。它有两个主要目标：第一是使图像标注任务尽可能方便和高效，即使对于有很多人从事图像标注的大型项目也是如此；第二是为训练和训练提供一个流畅且用户友好的界面。部署深度神经网络模型。在同一平台上执行这两项任务的能力提供了能够标记图像然后以迭代方式训练和改进模型的优势。 SentiSight.ai 提供强大的功能，例如： * 图像标签。 * 智能标签工具。 * 共享标签项目和时间跟踪。 * 分类模型训练。 * 物体检测模型训练。 * 在线和离线模式（提供 30 天免费试用）。 * 预训练模型。 *...
Segments.ai
segments.ai
用于机器人和自动驾驶的多传感器标签平台。 Segments.ai 是一个快速、准确的多传感器数据标注数据标注平台。您可以通过图像、视频和 3D 点云（激光雷达和 RGBD）的直观标签界面获取分割标签、矢量标签等。 Segments.ai 是一个自助平台，当您需要时，我们的核心工程师团队会提供专门支持。 * 一个终于有意义的Python SDK * 文档使设置变得轻而易举 * 仅当您遇到困难时才提供自助服务和支持，这样我们就不会减慢您的速度 * 使用 webhooks 自动触发操作 * 连接您的云提供商（AWS、Google Cloud、Azure） * 导出到流行的机器学习框架（PyTorc...