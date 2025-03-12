Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
身份验证软件
目录
最热门
最近添加

身份验证软件 - 最热门应用

身份验证软件在确认个人的真实身份方面发挥着至关重要的作用，无论他们是访问在线平台还是进行物理交互。对于企业来说，对用户进行身份验证以建立信任、防止身份盗用以及遵守隐私和反欺诈法规至关重要。组织内的各个部门都使用该软件来验证身份：人力资源部门使用它来验证潜在的新员工的身份，而法律团队则依靠它来确保处理敏感客户信息时的合规性。身份验证方法包括基于照片的身份证明文件验证、实时自拍照等生物识别数据，以及对公共记录等已建立的身份数据库进行检查。

提交新应用


ID.me

ID.me

id.me

ID.me是一个数字身份验证平台，帮助用户安全地验证和分享身份，以防止身份欺诈。

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaid是一款连接用户银行账户与应用程序的平台，支持支付、身份验证及财务数据管理。

Evrotrust

Evrotrust

evrotrust.com

Evrotrust是一个数字身份验证平台，提供安全高效的身份证明、电子签名和身份验证服务，支持远程客户识别。

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido 是一款 AI 驱动的身份验证解决方案，帮助企业自动化用户身份验证，支持多个国家和文档，确保安全性与合规性。

Persona

Persona

withpersona.com

角色应用程序帮助企业安全收集和验证身份信息，自动化身份管理和合规程序，打击欺诈活动。

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Cashfree是一款全面的支付平台，支持多种支付方式，适合各类企业进行国内外交易和资金管理。

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl是一款综合搜索工具，帮助用户从多个来源有效查找和管理信息，关注数据隐私与安全。

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube是一款自动化身份验证、反洗钱和客户合规的平台，利用AI进行客户身份验证和风险管理。

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub是一个综合身份证明和合规平台，提供KYC、AML和防欺诈解决方案，简化企业的验证过程，支持快速全球用户验证。

RemoteDesk

RemoteDesk

remotedesk.com

RemoteDesk是一款远程桌面应用，提供安全的远程访问和管理功能，保障敏感信息的安全，支持多种IT基础架构。

Trust Swiftly

Trust Swiftly

trustswiftly.com

Trust Swiftly帮助企业轻松添加多种客户验证方法，无需编程，并可与现有反欺诈工具集成，支持定制化设置和数据拥有。

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff是一个基于AI的身份验证平台，提供高效的身份和文件验证、KYC解决方案，帮助企业防止欺诈并确保合规。

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy是一款全球身份验证和欺诈预防平台，提供端到端的身份验证服务，利用人工智能和生物识别技术确保用户安全。

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark是一个自动化的背景筛选平台，专门验证教育证书，简化招聘流程，增强雇主对潜在候选人资格的信心。

GOVX

GOVX

govx.com

GOVX应用程序为军人、政府雇员和急救人员提供独家折扣，通过验证系统确保只有合格用户可访问这些优惠。

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato是一款简化客户身份验证（KYC）和反洗钱（AML）流程的应用，利用AI技术提升验证效率和安全性。

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck是一款数字身份验证应用，支持KYC、欺诈和年龄验证，通过移动设备和API实现快速、安全的验证。

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

Token of Trust是一个身份验证平台，帮助企业验证用户身份、年龄和位置，防止欺诈并确保合规。

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate应用提供实时地址捕获和验证，简化在线表单和结账过程，提升数据准确性，减少配送问题。

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow是一款安全的云软件，用于简化合规过程，提供身份验证和风险管理工具，帮助企业符合KYC和AML要求。

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus是一个文档AI平台，通过高效自动化处理文档，帮助快速、准确地做出财务决策，支持多种文档类型。

Trulioo

Trulioo

trulioo.com

Trulioo是一个身份验证平台，提供全球范围内的个人和企业验证，帮助企业遵守KYC和AML法规，降低欺诈风险。

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Cognito 应用提供全球即时的身份验证服务，包括 KYC 和 AML 合规、监控名单筛查等，仅需少量代码。

Socure

Socure

socure.com

Socure是一个数字身份验证和欺诈预防平台，利用AI和机器学习技术提供自动化身份验证，确保合规并减少风险。

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

Checkboard是一款合规平台，提供AML、KYC和生物识别身份验证检查，帮助法律、地产及物业行业专业人士快速获取客户报告。

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

Yardstik 应用通过创新的顺序筛选技术简化背景检查，提高候选人评估效率，帮助用户节省时间和成本。

Prembly

Prembly

prembly.com

Prembly是一款为新兴市场提供安全和合规基础设施的应用，专注于身份验证、欺诈检测和背景审查，帮助企业安全地获取和服务客户。

PlanetVerify

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify 简化和自动化个人数据收集过程，用户可通过设备提供信息，减少HR工作负担并确保数据安全。

Everlance

Everlance

everlance.com

Everlance是一款里程和费用跟踪应用，帮助用户自动记录商务旅行，分类费用，以满足税务要求，特别适合自由职业者和移动工人。

Lightico

Lightico

lightico.com

Lightico是一个数字客户参与平台，提供文档收集、电子签名、身份验证等功能，旨在简化贷款和维修流程，确保安全合规。

TrueLayer

TrueLayer

truelayer.com

TrueLayer是欧洲领先的开放银行支付网络，它通过实时银行支付和身份数据来促进安全快速的在线支付。

Signicat

Signicat

signicat.com

Signicat是一个数字身份和电子签名平台，提供安全文档签署和身份验证功能，适用于各行业，支持合规和安全管理。

Alloy

Alloy

alloy.com

Alloy应用程序帮助300多家企业通过API连接超过160个数据源，实现账户开设中的身份决策自动化并持续监控客户。

Vouched

Vouched

vouched.id

Vouched 是一款利用人工智能和计算机视觉实现实时身份验证、KYC 和欺诈检测的应用，支持全球70多个国家的600多种身份证件。

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.