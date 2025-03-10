身份验证软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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身份验证软件在确认个人的真实身份方面发挥着至关重要的作用，无论他们是访问在线平台还是进行物理交互。对于企业来说，对用户进行身份验证以建立信任、防止身份盗用以及遵守隐私和反欺诈法规至关重要。组织内的各个部门都使用该软件来验证身份：人力资源部门使用它来验证潜在的新员工的身份，而法律团队则依靠它来确保处理敏感客户信息时的合规性。身份验证方法包括基于照片的身份证明文件验证、实时自拍照等生物识别数据，以及对公共记录等已建立的身份数据库进行检查。
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RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk是一款远程桌面应用，提供安全的远程访问和管理功能，保障敏感信息的安全，支持多种IT基础架构。
Persona
withpersona.com
角色应用程序帮助企业安全收集和验证身份信息，自动化身份管理和合规程序，打击欺诈活动。
Everlance
everlance.com
Everlance是一种里程和费用软件，可帮助公司降低报销成本，节省时间并为移动工人提供有吸引力的工作收益。 Everlance拥有超过300万用户，以易于使用，易于管理和易于开展业务而闻名。端到端平台提供了一个完整的车辆报销解决方案：App Store上的＃1级里程跟踪应用程序具有基于自动的，基于GPS的里程日志和内置隐私保护的可自定义的可自定义的可定制偿还报告的批准报告，每月或每两周一次的驾驶员驾驶员的驾驶员和驾驶员培训驾驶员的驾驶员连续型号均可予以批准，并置于较高的旗帜。费用管理在每一步都具有可见性，您可以准确有效地偿还员工的里程和费用。另外，还要了解员工如何度过一天，有助于提高问责制并实现更有效的资源分配。 Everlance支持所有类型的无/低税型车辆报销计划。无论您当前提供公司汽车，使用手动流程还是来自另一家提供商，Everlance的专家团队都可以帮助您确定适合您的业务的合适计划并维护IRS合规性。固定和可变利率（FAVR）个性化的报销，包括每英里（CPM）报销的费率开发美分（CPM）的责任津贴车队跟踪每个客户都有一个命名的客户成功经理，他是您的单一联系点并进行您的季度业务评论。服务台每周7天通过电话，聊天和电子邮件提供，以支持您和您的员工在路上。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub是一个综合身份证明和合规平台，提供KYC、AML和防欺诈解决方案，简化企业的验证过程，支持快速全球用户验证。
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust是一个身份验证平台，帮助企业验证用户身份、年龄和位置，防止欺诈并确保合规。
Prembly
prembly.com
新兴市场的安全与合规基础设施。 受到新兴市场数百家数字企业的信赖，可进行身份验证、欺诈检测/预防和背景调查；安全地获取、吸引客户并以信任和不受限制的方式执行无缝跨境交易，同时保持所需的监管合规性检查。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy是一款全球身份验证和欺诈预防平台，提供端到端的身份验证服务，利用人工智能和生物识别技术确保用户安全。
Pipl
pipl.com
Pipl是一款综合搜索工具，帮助用户从多个来源有效查找和管理信息，关注数据隐私与安全。
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust是一个数字身份验证平台，提供安全高效的身份证明、电子签名和身份验证服务，支持远程客户识别。
Cognito
cognitohq.com
Cognito 身份验证只需几行代码即可在全球范围内提供即时 KYC 和 AML 合规性、监视列表筛选等功能。
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus是一个文档AI平台，通过高效自动化处理文档，帮助快速、准确地做出财务决策，支持多种文档类型。
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly帮助企业轻松添加多种客户验证方法，无需编程，并可与现有反欺诈工具集成，支持定制化设置和数据拥有。
Yardstik
yardstik.com
使用 Yardstik，您可以减少背景调查并获得明显更好的结果。我们突破性的顺序筛选技术减少了不必要的步骤并加速了候选人评估，从而节省您的时间和金钱。这只是开始。我们将代表您继续挑战其他领域（从客户支持到减少欺诈）中长期存在的背景筛查行业惯例。来自零工市场、人员配备、交通和医疗保健等行业的数千名客户相信我们能够提升他们的筛查解决方案。了解有关我们集成平台中的筛查、欺诈和合规产品组合的更多信息，请访问 https://yardstik.com。 Yardstik：明显更好。
Veremark
veremark.com
Veremark是一个自动化的背景筛选平台，专门验证教育证书，简化招聘流程，增强雇主对潜在候选人资格的信心。
Checkboard
checkboard.com
Checkboard 是您的一体化合规平台。 Checkboard 总部位于英国，为律师事务所、产权转让师、房地产经纪人、房东和房地产开发商提供执行最有价值的 AML、KYC 和生物识别 ID 检查的能力。允许房地产专业人士完全自主，因为他们可以直接从灵活的 Checkboard 平台运行它们，并在 15 分钟内收到客户的综合评级报告。
NorthRow
northrow.com
NorthRow是一款安全的云软件，用于简化合规过程，提供身份验证和风险管理工具，帮助企业符合KYC和AML要求。
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify 简化/自动化收集新客户、员工或求职者个人数据的重复过程。它智能地允许用户通过自己的设备提供所有自己的数据，从而节省时间和金钱。当组织频繁招聘时，他们会遇到从新员工那里寻找数据或文档的问题。这可能意味着忙碌的人力资源专业人员需要不断地发送电子邮件、电话或短信，试图获取一两份重要文件，以减轻在紧急情况下（例如，在紧急情况下没有正确的身份证件、工作许可证或 POA 的风险和担忧）突击审核。 PlanetVerify 提供了一个位于 Microsoft Azure 上的非常简单的仪表板，可以安全地自动执行此过程，并且可以在几分钟内完成设置。用户选择需要收集的物品并按“发送”至一个或多个联系人。然后，这些人可以使用自己的设备输入数据项并使用相机拍摄文档进行响应。如果缺少任何内容，用户将收到电子邮件/短信提醒，一旦一切完成，您将收到通知 - 工作完成！除了节省追踪时间外，所有数据均由员工输入，因此无需重复输入。 PlanetVerify 甚至可以在入境点验证 IBAN 号码等项目，因此不再需要抄写冗长且经常错误的银行号码。其他可选验证工具可在 PlanetVerify 仪表板上轻松访问。可以设置预定的存档和清除规则，以确保数据的保存不会超出法律要求，特别是在申请人被拒绝工作的情况下。如果文件不正确或质量不够，只需按拒绝按钮并从下拉列表中选择原因 - 员工就会收到通知。与电子邮件的情况不同，在电子邮件中，个人数据的接收以带有大量未知且有风险的附件的滴注形式出现，PlanetVerify 在仪表板上以简洁的单屏配置文件向用户呈现所有无风险的项目。无需排序和存储，因为这一切都是由 PlanetVerify 自动完成的。作为 Docusign 合作伙伴的 PlanetVerify 还提供完全集成的电子签名需求，因此雇佣合同可以包含在数据请求中，并由个人在其设备上立即签署。
Vouched
vouched.id
Vouched 是屡获殊荣的人工智能和计算机视觉，支持实时端到端视觉身份验证、KYC、KYP 和欺诈检测。 Vouched 是 70 多个国家/地区 600 多个政府颁发的身份证明文件的专家，可帮助银行、人力资源和医疗保健提供商无缝验证、登记和管理用户身份，以支持对生活中最关键服务的访问。
Socure
socure.com
Socure 的专利机器学习平台通过专门构建的端到端解决方案套件，实现了无缝 CIP/KYC 合规性、欺诈检测、身份证件验证和银行账户所有权验证的更高标准，从而实现了强大、行业领先的准确性在入职和整个客户旅程中解锁数字交互和参与的身份信任。
Cashfree
cashfree.com
Cashfree是一款全面的支付平台，支持多种支付方式，适合各类企业进行国内外交易和资金管理。
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck是一款数字身份验证应用，支持KYC、欺诈和年龄验证，通过移动设备和API实现快速、安全的验证。
Loqate
loqate.com
Loqate应用提供实时地址捕获和验证，简化在线表单和结账过程，提升数据准确性，减少配送问题。
Plaid
plaid.com
Plaid是一款连接用户银行账户与应用程序的平台，支持支付、身份验证及财务数据管理。
Veriff
veriff.com
Veriff是一个基于AI的身份验证平台，提供高效的身份和文件验证、KYC解决方案，帮助企业防止欺诈并确保合规。
ID.me
id.me
ID.me是一个数字身份验证平台，帮助用户安全地验证和分享身份，以防止身份欺诈。
Ondato
ondato.com
Ondato是一款简化客户身份验证（KYC）和反洗钱（AML）流程的应用，利用AI技术提升验证效率和安全性。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube是一款自动化身份验证、反洗钱和客户合规的平台，利用AI进行客户身份验证和风险管理。
Alloy
alloy.com
超过 300 家公司使用 Alloy 基于 API 的平台连接到 160 多个数据源，在帐户发起过程中自动执行身份决策，并持续监控它们。 Alloy 帮助一些最具创新性的银行和发展最快的金融科技公司发展和扩大业务，让他们找到更多优质客户并将其纳入他们的产品，而不会增加欺诈风险。
Signicat
signicat.com
Signica 是一家开创性的泛欧洲数字身份公司，在全球最先进的数字身份市场中拥有无与伦比的业绩记录。其数字身份平台整合了世界上最广泛的身份证明和身份验证系统套件，所有这些都可以通过单个集成点进行访问。该平台支持完整的身份旅程，从识别和加入，到登录和同意，再到制定经得起时间考验的业务协议。 Signicat 成立于 2006 年，于 2019 年被欧洲领先私募股权投资者 Nordic Capital 收购。总部位于挪威特隆赫姆。有关 Signicat 的更多信息，请访问 www.signicat.com
Trulioo
trulioo.com
Trulioo是一个身份验证平台，提供全球范围内的个人和企业验证，帮助企业遵守KYC和AML法规，降低欺诈风险。
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer 是欧洲领先的开放式银行支付网络。我们通过将实时银行支付与财务和身份数据相结合，支持更智能、更安全、更快速的在线支付。大大小小的企业都使用我们的产品来吸引新用户、接受资金并在几秒钟内大规模支付。我们的业务遍及 21 个国家/地区，超过 2000 万用户信任我们来处理他们的交易。尽管我们并没有就此止步。我们的使命是改变世界的支付方式。在释放支付的全部潜力之前，我们不会停止。
Onfido
onfido.com
Onfido 是一款 AI 驱动的身份验证解决方案，帮助企业自动化用户身份验证，支持多个国家和文档，确保安全性与合规性。
Lightico
lightico.com
人工智能驱动的文档收集、电子签名、身份验证和表单，确保安全且合规的客户流程。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。
GOVX
govx.com
GOVX应用程序为军人、政府雇员和急救人员提供独家折扣，通过验证系统确保只有合格用户可访问这些优惠。