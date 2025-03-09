身份验证软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

PlanetVerify

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PlanetVerify 简化/自动化收集新客户、员工或求职者个人数据的重复过程。它智能地允许用户通过自己的设备提供所有自己的数据，从而节省时间和金钱。当组织频繁招聘时，他们会遇到从新员工那里寻找数据或文档的问题。这可能意味着忙碌的人力资源专业人员需要不断地发送电子邮件、电话或短信，试图获取一两份重要文件，以减轻在紧急情况下（例如，在紧急情况下没有正确的身份证件、工作许可证或 POA 的风险和担忧）突击审核。 PlanetVerify 提供了一个位于 Microsoft Azure 上的非常简单的仪表板，可以安全地自动执行此过程，并且可以在几分钟内完成设置。用户选择需要收集的物品并按“发送”至一个或多个联系人。然后，这些人可以使用自己的设备输入数据项并使用相机拍摄文档进行响应。如果缺少任何内容，用户将收到电子邮件/短信提醒，一旦一切完成，您将收到通知 - 工作完成！除了节省追踪时间外，所有数据均由员工输入，因此无需重复输入。 PlanetVerify 甚至可以在入境点验证 IBAN 号码等项目，因此不再需要抄写冗长且经常错误的银行号码。其他可选验证工具可在 PlanetVerify 仪表板上轻松访问。可以设置预定的存档和清除规则，以确保数据的保存不会超出法律要求，特别是在申请人被拒绝工作的情况下。如果文件不正确或质量不够，只需按拒绝按钮并从下拉列表中选择原因 - 员工就会收到通知。与电子邮件的情况不同，在电子邮件中，个人数据的接收以带有大量未知且有风险的附件的滴注形式出现，PlanetVerify 在仪表板上以简洁的单屏配置文件向用户呈现所有无风险的项目。无需排序和存储，因为这一切都是由 PlanetVerify 自动完成的。作为 Docusign 合作伙伴的 PlanetVerify 还提供完全集成的电子签名需求，因此雇佣合同可以包含在数据请求中，并由个人在其设备上立即签署。