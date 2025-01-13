身份验证软件 - 最热门应用 - 圣皮埃尔和密克隆群岛

Plaid

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Plaid 是一个拥有一套产品的平台，使开发人员能够构建可以与银行账户交互、执行付款和管理风险的金融应用程序。它允许用户轻松验证其银行帐户并将其链接到任何应用程序，并利用该应用程序中类似银行的功能。借助 Plaid，您将能够开发与用户银行账户同步的应用程序，以跟踪和管理他们的预算以及转移资金。本质上，它充当银行和金融技术之间的纽带。 Gusto、Venmo、TransferWise、Charity Water、Robinhood 和 Level Money 等多个知名品牌目前都在使用 Plaid 的产品和解决方案。以流行的集成在线人力资源服务 Gusto 为例，它使用 Plaid 的自动清算所 (ACH) 功能来支持其工资直接存款服务。其他金融科技公司（例如预算应用程序 Level Money）利用该平台来整合和清理用户各种银行账户中的数据，以帮助他们管理和预算资金。从广义上讲，Plaid 涵盖了金融服务的关键部分，包括设置支付和验证财务数据。它可以帮助您安排和执行 ACH 付款、收集交易数据、验证用户身份、检查就业和收入数据、评估用户风险以及将银行集成直接嵌入借款人流程中。开发您自己的应用程序从未如此简单 - 只需几行代码，您就可以将 Plaid 融入您正在构建的任何内容中。 Plaid 优势概述：更好的 ACH 身份验证 银行间支付的账户身份验证变得更简单、更快速且更人性化。您将能够立即验证转账，而无需等待小额存款，并通过验证和引导用户使用 ACH 来减少失败的交易。这会带来无缝的用户体验，因为您可以根据用户已知的信息来设置用户，从而有效地消除支票簿搜索。它还可以让您部署针对移动设备优化的流程，从而提高转化率，从而提高转化率。实时检查余额 Plaid 简化了财务数据的处理。只需几个步骤，您就可以提取历史数据和实时余额，并获取当前和可用余额信息以及有关帐户状态和类型的详细信息。每当您需要转账时，您都可以立即查看用户的余额。它有助于防止透支，并通过了解余额为交易预先提供资金。此外，通过在转账前了解可用资金，您可以防止资金不足 (NSF) 费用，从而减少（如果不是完全消除）欺诈成本。减少银行欺诈 Plaid 使您能够使用银行数据来验证身份并减少银行欺诈。您可以证实用户身份，例如姓名、电话号码、地址和电子邮件，并根据银行存档的信息检查这些信息。您将能够通过简单的身份检查来了解您的用户，根据银行存档的账户持有人信息自动填写表格进一步简化了这一过程。干净、分类的交易 当您获得可追溯到 24 个月的干净、分类的交易数据时，资金管理就会得到简化。当与地理位置、商家和类别信息放在一起时，您将获得有关交易的更好详细信息。借助尽可能追溯的可靠实时数据，您可以获得宝贵的见解，从而更好地为客户服务，并通过不需要额外技术资源的低延迟连接来降低成本。直接从源头验证借款人资产借款人可以在几秒钟内链接他们的银行账户，以最大限度地提高转化率。通过集成技术，您可以获得快速的处理速度，该技术将 Plaid 无缝连接到您自己的体验中，以减少借款人的摩擦。此外，加快连接速度还包括对安全性的承诺，例如使用企业级 256 位 AES 加密，并定期进行网络渗透测试和安全审查。