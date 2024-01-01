身份验证软件 - 最热门应用 - 文莱

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身份验证软件在确认个人的真实身份方面发挥着至关重要的作用，无论他们是访问在线平台还是进行物理交互。对于企业来说，对用户进行身份验证以建立信任、防止身份盗用以及遵守隐私和反欺诈法规至关重要。组织内的各个部门都使用该软件来验证身份：人力资源部门使用它来验证潜在的新员工的身份，而法律团队则依靠它来确保处理敏感客户信息时的合规性。身份验证方法包括基于照片的身份证明文件验证、实时自拍照等生物识别数据，以及对公共记录等已建立的身份数据库进行检查。
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ID.me
id.me
ID.me 简化了个人在线证明和分享身份的方式。 ID.me 安全数字身份网络拥有超过 9800 万用户，并与 30 个州、10 个联邦机构和 500 多家知名品牌零售商建立了合作伙伴关系。该公司为跨行业的组织提供身份证明、身份验证和社区验证。该公司的技术符合消费者身份验证的联邦标准，并被 Kantara Initiative 批准为 NIST 800-63-3 IAL2 / AAL2 合规凭证服务提供商。 ID.me 的身份网关还具有联邦风险和授权管理计划 (FedRAMP) 中等操作权限 (ATO)。 ID.me 是唯一提供视频聊天的提供商，并致力于
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市...
Plaid
plaid.com
Plaid 是一个拥有一套产品的平台，使开发人员能够构建可以与银行账户交互、执行付款和管理风险的金融应用程序。它允许用户轻松验证其银行帐户并将其链接到任何应用程序，并利用该应用程序中类似银行的功能。借助 Plaid，您将能够开发与用户银行账户同步的应用程序，以跟踪和管理他们的预算以及转移资金。本质上，它充当银行和金融技术之间的纽带。 Gusto、Venmo、TransferWise、Charity Water、Robinhood 和 Level Money 等多个知名品牌目前都在使用 Plaid 的产品和解决方案。以流行的集成在线人力资源服务 Gusto 为例，它使用 Plaid 的自动清算所...
Cashfree
cashfree.com
功能强大且可扩展的支付平台，专为您的业务需求而设计 - 收款、发送付款、管理国际付款等等。 Cashfree Payments 专为从初创公司到企业的所有类型企业而构建，可在网站、移动应用程序或 Whatsapp、社交媒体等其他渠道上接受付款。超过 1,00,000 家商家和领先品牌，如 IRCTC、Nykaa、BigBasket、 Cred 等人信任 Cashfree Payments 进行支付处理。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 通过端到端、人工智能驱动的身份验证解决方案，帮助企业围绕其独特需求构建自动化身份验证。我们帮助 1,200 多家企业与客户建立开放、安全和包容的关系。我们的真实身份平台可帮助企业大规模无缝地吸引客户，同时阻止欺诈并满足 KYC、AML 和其他监管要求。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一个一体化平台，用于自动化和简化身份验证 (IDV)、反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 合规性。该人工智能平台通过使用面部和行为生物识别技术验证客户身份，并根据全球 3,000 多个数据点验证其生物数据，帮助企业实现数字化客户入职和 eKYC 流程自动化。 ComplyCube 目前为金融科技、银行、电信、交通和电子商务领域的成熟企业提供支持。
Ondato
ondato.com
Ondato 是一家科技公司，它使用尖端的人工智能解决方案工具简化 KYC 和 AML 相关流程，这些工具涵盖了从新客户入职到用于持续客户监控的综合数据库等各种合规挑战。
Persona
withpersona.com
Persona 的可信身份基础设施可帮助企业自动化任何与身份相关的用例——从安全收集和验证用户信息到做出决策和运行手动审查。在一处管理完全合规的 KYC/AML 计划、打击欺诈和自动化操作。无论是否进行工程设计，只需不到 10 行代码即可在一个下午内完成集成。 - 我们的团队由 Square、Uber、Coursera、Dropbox 和 Slack 的前工程师和设计师组成。我们很荣幸能够获得一些最好的风险投资公司的资助，包括 First Round Capital 和 Coatue。我们的天使投资人包括 Perret 和 William Hockey（Plaid 联合创始人）、Tony Xu...
Veriff
veriff.com
Veriff 提供由人工智能支持的高度自动化的身份验证软件。他们的平台旨在打击欺诈、确保合规性并保护客户。 借助 Veriff，企业可以建立可信的数字社区，改善用户体验并推动增长。人工智能技术与内部人工验证团队的结合使 Veriff 能够有效防止欺诈活动，同时最大限度地减少真实用户在客户旅程中的摩擦。 他们的身份验证解决方案包括强大的文档和身份验证、地址证明、数据库验证检查和年龄验证。 这些功能有助于简化入职流程、遵守法规并自动进行年龄检查，以确保所有用户的安全。Veriff 还提供了解您的客户 (KYC) 解决方案，包括简化的 KYC 入职检查和 AML 筛查，以进行持续监控和防范潜在...
Veremark
veremark.com
Veremark 是一个自动化就业验证平台，可为公司的招聘流程增添简单性、信心和速度。
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust 是一家电子身份和信任服务提供商，其使命是帮助企业转变服务并开发可持续的数字渠道。我们的愿景是重新定义在线身份验证方式，致力于为数字身份验证、电子签名和身份证明提供安全、高效且用户友好的解决方案。过去 7 年里，来自 11 个国家的数百家企业已将 Evrotrust 作为其数字服务的基础。 15 家欧盟主要银行更喜欢我们受监管的远程客户识别和电子签名，以解决长期的安全和合规困境。通过 Evrotrust 移动应用程序，我们向来自 57 个国家/地区的超过 130 万用户提供免费、可重复使用的电子身份。 Evrotrust 在与客户的数字交互过程中为组织提供强大的法律和安全保护...
Pipl
pipl.com
Pipl 是身份信托公司。我们使用多元链接在全球超过 280 亿个唯一标识符（电子邮件、手机、社交媒体和其他数据）之间建立深层联系。我们的解决方案使组织能够提供顺畅的客户体验并在整个消费者生命周期中建立信任。
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly 允许企业轻松添加多种方法来验证其客户。无需编码即可开始使用，并且可以通过与现有欺诈工具集成来构建高级工作流程。我们通过在需要时施加适当的摩擦来帮助企业适应性地打击欺诈。从短信验证到 ID、银行、语音和 3D 安全，您可以确保所有检查都得到保障。我们的解决方案可针对任何欺诈进行定制，并可针对需要完整数据所有权的企业进行配置。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy 是一个全球一体化身份验证、欺诈预防和合规平台，以其端到端身份验证服务而闻名。通过结合人工智能、生物识别技术和内部 KYC 专家团队，iDenfy 有助于防止欺诈并保持合规性，同时确保用户友好的客户入职流程。最近，iDenfy 推出了自己的 KYB 版本，这是一个完全可定制的业务验证解决方案。
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. 为 KYC、欺诈和年龄验证需求提供按需数字身份验证解决方案。其高度准确、快速且安全的解决方案可通过 IDN-Direct（一种集成到客户系统和流程的基于 API 的解决方案）和 IDN-Portal（可在一小时内启动并运行）获得。 Intellicheck 可以通过移动设备、浏览器或零售 pos/扫描仪使用。
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® 消费者声誉报告是消费者向企业和其他人证明其身份的最简单方法。企业可以使用 Token of Trust 的身份平台在账户注册、结帐时或根据请求随时筛选消费者。您的企业需要验证客户的年龄吗？地点？身份？别担心——这是我们的专长。借助 Token of Trust 的可配置工作流程，企业可以定义对于捕获和验证非常重要的消费者身份特征，然后设置如何自动处理审批流程的规则。
Trulioo
trulioo.com
Trulioo 是全球身份平台，深受领先公司的验证需求信赖。 Trulioo 在全球范围内提供企业和个人验证，覆盖 195 个国家/地区，可以验证 13,000 多个身份证件和 7 亿个商业实体，同时检查 6,000 多个监视列表。其全面的内部功能套件集成在一个自动化平台上，支持可定制的入职工作流程，以满足任何市场需求。 Trulioo 将最先进的技术与不同市场的专家验证知识相结合，实现最高的验证保证水平，优化入职成本并培养对全球数字经济的信任。
NorthRow
northrow.com
NorthRow 是一款屡获殊荣、高度安全的 KYC（了解您的客户）、ID&V（身份和验证）云软件，可帮助合规团队进行数字化转型，从简化流程到大规模增强可见性。凭借丰富的经验和领先的软件解决方案，NorthRow 帮助企业成功吸引新客户和员工。我们通过强大的合规性、监控和补救能力来做到这一点，让您高枕无忧，因为您知道风险管理的负担已得到解决。我们为您提供更多的时间来专注于最重要的一项任务 - 安全地发展您的业务。
Prembly
prembly.com
新兴市场的安全与合规基础设施。 受到新兴市场数百家数字企业的信赖，可进行身份验证、欺诈检测/预防和背景调查；安全地获取、吸引客户并以信任和不受限制的方式执行无缝跨境交易，同时保持所需的监管合规性检查。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub 是一个确保整个用户旅程安全的验证平台。借助 Sumsub 的可定制 KYC/AML、KYB、交易监控和欺诈预防解决方案，您可以编排验证流程、欢迎全球更多客户、满足合规性要求、降低成本并保护您的业务。 Sumsub 在金融科技、加密货币、交通、交易和游戏行业拥有超过 2,000 家客户，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
GOVX
govx.com
数以千计的领先品牌使用 GOVX ID 即时、安全地验证客户是否有资格在其零售或票务网站上享受独家折扣，同时保护自己免受不合格客户的欺诈使用。验证快速、全面，并且只需一次。借助 GOVX ID，您的客户无需重新验证，从而实现高价值回头客的最佳转化率。 GOVX ID 可以轻松、无缝地集成到任何网站中。它对移动设备友好，并且在所有设备上完全响应，并使用 OAuth 2.0 协议和 JWT 身份验证来保护客户数据。验证体验可根据您的品牌和消息进行完全定制，从而使您能够将验证限制在您希望定位的特定群体。如果您是 Shopify 商家，验证就更加简单。借助 GOVX Shopify 应用程序（Shop...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus 是一个文档人工智能平台，可以实现更快、更准确的财务决策。该公司分析文档的准确性超过 99%，无论格式或质量如何，支持数百种文档类型，包括银行对账单、工资单和税表。 Ocrolus 提供了一个值得信赖的解决方案，用于检测欺诈并为 400 多家客户简化决策，涉及多种用例，范围从小型企业、抵押贷款和消费者贷款到税务准备和医疗补助资格。 Enova、PayPal、Brex、CrossCountry Mortgage、Plaid 和 SoFi 等客户利用 Ocrolus 自动化打造令人愉悦的用户体验。要了解更多信息，请访问 Ocrolus.com。
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk 是值得信赖的合作伙伴，它彻底改变了组织保护敏感信息并确保当今动态工作环境中的合规性的方式。它专门提供先进的解决方案，利用计算机视觉人工智能的力量来解决远程工作和数据保护不断变化的挑战。我们精心打造全面的服务，以满足现代企业的独特需求。
Everlance
everlance.com
Everlance 是一种里程和费用软件，可帮助公司降低报销成本、节省时间并为移动员工提供有吸引力的工作福利。 Everlance 拥有超过 300 万用户，以易于使用、易于管理和易于开展业务而闻名。该端到端平台提供完整的车辆报销解决方案，包括： App Store 上排名第一的里程跟踪应用程序，具有基于 GPS 的自动里程日志和内置隐私保护 可定制的报销报告批准流程和异常值标记每月、每双月或每两周员工报销选项 驾照和保险验证 持续机动车辆记录 (MVR) 检查和驾驶员安全培训 综合费用管理 通过每一步的可视性，您可以准确、高效地报销员工的里程和费用开支。此外，还可以对员工如何度过一天有新的了...
Socure
socure.com
Socure 的专利机器学习平台通过专门构建的端到端解决方案套件，实现了无缝 CIP/KYC 合规性、欺诈检测、身份证件验证和银行账户所有权验证的更高标准，从而实现了强大、行业领先的准确性在入职和整个客户旅程中解锁数字交互和参与的身份信任。
Loqate
loqate.com
Loqate 地址捕获和验证是一种实时地址查找解决方案，可以更快、更轻松地捕获和验证在线表单和结帐的地址。一旦用户开始输入，该解决方案就会提供自动完成的建议，并且我们的搜索算法会预测输入的细微差别（例如位置），以便瞬间提供正确的地址。借助 Loqate，您可以开始优化用户在网站上的体验，并通过为用户提供更快捷的地址输入方式来降低购物车或表单放弃率。此外，Loqate 的地址捕获和验证可避免数据质量不佳和错过递送的成本，从而提高效率。 Loqate 地址捕获和验证具有以下功能： - 更好的数据 – 地址源自多个数据集，然后进行组合、交叉引用和清理，以生成最正确的地址版本。 - 模糊匹配——我们的...
Vouched
vouched.id
Vouched 是屡获殊荣的人工智能和计算机视觉，支持实时端到端视觉身份验证、KYC、KYP 和欺诈检测。 Vouched 是 70 多个国家/地区 600 多个政府颁发的身份证明文件的专家，可帮助银行、人力资源和医疗保健提供商无缝验证、登记和管理用户身份，以支持对生活中最关键服务的访问。
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify 简化/自动化收集新客户、员工或求职者个人数据的重复过程。它智能地允许用户通过自己的设备提供所有自己的数据，从而节省时间和金钱。当组织频繁招聘时，他们会遇到从新员工那里寻找数据或文档的问题。这可能意味着忙碌的人力资源专业人员需要不断地发送电子邮件、电话或短信，试图获取一两份重要文件，以减轻在紧急情况下（例如，在紧急情况下没有正确的身份证件、工作许可证或 POA 的风险和担忧）突击审核。 PlanetVerify 提供了一个位于 Microsoft Azure 上的非常简单的仪表板，可以安全地自动执行此过程，并且可以在几分钟内完成设置。用户选择需要收集的物品并按“发送”至...
Checkboard
checkboard.com
Checkboard 是您的一体化合规平台。 Checkboard 总部位于英国，为律师事务所、产权转让师、房地产经纪人、房东和房地产开发商提供执行最有价值的 AML、KYC 和生物识别 ID 检查的能力。允许房地产专业人士完全自主，因为他们可以直接从灵活的 Checkboard 平台运行它们，并在 15 分钟内收到客户的综合评级报告。
Yardstik
yardstik.com
使用 Yardstik，您可以减少背景调查并获得明显更好的结果。我们突破性的顺序筛选技术减少了不必要的步骤并加速了候选人评估，从而节省您的时间和金钱。这只是开始。我们将代表您继续挑战其他领域（从客户支持到减少欺诈）中长期存在的背景筛查行业惯例。来自零工市场、人员配备、交通和医疗保健等行业的数千名客户相信我们能够提升他们的筛查解决方案。了解有关我们集成平台中的筛查、欺诈和合规产品组合的更多信息，请访问 https://yardstik.com。 Yardstik：明显更好。
Cognito
cognitohq.com
Cognito 身份验证只需几行代码即可在全球范围内提供即时 KYC 和 AML 合规性、监视列表筛选等功能。
Lightico
lightico.com
人工智能驱动的文档收集、电子签名、身份验证和表单，确保安全且合规的客户流程。
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer 是欧洲领先的开放式银行支付网络。我们通过将实时银行支付与财务和身份数据相结合，支持更智能、更安全、更快速的在线支付。大大小小的企业都使用我们的产品来吸引新用户、接受资金并在几秒钟内大规模支付。我们的业务遍及 21 个国家/地区，超过 2000 万用户信任我们来处理他们的交易。尽管我们并没有就此止步。我们的使命是改变世界的支付方式。在释放支付的全部潜力之前，我们不会停止。
Signicat
signicat.com
Signica 是一家开创性的泛欧洲数字身份公司，在全球最先进的数字身份市场中拥有无与伦比的业绩记录。其数字身份平台整合了世界上最广泛的身份证明和身份验证系统套件，所有这些都可以通过单个集成点进行访问。该平台支持完整的身份旅程，从识别和加入，到登录和同意，再到制定经得起时间考验的业务协议。 Signicat 成立于 2006 年，于 2019 年被欧洲领先私募股权投资者 Nordic Capital 收购。总部位于挪威特隆赫姆。有关 Signicat 的更多信息，请访问 www.signicat.com
Alloy
alloy.com
Alloy 是身份决策平台，可帮助银行和金融科技公司自动化其入职、交易监控和信贷承销决策。