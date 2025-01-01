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创意管理软件简化了收集和开发与业务重点领域相关的创意的过程，包括产品开发、日常运营、客户反馈、市场趋势和竞争洞察。目标是组织和管理这些想法以进行改进或发展。这些工具使用户能够收集内部和外部利益相关者的反馈。 该软件允许各种规模的公司通过积极指导构思过程来创新和发展。它提供自定义权限设置，让用户确定每个项目的透明度和机密性级别。想法可以来自整个组织，而不仅仅是来自研发、产品管理和营销等专业部门。此外，创意管理软件可以与各种协作工具集成，例如员工参与软件、内联网工具和企业反馈管理软件，从而促进对来自内部和外部来源的建议的管理。