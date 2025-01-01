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创意管理软件 - 最热门应用

创意管理软件简化了收集和开发与业务重点领域相关的创意的过程，包括产品开发、日常运营、客户反馈、市场趋势和竞争洞察。目标是组织和管理这些想法以进行改进或发展。这些工具使用户能够收集内部和外部利益相关者的反馈。 该软件允许各种规模的公司通过积极指导构思过程来创新和发展。它提供自定义权限设置，让用户确定每个项目的透明度和机密性级别。想法可以来自整个组织，而不仅仅是来自研发、产品管理和营销等专业部门。此外，创意管理软件可以与各种协作工具集成，例如员工参与软件、内联网工具和企业反馈管理软件，从而促进对来自内部和外部来源的建议的管理。

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MeisterTask

MeisterTask

meistertask.com

MeisterTask是一个基于网络的任务和项目管理工具，支持看板风格，适合敏捷项目管理和团队协作。

Aha!

Aha!

aha.io

Aha! 是一款产品开发软件，提供多种工具帮助团队优化产品策略、跟踪反馈和增强协作，适用于产品管理和开发。

Canny

Canny

canny.io

Canny是一款管理用户反馈的工具，帮助企业收集、组织和分析客户反馈，以便做出明智的产品决策。

Minitab Engage

Minitab Engage

minitab.com

Minitab Engage 是一个用于管理和跟踪创新与改进计划的应用，支持项目管理和问题解决，通过实时跟踪绩效指标来评估投资回报率。

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath是一款机器人过程自动化（RPA）软件，可自动执行重复的前台和后台任务，简化业务流程。

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。

ProdPad

ProdPad

prodpad.com

ProdPad是一款产品管理软件，支持创建产品路线图、捕获客户反馈并优化功能优先级，促进团队合作和战略执行。

Ideanote

Ideanote

ideanote.io

Ideanote是一个创新管理平台，帮助企业收集、管理和实施员工和客户的想法，集成AI工具以优化创新流程和分析影响。

Craft.io

Craft.io

craft.io

Craft.io是一个产品管理工具，帮助团队简化产品开发流程，支持规划、决策与部门协作，提升团队效率。

GroupMap

GroupMap

groupmap.com

GroupMap是一个在线协作平台，支持实时头脑风暴和决策，提供多种可自定义模板，适用于各种团队活动。

Zeda.io

Zeda.io

zeda.io

Zeda.io是一个AI驱动的产品发现和策略平台，帮助产品经理识别客户问题，制定产品战略并评估效果。

featureOS

featureOS

featureos.app

功能OS是一款集成工具，帮助团队管理客户反馈，优先考虑功能并创建产品路线图，支持与多种工具集成。

IdeaScale

IdeaScale

ideascale.com

IdeaScale是一个创新管理软件，帮助企业和组织收集、开发和实施员工的想法，以增强协作和创新。

Accept Mission

Accept Mission

acceptmission.com

Accept Mission是一个创新平台，帮助组织收集和管理创意，提供仪表板、报告以及与其他工具的集成，支持用户互动和经验分享。

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace是一个协作学习与开发软件，帮助企业和组织促进学习、协作和决策，以实现变革和推动影响。

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

UserVoice是一个反馈管理平台，帮助企业收集和优先处理用户意见，促进产品改进和增强客户互动。

Supahub

Supahub

supahub.com

Supahub是一个免费的客户反馈工具，可以收集、管理和优先处理功能请求，集中管理反馈，创建专属讨论板，方便团队内外管理意见。

Induct

Induct

web.induct.net

归纳是一个免费的综合平台，提供视频会议、聊天、无限存储和项目工作区，旨在提升家庭和工作中的效率。

Yambla

Yambla

yambla.com

Yambla是一款构想管理平台，通过发起挑战和征集创意，促进创新与协作，帮助组织管理和实施有意义的想法。

Nectir

Nectir

nectir.co

Nectir是一款创新服务解决方案，通过一个整合的平台促进创新文化与快速决策，确保客户知识产权安全。

Brainstory

Brainstory

brainstory.ai

Brainstory是一款异步协作工具，帮助用户简化反馈的提供、收集和汇总过程，减少认知负担，从而高效决策。

Sideways 6

Sideways 6

sideways6.com

Sideways 6是一个员工创意众包平台，帮助公司在Microsoft Teams等工具中便捷地收集、管理和评估员工创意，以推动业务目标。

HunchBuzz

HunchBuzz

hunchbuzz.com

Hunchbuzz是一个云基础的思想管理软件，帮助组织收集、讨论和发展员工的反馈与想法，以促进创新和有效决策。

Orchidea

Orchidea

orchidea.dev

Orchidea是一款AI驱动的平台，帮助员工、客户和合作伙伴积极参与创新过程，收集、开发和评估创意。

Hives.co

Hives.co

hives.co

Hives.co 是一个便捷的平台，用于增强员工参与度，收集组织内的建议和创意，促进知识分享和改进。

Vianeo

Vianeo

vianeo.com

Vianeo是一款支持企业创新管理的平台，提供全方位项目支持和组合视角，帮助经理推动有价值的项目。

Nolt

Nolt

nolt.io

Nolt是一款收集反馈、管理任务和促进团队协作的平台，帮助用户简化工作流程，集中信息管理。

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