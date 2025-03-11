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创意管理软件简化了收集和开发与业务重点领域相关的创意的过程，包括产品开发、日常运营、客户反馈、市场趋势和竞争洞察。目标是组织和管理这些想法以进行改进或发展。这些工具使用户能够收集内部和外部利益相关者的反馈。 该软件允许各种规模的公司通过积极指导构思过程来创新和发展。它提供自定义权限设置，让用户确定每个项目的透明度和机密性级别。想法可以来自整个组织，而不仅仅是来自研发、产品管理和营销等专业部门。此外，创意管理软件可以与各种协作工具集成，例如员工参与软件、内联网工具和企业反馈管理软件，从而促进对来自内部和外部来源的建议的管理。
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MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask是一个基于网络的任务和项目管理工具，支持看板风格，适合敏捷项目管理和团队协作。
Aha!
aha.io
Aha! 是一款产品开发软件，提供多种工具帮助团队优化产品策略、跟踪反馈和增强协作，适用于产品管理和开发。
Canny
canny.io
Canny是一款管理用户反馈的工具，帮助企业收集、组织和分析客户反馈，以便做出明智的产品决策。
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage 是一个用于管理和跟踪创新与改进计划的应用，支持项目管理和问题解决，通过实时跟踪绩效指标来评估投资回报率。
UiPath
uipath.com
UiPath是一款机器人过程自动化（RPA）软件，可自动执行重复的前台和后台任务，简化业务流程。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad是一款产品管理软件，支持创建产品路线图、捕获客户反馈并优化功能优先级，促进团队合作和战略执行。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote是一个创新管理平台，帮助企业收集、管理和实施员工和客户的想法，集成AI工具以优化创新流程和分析影响。
Craft.io
craft.io
Craft.io是一个产品管理工具，帮助团队简化产品开发流程，支持规划、决策与部门协作，提升团队效率。
GroupMap
groupmap.com
GroupMap是一个在线协作平台，支持实时头脑风暴和决策，提供多种可自定义模板，适用于各种团队活动。
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io是一个AI驱动的产品发现和策略平台，帮助产品经理识别客户问题，制定产品战略并评估效果。
featureOS
featureos.app
功能OS是一款集成工具，帮助团队管理客户反馈，优先考虑功能并创建产品路线图，支持与多种工具集成。
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale是一个创新管理软件，帮助企业和组织收集、开发和实施员工的想法，以增强协作和创新。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission是一个创新平台，帮助组织收集和管理创意，提供仪表板、报告以及与其他工具的集成，支持用户互动和经验分享。
Howspace
howspace.com
Howspace是一个协作学习与开发软件，帮助企业和组织促进学习、协作和决策，以实现变革和推动影响。
UserVoice
uservoice.com
UserVoice是一个反馈管理平台，帮助企业收集和优先处理用户意见，促进产品改进和增强客户互动。
Supahub
supahub.com
Supahub是一个免费的客户反馈工具，可以收集、管理和优先处理功能请求，集中管理反馈，创建专属讨论板，方便团队内外管理意见。
Induct
web.induct.net
归纳是一个免费的综合平台，提供视频会议、聊天、无限存储和项目工作区，旨在提升家庭和工作中的效率。
Yambla
yambla.com
Yambla是一款构想管理平台，通过发起挑战和征集创意，促进创新与协作，帮助组织管理和实施有意义的想法。
Nectir
nectir.co
Nectir是一款创新服务解决方案，通过一个整合的平台促进创新文化与快速决策，确保客户知识产权安全。
Brainstory
brainstory.ai
Brainstory是一款异步协作工具，帮助用户简化反馈的提供、收集和汇总过程，减少认知负担，从而高效决策。
Sideways 6
sideways6.com
Sideways 6是一个员工创意众包平台，帮助公司在Microsoft Teams等工具中便捷地收集、管理和评估员工创意，以推动业务目标。
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz 是一款基于云的创意管理软件，可以生成、收集和开发反馈、创意和建议，作为整体组织发展战略的一部分。
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations 是一家处于创新管理前沿的北欧领先软件公司。我们的人工智能平台使员工、客户和合作伙伴能够积极为创新过程做出贡献。借助 Orchidea，您可以通过参与研讨会、有针对性的创意活动以及始终开放的创意收集来收集、开发和评估创意。我们的人工智能功能在整个过程中提供宝贵的帮助，使您能够加速创新并推动增长。与 Orchidea Innovations 一起体验创意管理的未来。
Hives.co
hives.co
随时可用的平台，可以轻松地吸引员工并收集整个组织的想法。 --- Hives 始于一个简单的想法：知识和经验需要共享。曾几何时，我们曾经是一个顾问团队，帮助组织创建更好、更有效的数字工作场所。然而，我们很早就了解到，我们的许多客户很难让他们的员工表达自己的意见并分享改进的想法。他们只是缺乏一个持续变化的永久模型。如果没有一种简单的方法来收集想法，变革就会缓慢进行，组织的健康（和财富）就会受到威胁。这个概念实际上很像蜂箱。顺便问一下，您是否知道蜂箱是工业和合作的常用象征？这很有意义，因为在蜂巢中，每只蜜蜂都有一个目的和特定的任务，并且它们都一起工作。就像蜂巢一样，一个组织的福祉和文化取决于其组成的忙碌的蜜蜂。蜂箱的工作原理如下：其内部结构称为蜂窝，由大量由蜂蜡组成的六角棱柱形细胞制成，形成了实际几何效率的基础图案。蜜蜂本身从花朵中采集花蜜和其他甜汁，这些汁液在蜜蜂体内转化为蜂蜜。然后蜂蜜本身被储存在所述蜂蜡的细胞中。听起来很熟悉吗？有目的地一起工作、采集花蜜并将其转化为蜂蜜的过程与我们人类的共存和合作方式非常相似。当我们为一个拥有坚实基础和高效工作流程的组织工作时，我们就会蓬勃发展。我们希望成为更大事业的一部分，并且希望尽我们所能做出贡献。我们整天收集灵感和印象，并在您最意想不到的时候转化为实际的想法。但这些想法应该在哪里利用和收获呢？这是我们采访过的每个组织面临的挑战。因此，我们决定为这些问题创建一个解决方案，并构建一个工具，让公司能够以他们认为不可能的方式为其员工提供支持。
Vianeo
vianeo.com
Vianeo 的目标客户是那些希望推出更多能够带来价值的项目的公司的创新经理。 Vianeo 平台支持创新工作流程，同时提供不同于竞争对手的商业设计方法。我们的产品提供一体化解决方案：对每个项目的支持 + 投资组合愿景。
Nolt
nolt.io
Nolt 是一个平台，任何人都可以从客户、员工、朋友或任何可以提供您所需反馈的团体那里收集众包反馈。优先考虑反馈，只需点击几下即可创建路线图，并通过自动更新让每个人都了解最新情况。
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