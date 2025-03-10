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创意管理软件简化了收集和开发与业务重点领域相关的创意的过程，包括产品开发、日常运营、客户反馈、市场趋势和竞争洞察。目标是组织和管理这些想法以进行改进或发展。这些工具使用户能够收集内部和外部利益相关者的反馈。 该软件允许各种规模的公司通过积极指导构思过程来创新和发展。它提供自定义权限设置，让用户确定每个项目的透明度和机密性级别。想法可以来自整个组织，而不仅仅是来自研发、产品管理和营销等专业部门。此外，创意管理软件可以与各种协作工具集成，例如员工参与软件、内联网工具和企业反馈管理软件，从而促进对来自内部和外部来源的建议的管理。
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Zeda.io
zeda.io
Zeda.io是一个AI驱动的产品发现和策略平台，帮助产品经理识别客户问题，制定产品战略并评估效果。
Supahub
supahub.com
Supahub 是一款免费的客户反馈工具，用于收集、管理功能请求并确定其优先级。不再丢失或忽略反馈。与通过电子邮件或聊天收集反馈的传统方法不同，Supahub 通过将对话和电子邮件整合到一个集中平台中，为您节省宝贵的时间。通过 Supahub 看板，您可以创建专门的空间来提供特定主题的反馈，例如功能请求、错误报告、博客主题和常见问题解答。董事会可以是公共的，也可以是私人的，使团队能够在需要时在内部管理反馈。借助 Supahub，您可以通过评论帖子并更新其状态来轻松跟进反馈
Induct
web.induct.net
Induct 是一个免费平台，旨在让您的家庭和工作生活变得更轻松。您可以访问视频会议、私人和群组聊天、无限的存储空间、项目和工作组的专用工作室等等。您所需的一切都集中在一个地方 - 简单、安全且完全免费。
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz 是一款基于云的创意管理软件，可以生成、收集和开发反馈、创意和建议，作为整体组织发展战略的一部分。
Yambla
yambla.com
世界上最具吸引力的创意与创新管理平台。发起挑战，众包想法，并将其转化为影响。让您的员工、客户和合作伙伴参与其中，并开始构建您的创意引擎。 Yambla 平台支持内部活动、外部活动和开放式创新。将 Yambla 与您的企业工具连接起来，以获得完全集成的体验。世界上最具吸引力的创意和创新管理平台。发起挑战，众包想法，并将其转化为影响。让您的员工、客户和合作伙伴参与其中，并开始构建您的创意引擎。 Yambla 平台支持内部活动、外部活动和开放式创新。将 Yambla 与您的企业工具连接起来，以获得完全集成的体验。
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations 是一家处于创新管理前沿的北欧领先软件公司。我们的人工智能平台使员工、客户和合作伙伴能够积极为创新过程做出贡献。借助 Orchidea，您可以通过参与研讨会、有针对性的创意活动以及始终开放的创意收集来收集、开发和评估创意。我们的人工智能功能在整个过程中提供宝贵的帮助，使您能够加速创新并推动增长。与 Orchidea Innovations 一起体验创意管理的未来。
Nectir
nectir.co
Nectir 是一种创新即服务解决方案，利用“始终在线”的创新方法来帮助培养创新的公司文化并快速产生成果。 Nectir 将创新计划的所有关键部分汇集在一个空间中。它比任何其他可用平台更简单、更智能、更直观。我们的平台是第一个利用战略调整算法、敏捷创新、游戏化策略和有机创新来摆脱瓶颈、加快决策并提高平台参与度的创新软件。我们希望确保客户的知识产权尽可能安全。这就是为什么 Nectir 托管在 Azure SQL Server 上，这些服务器位于我们每个客户所在的国内。为了增加安全性和定制性，我们提供优质服务，例如在客户自己的服务器上本地托管 Nectir 的独立实例。
Hives.co
hives.co
随时可用的平台，可以轻松地吸引员工并收集整个组织的想法。 --- Hives 始于一个简单的想法：知识和经验需要共享。曾几何时，我们曾经是一个顾问团队，帮助组织创建更好、更有效的数字工作场所。然而，我们很早就了解到，我们的许多客户很难让他们的员工表达自己的意见并分享改进的想法。他们只是缺乏一个持续变化的永久模型。如果没有一种简单的方法来收集想法，变革就会缓慢进行，组织的健康（和财富）就会受到威胁。这个概念实际上很像蜂箱。顺便问一下，您是否知道蜂箱是工业和合作的常用象征？这很有意义，因为在蜂巢中，每只蜜蜂都有一个目的和特定的任务，并且它们都一起工作。就像蜂巢一样，一个组织的福祉和文化取决于其组成的忙碌的蜜蜂。蜂箱的工作原理如下：其内部结构称为蜂窝，由大量由蜂蜡组成的六角棱柱形细胞制成，形成了实际几何效率的基础图案。蜜蜂本身从花朵中采集花蜜和其他甜汁，这些汁液在蜜蜂体内转化为蜂蜜。然后蜂蜜本身被储存在所述蜂蜡的细胞中。听起来很熟悉吗？有目的地一起工作、采集花蜜并将其转化为蜂蜜的过程与我们人类的共存和合作方式非常相似。当我们为一个拥有坚实基础和高效工作流程的组织工作时，我们就会蓬勃发展。我们希望成为更大事业的一部分，并且希望尽我们所能做出贡献。我们整天收集灵感和印象，并在您最意想不到的时候转化为实际的想法。但这些想法应该在哪里利用和收获呢？这是我们采访过的每个组织面临的挑战。因此，我们决定为这些问题创建一个解决方案，并构建一个工具，让公司能够以他们认为不可能的方式为其员工提供支持。
Brainstory
brainstory.ai
做出决定，而不是与 Brainstory 开会。 Brainstory 是一种异步协作工具，可以消除提供、收集和汇总反馈的认知开销。
GroupMap
groupmap.com
GroupMap是一个在线协作平台，支持实时头脑风暴和决策，提供多种可自定义模板，适用于各种团队活动。
Sideways 6
sideways6.com
“一个无需动脑筋的员工创意众包平台。” 2023 年 1 月 在 Microsoft Teams、Interact Intranet 等上快速、简单地吸引您的员工、改进您的组织并建立创新文化 在 Sideways 6，我们了解让您的员工通过创意实现业务目标的重要性。但大规模运行创意项目很容易变得笨拙且难以产生影响。因此，我们开发了一种解决方案，彻底改变公司共享、管理和审查员工想法的方式，通过以员工为核心的文化来推动业务目标。我们的软件使公司可以轻松地在员工每天使用的工具中分享和组织员工的想法，确保没有一个伟大的想法被忽视。借助自动化和可定制的工具、通信、跟踪、投票和审查，我们的平台使公司能够快速轻松地评估每个想法的潜力，并做出明智的决策，以在吸引员工的同时发挥最大的影响力。使用 Sideways 6 的公司管理创意的速度提高了 3 倍，更新员工的时间减少了 4 倍，参与度和创意提高了 78%，并实施了对盈利产生切实影响的创意。通过使用 Sideways 6，企业可以显着提高资源效率（Balfour Beatty 节省了超过 6000 万美元）、生产力（雀巢构思了 155 种新产品推向市场）和敬业度（DXC Technology 的员工敬业度提高了 16%）。通过充分发挥员工的创意，Sideways 6 可以帮助您的公司达到新的成功高度。请访问 www.sideways6.com 了解力拓 (Rio Tinto)、雀巢 (Nestlé)、沃达丰 (Vodafone) 和 Marks and Spencer 等公司为何信任 Sideways 6 方法。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission 是组织用来收集创意（活动、看板）、管理创意、管理投资组合和仪表板的创新平台。我们的独特之处在于： - 游戏化 - 通过秘密使用、排行榜、目标、智能通知吸引用户 - 集成平台 - 所有创新工具都在一个平台上并完全集成。 - 仪表板和报告 - 衡量创新和优化的成功。 - 集成 - 与 Excel、任务和项目管理系统、Power BI 以及 SSO 安全集成集成。
featureOS
featureos.app
功能OS是一款集成工具，帮助团队管理客户反馈，优先考虑功能并创建产品路线图，支持与多种工具集成。
Howspace
howspace.com
Howspace是企业公司，学习服务和协会的知识工作者的协作学习与开发软件。借助Howspace，您可以在不牺牲参与度的情况下扩大学习和发展计划的影响。 Howspace赋予组织使他们的员工团结起来学习，协作和做出带来影响的决策。它的平台指南共享旅程，可以与AI进行大规模对话，并确保每个人在创造影响方面发挥作用。 空间是理想的选择： - 远程，混合和异步协作 - 构想和头脑风暴 - 战略规划和咨询 - 研讨会和活动 - 培训计划 - 员工入职和发展 - 组织转型和变革管理 - 网络和社区建设 - 还有更多！
Aha!
aha.io
Aha! 是一款产品开发软件，提供多种工具帮助团队优化产品策略、跟踪反馈和增强协作，适用于产品管理和开发。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote是一个创新管理平台，帮助企业收集、管理和实施员工和客户的想法，集成AI工具以优化创新流程和分析影响。
Vianeo
vianeo.com
Vianeo 的目标客户是那些希望推出更多能够带来价值的项目的公司的创新经理。 Vianeo 平台支持创新工作流程，同时提供不同于竞争对手的商业设计方法。我们的产品提供一体化解决方案：对每个项目的支持 + 投资组合愿景。
UserVoice
uservoice.com
UserVoice是一个反馈管理平台，帮助企业收集和优先处理用户意见，促进产品改进和增强客户互动。
UiPath
uipath.com
UiPath是一款机器人过程自动化（RPA）软件，可自动执行重复的前台和后台任务，简化业务流程。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad是一款产品管理软件，支持创建产品路线图、捕获客户反馈并优化功能优先级，促进团队合作和战略执行。
Nolt
nolt.io
Nolt 是一个平台，任何人都可以从客户、员工、朋友或任何可以提供您所需反馈的团体那里收集众包反馈。优先考虑反馈，只需点击几下即可创建路线图，并通过自动更新让每个人都了解最新情况。
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage 是一个用于管理和跟踪创新与改进计划的应用，支持项目管理和问题解决，通过实时跟踪绩效指标来评估投资回报率。
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask是一个基于网络的任务和项目管理工具，支持看板风格，适合敏捷项目管理和团队协作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale是一个创新管理软件，帮助企业和组织收集、开发和实施员工的想法，以增强协作和创新。
Craft.io
craft.io
Craft.io是一个产品管理工具，帮助团队简化产品开发流程，支持规划、决策与部门协作，提升团队效率。
Canny
canny.io
Canny是一款管理用户反馈的工具，帮助企业收集、组织和分析客户反馈，以便做出明智的产品决策。