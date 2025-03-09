创意管理软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

Hives.co

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随时可用的平台，可以轻松地吸引员工并收集整个组织的想法。 --- Hives 始于一个简单的想法：知识和经验需要共享。曾几何时，我们曾经是一个顾问团队，帮助组织创建更好、更有效的数字工作场所。然而，我们很早就了解到，我们的许多客户很难让他们的员工表达自己的意见并分享改进的想法。他们只是缺乏一个持续变化的永久模型。如果没有一种简单的方法来收集想法，变革就会缓慢进行，组织的健康（和财富）就会受到威胁。这个概念实际上很像蜂箱。顺便问一下，您是否知道蜂箱是工业和合作的常用象征？这很有意义，因为在蜂巢中，每只蜜蜂都有一个目的和特定的任务，并且它们都一起工作。就像蜂巢一样，一个组织的福祉和文化取决于其组成的忙碌的蜜蜂。蜂箱的工作原理如下：其内部结构称为蜂窝，由大量由蜂蜡组成的六角棱柱形细胞制成，形成了实际几何效率的基础图案。蜜蜂本身从花朵中采集花蜜和其他甜汁，这些汁液在蜜蜂体内转化为蜂蜜。然后蜂蜜本身被储存在所述蜂蜡的细胞中。听起来很熟悉吗？有目的地一起工作、采集花蜜并将其转化为蜂蜜的过程与我们人类的共存和合作方式非常相似。当我们为一个拥有坚实基础和高效工作流程的组织工作时，我们就会蓬勃发展。我们希望成为更大事业的一部分，并且希望尽我们所能做出贡献。我们整天收集灵感和印象，并在您最意想不到的时候转化为实际的想法。但这些想法应该在哪里利用和收获呢？这是我们采访过的每个组织面临的挑战。因此，我们决定为这些问题创建一个解决方案，并构建一个工具，让公司能够以他们认为不可能的方式为其员工提供支持。