创意管理软件 - 最热门应用 - 圣巴泰勒米

Yambla

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世界上最具吸引力的创意与创新管理平台。发起挑战，众包想法，并将其转化为影响。让您的员工、客户和合作伙伴参与其中，并开始构建您的创意引擎。 Yambla 平台支持内部活动、外部活动和开放式创新。将 Yambla 与您的企业工具连接起来，以获得完全集成的体验。世界上最具吸引力的创意和创新管理平台。发起挑战，众包想法，并将其转化为影响。让您的员工、客户和合作伙伴参与其中，并开始构建您的创意引擎。 Yambla 平台支持内部活动、外部活动和开放式创新。将 Yambla 与您的企业工具连接起来，以获得完全集成的体验。