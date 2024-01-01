创意管理软件 - 最热门应用 - 奥兰群岛

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创意管理软件简化了收集和开发与业务重点领域相关的创意的过程，包括产品开发、日常运营、客户反馈、市场趋势和竞争洞察。目标是组织和管理这些想法以进行改进或发展。这些工具使用户能够收集内部和外部利益相关者的反馈。 该软件允许各种规模的公司通过积极指导构思过程来创新和发展。它提供自定义权限设置，让用户确定每个项目的透明度和机密性级别。想法可以来自整个组织，而不仅仅是来自研发、产品管理和营销等专业部门。此外，创意管理软件可以与各种协作工具集成，例如员工参与软件、内联网工具和企业反馈管理软件，从而促进对来自内部和外部来源的建议的管理。
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MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是一个基于 Web 的任务和项目管理工具，非常适合敏捷项目管理。设计精美的界面、直观的功能以及与其他工具的无缝集成使其成为项目团队的合理选择。 MeisterTask 提供免费的基本计划（最多 3 个项目），付费订阅价格为每位用户每月 12.50 欧元起。除了可定制的看板式项目板外，MeisterTask 还拥有众多旨在简化项目工作的强大功能。可以使用时间轴来管理工作负载：甘特式的任务概述可以查明瓶颈并保持项目顺利进行。设置自动化以加快手动工作或自动完成特定任务。 MeisterTask 是 Meister Suite 的一部分，Meister Suite 是一组用于完...
Aha!
aha.io
啊哈！是世界领先的产品开发软件。我们帮助超过 100 万产品制造商将他们的战略变为现实。我们的工具套件包括啊哈！路线图，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知识，啊哈！发展。产品团队依靠我们的专业知识、指导模板和 Aha! 的培训计划。学院成为他们最好的。我们很自豪能够成为一家与众不同的高增长 SaaS 公司。该业务自筹资金、盈利且100%偏远。我们被公认为最适合工作的完全远程公司之一，倡导 Bootstrap Movement，并通过 Aha! 向有需要的人捐赠了超过 100 万美元。关心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在帮助产品经理提供简化且协调良好的产品策略，并具有可根据特定工作流程要求进...
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用其他业务软件（例如客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件）执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
Canny
canny.io
Canny 是用于管理用户反馈的一体化解决方案，您可以在一个地方捕获、组织和分析客户反馈，以便您可以做出明智的产品决策。 Canny 拥有导航整个反馈循环所需的一切。从管理功能请求和分析用户见解，到构建公共路线图和宣布产品更新，您只需一种工具即可完成这一切。不要再让想法溜走，今天就开始与 Canny 一起打造更好的产品吧！我们的客户喜爱的功能： • 根据优先级对反馈和功能请求进行评分。 • 根据得分最高的产品功能请求构建路线图。 • 通过变更日志公布产品更新，以提高功能认知度。 • 当您发布功能时自动跟进人员。 • 提供广泛的集成，与现有技术堆栈配合良好。注册免费帐户：https://bit....
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ 是唯一一款旨在启动、跟踪、管理和共享从创意生成到执行的创新和改进计划的解决方案。加速增长和提高盈利能力始于良好的创意，终于扎实的执行。 Minitab Engage™ 帮助组织制定改进和创新计划，借助问题解决工具和经过验证的项目管理方法来执行这些计划，然后实时跟踪关键绩效指标以展示投资回报率。近 50 年来，Minitab 通过提供全面且一流的数据分析和流程改进工具套件，帮助公司和机构发现趋势、解决问题并发现数据中的宝贵见解。结合无与伦比的易用性，Minitab 使从数据中获取深入见解变得比以往更加简单。全球数以千计的各种规模和行业的企业，包括财富 10 强公...
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款产品管理工具，使产品经理能够在一个与当今最常用平台集成的专用工具中完成反馈捕获、规划、决策、路线图等工作。 Craft.io 成为产品记录系统：支持重要产品决策的权威数据源，使产品经理更加自信、影响利益相关者并以权威领导。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad 是原创的端到端产品管理软件，支持完整的产品旅程。一个智能、动态的工具包，可与每个阶段的产品开发流程集成，并支持整个企业的协作。自 2012 年以来不断开发，该 SaaS 由专家团队设计，旨在为其他 PM 提供最佳实践产品管理。 ProdPad 使产品经理能够将伟大的想法转化为客户喜爱的伟大产品。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote 的创新平台可以轻松收集、开发员工和客户的最佳创意并加以实施。现在有了人工智能、自动化工作流程和集成（Zapier 和 Microsoft Teams）。立即免费试用或个人演示！立即启动创意集合、更有效地管理创意并衡量您的创新影响。企业相信 Ideanote 可以在几天而不是几个月内推出完全定制的创新计划。 500 多条五星级评论。
UserVoice
uservoice.com
UserVoice 是产品发现的终极工具，旨在弥合产品团队与其用户之间的差距。 UserVoice 提供全面的反馈管理系统，使公司能够收集用户的建议和见解、确定优先级并采取行动。通过直观的界面，用户可以提交他们的想法，对现有想法进行投票，并跟踪建议的进度，从而促进品牌与其客户之间的透明度和信任。先进的分析工具为产品团队提供了对客户真正需求的清晰洞察，使他们能够做出明智的决策并构建与用户群产生共鸣的产品。 UserVoice 不仅仅提供反馈；还提供反馈。它是关于利用集体智慧的力量构建更好、更以客户为中心的产品。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具...
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale 是一款屡获殊荣的创意管理软件解决方案，可帮助企业、政府和社会变革者增强员工的能力。借助 IdeaScale，这些不同的实体可以捕捉员工的想法并简化他们的开发，以便最大限度地发挥每个想法的影响。
GroupMap
groupmap.com
实时在线协作头脑风暴和决策。从 60 多个头脑风暴模板开始，或者设计您自己的模板。模板包括 SWOT、六顶思考帽、感知图、利益相关者图、风险图、思维导图、精益业务画布等等……
featureOS
featureos.app
featureOS 改变了您聚合、分析和根据用户反馈采取行动的方式，将分散的数据转化为可操作的见解，由我们的 AI 助手 - KAL 提供支持。 featureOS 可以通过反馈板和许多其他来源（如 Intercom 聊天、Zendesk 票证等）收集见解，并帮助您制定详细的产品路线图，并通过发行说明传达更新。借助我们的高级搜索和过滤器，组织反馈变得轻而易举。通过与 Jira 等工具的无缝集成，featureOS 可以更轻松地跟踪进度并掌控项目。为什么选择featureOS？ - 简化团队沟通和决策。 - 价格实惠、用户友好，并根据您的业务需求量身定制。 - 提高客户参与度和产品认知度。 - ...
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io 是一个由人工智能驱动的产品发现和战略平台，可帮助产品领导者识别需要为客户解决的问题，根据可操作的产品智能决定下一步要构建什么，并制定产品策略来推动业务成果。
Sideways 6
sideways6.com
“一个无需动脑筋的员工创意众包平台。” 2023 年 1 月 在 Microsoft Teams、Interact Intranet 等上快速、简单地吸引您的员工、改进您的组织并建立创新文化 在 Sideways 6，我们了解让您的员工通过创意实现业务目标的重要性。但大规模运行创意项目很容易变得笨拙且难以产生影响。因此，我们开发了一种解决方案，彻底改变公司共享、管理和审查员工想法的方式，通过以员工为核心的文化来推动业务目标。我们的软件使公司可以轻松地在员工每天使用的工具中分享和组织员工的想法，确保没有一个伟大的想法被忽视。借助自动化和可定制的工具、通信、跟踪、投票和审查，我们的平台使公司能够快...
Howspace
howspace.com
Howspace 是用于转型设计和实施的一体化平台。 Howspace 使组织能够将员工聚集在一起学习、协作并做出能够产生影响的决策。我们的平台引导共享旅程，理解与人工智能的大规模对话，并确保每个人都在创造影响力方面发挥作用。 Howspace 非常适合： - 远程、混合和异步协作 - 构思和集思广益 - 战略规划和咨询 - 研讨会和活动 - 培训计划 - 员工入职和发展 - 组织转型和变革管理 - 网络和社区建设 - 等等！模板库：您现在可以使用我们的任何社区模板开始您的协作项目！
Supahub
supahub.com
Supahub 是一款免费的客户反馈工具，用于收集、管理功能请求并确定其优先级。不再丢失或忽略反馈。与通过电子邮件或聊天收集反馈的传统方法不同，Supahub 通过将对话和电子邮件整合到一个集中平台中，为您节省宝贵的时间。通过 Supahub 看板，您可以创建专门的空间来提供特定主题的反馈，例如功能请求、错误报告、博客主题和常见问题解答。董事会可以是公共的，也可以是私人的，使团队能够在需要时在内部管理反馈。借助 Supahub，您可以通过评论帖子并更新其状态来轻松跟进反馈
Induct
web.induct.net
Induct 是一个免费平台，旨在让您的家庭和工作生活变得更轻松。您可以访问视频会议、私人和群组聊天、无限的存储空间、项目和工作组的专用工作室等等。您所需的一切都集中在一个地方 - 简单、安全且完全免费。
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz 是一款基于云的创意管理软件，可以生成、收集和开发反馈、创意和建议，作为整体组织发展战略的一部分。
Yambla
yambla.com
世界上最具吸引力的创意与创新管理平台。发起挑战，众包想法，并将其转化为影响。让您的员工、客户和合作伙伴参与其中，并开始构建您的创意引擎。 Yambla 平台支持内部活动、外部活动和开放式创新。将 Yambla 与您的企业工具连接起来，以获得完全集成的体验。世界上最具吸引力的创意和创新管理平台。发起挑战，众包想法，并将其转化为影响。让您的员工、客户和合作伙伴参与其中，并开始构建您的创意引擎。 Yambla 平台支持内部活动、外部活动和开放式创新。将 Yambla 与您的企业工具连接起来，以获得完全集成的体验。
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations 是一家处于创新管理前沿的北欧领先软件公司。我们的人工智能平台使员工、客户和合作伙伴能够积极为创新过程做出贡献。借助 Orchidea，您可以通过参与研讨会、有针对性的创意活动以及始终开放的创意收集来收集、开发和评估创意。我们的人工智能功能在整个过程中提供宝贵的帮助，使您能够加速创新并推动增长。与 Orchidea Innovations 一起体验创意管理的未来。
Nectir
nectir.co
Nectir 是一种创新即服务解决方案，利用“始终在线”的创新方法来帮助培养创新的公司文化并快速产生成果。 Nectir 将创新计划的所有关键部分汇集在一个空间中。它比任何其他可用平台更简单、更智能、更直观。我们的平台是第一个利用战略调整算法、敏捷创新、游戏化策略和有机创新来摆脱瓶颈、加快决策并提高平台参与度的创新软件。我们希望确保客户的知识产权尽可能安全。这就是为什么 Nectir 托管在 Azure SQL Server 上，这些服务器位于我们每个客户所在的国内。为了增加安全性和定制性，我们提供优质服务，例如在客户自己的服务器上本地托管 Nectir 的独立实例。
Hives.co
hives.co
随时可用的平台，可以轻松地吸引员工并收集整个组织的想法。 --- Hives 始于一个简单的想法：知识和经验需要共享。曾几何时，我们曾经是一个顾问团队，帮助组织创建更好、更有效的数字工作场所。然而，我们很早就了解到，我们的许多客户很难让他们的员工表达自己的意见并分享改进的想法。他们只是缺乏一个持续变化的永久模型。如果没有一种简单的方法来收集想法，变革就会缓慢进行，组织的健康（和财富）就会受到威胁。这个概念实际上很像蜂箱。顺便问一下，您是否知道蜂箱是工业和合作的常用象征？这很有意义，因为在蜂巢中，每只蜜蜂都有一个目的和特定的任务，并且它们都一起工作。就像蜂巢一样，一个组织的福祉和文化取决于其组成...
Brainstory
brainstory.ai
做出决定，而不是与 Brainstory 开会。 Brainstory 是一种异步协作工具，可以消除提供、收集和汇总反馈的认知开销。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission 是组织用来收集创意（活动、看板）、管理创意、管理投资组合和仪表板的创新平台。我们的独特之处在于： - 游戏化 - 通过秘密使用、排行榜、目标、智能通知吸引用户 - 集成平台 - 所有创新工具都在一个平台上并完全集成。 - 仪表板和报告 - 衡量创新和优化的成功。 - 集成 - 与 Excel、任务和项目管理系统、Power BI 以及 SSO 安全集成集成。
Vianeo
vianeo.com
Vianeo 的目标客户是那些希望推出更多能够带来价值的项目的公司的创新经理。 Vianeo 平台支持创新工作流程，同时提供不同于竞争对手的商业设计方法。我们的产品提供一体化解决方案：对每个项目的支持 + 投资组合愿景。
Nolt
nolt.io
Nolt 是一个平台，任何人都可以从客户、员工、朋友或任何可以提供您所需反馈的团体那里收集众包反馈。优先考虑反馈，只需点击几下即可创建路线图，并通过自动更新让每个人都了解最新情况。