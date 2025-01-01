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混合支持软件可帮助企业简化混合工作场所流程，例如日程安排和团队协调。混合工作解决方案允许员工安排并向团队传达他们的工作地点偏好，以促进与同事、跨职能合作伙伴和工作朋友的协作和联系。混合团队的管理员和经理（包括远程员工和办公室员工）使用这些解决方案来设置混合工作场所策略并向员工传达。一旦制定了政策，员工就可以制定自己喜欢的混合时间表，并可以查看队友喜欢的办公室或家庭工作时间。这种透明度使员工能够与其他人协调他们的办公时间，以促进面对面的协作、会议或社交。混合支持软件还可以生成有关空间利用率和工作场所趋势的宝贵见解，为公司提供数据以支持与混合政策和房地产需求相关的决策。
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Skedda
skedda.com
Skedda是一个办公空间管理平台，允许用户预约办公桌和会议室，简化空间管理，提高工作效率，支持与多种工具集成。
Envoy
envoy.com
Envoy 办公室应用提供综合解决方案，用于管理和优化工作场所，包括桌位和会议室预订、快递管理及数据分析。
Robin
robinpowered.com
Robin是一个办公空间管理平台，提供桌位和会议室预订软件，帮助企业提高办公效率和优化空间使用。
deskbird
deskbird.com
deskbird是一款办公管理应用，允许员工轻松预订办公桌、会议室和停车位，优化混合办公体验。
Yoffix
yoffix.com
Yoffix是一个办公管理应用，允许用户预订共享工作台、会议室和停车位，并提供办公空间利用率分析。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD是一个管理共享工作空间的软件，提供会员管理、会议室预订和财务分析等功能，旨在优化运营和提升会员体验。
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一个企业级数字标牌平台，便于内部和运营沟通，支持一键广播内容，兼容多种操作系统，适用于大企业。
Whatspot
whatspot.app
Whatspot是一款工作空间管理应用，支持桌子、会议室和停车位的预订，提供实时统计和简单的访客访问。
Duome
duome.co
Duome 是一个智能调度平台，旨在为混合办公团队提供最佳工作地点建议，促进协作和办公室使用。
UnSpot
unspot.com
UnSpot是一款办公室管理工具，简化会议室和办公桌预订，支持实时更新和日历整合，帮助员工灵活管理工作日程。
Gable
gable.to
Gable应用平台帮助企业管理租赁办公空间，包括办公桌和会议室预订，访客管理，提供全面的数据和分析。
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ是一款智能办公解决方案，提供工作空间管理、桌面预订和混合会议支持，以优化办公环境并提高员工协作与生产力。
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr是一个设施管理平台，通过智能导航、停车管理和访问控制简化用户在工作场所的到达体验。
Team Today
team-today.com
Team Today 是一个易于使用的规划和管理工具，帮助员工决定工作地点和时间，展示同事的工作计划、最繁忙的办公室和工作日期。
Booxpace
booxpace.com
Booxpace是一款办公室预约应用，员工可以灵活安排工作时间、管理预订、通知和活动，同时可以携带宠物。
Ofisly
ofisly.com
Ofisly是一款办公场所预订和办公室管理应用，简化了办公桌和停车位的预订流程，并集成访客管理和报告功能。
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