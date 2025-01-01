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最热门 最近添加 混合支持软件 - 最热门应用

混合支持软件可帮助企业简化混合工作场所流程，例如日程安排和团队协调。混合工作解决方案允许员工安排并向团队传达他们的工作地点偏好，以促进与同事、跨职能合作伙伴和工作朋友的协作和联系。混合团队的管理员和经理（包括远程员工和办公室员工）使用这些解决方案来设置混合工作场所策略并向员工传达。一旦制定了政策，员工就可以制定自己喜欢的混合时间表，并可以查看队友喜欢的办公室或家庭工作时间。这种透明度使员工能够与其他人协调他们的办公时间，以促进面对面的协作、会议或社交。混合支持软件还可以生成有关空间利用率和工作场所趋势的宝贵见解，为公司提供数据以支持与混合政策和房地产需求相关的决策。