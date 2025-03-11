混合支持软件 - 最热门应用

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混合支持软件可帮助企业简化混合工作场所流程，例如日程安排和团队协调。混合工作解决方案允许员工安排并向团队传达他们的工作地点偏好，以促进与同事、跨职能合作伙伴和工作朋友的协作和联系。混合团队的管理员和经理（包括远程员工和办公室员工）使用这些解决方案来设置混合工作场所策略并向员工传达。一旦制定了政策，员工就可以制定自己喜欢的混合时间表，并可以查看队友喜欢的办公室或家庭工作时间。这种透明度使员工能够与其他人协调他们的办公时间，以促进面对面的协作、会议或社交。混合支持软件还可以生成有关空间利用率和工作场所趋势的宝贵见解，为公司提供数据以支持与混合政策和房地产需求相关的决策。
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Skedda
skedda.com
Skedda是一个办公空间管理平台，允许用户预约办公桌和会议室，简化空间管理，提高工作效率，支持与多种工具集成。
Envoy
envoy.com
Envoy 办公室应用提供综合解决方案，用于管理和优化工作场所，包括桌位和会议室预订、快递管理及数据分析。
Robin
robinpowered.com
Robin是一个办公空间管理平台，提供桌位和会议室预订软件，帮助企业提高办公效率和优化空间使用。
deskbird
deskbird.com
deskbird是一款办公管理应用，允许员工轻松预订办公桌、会议室和停车位，优化混合办公体验。
Yoffix
yoffix.com
Yoffix是一个办公管理应用，允许用户预订共享工作台、会议室和停车位，并提供办公空间利用率分析。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD是一个管理共享工作空间的软件，提供会员管理、会议室预订和财务分析等功能，旨在优化运营和提升会员体验。
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一个企业级数字标牌平台，便于内部和运营沟通，支持一键广播内容，兼容多种操作系统，适用于大企业。
Whatspot
whatspot.app
Whatspot是一款工作空间管理应用，支持桌子、会议室和停车位的预订，提供实时统计和简单的访客访问。
Duome
duome.co
Duome 是一个智能调度平台，旨在为混合办公团队提供最佳工作地点建议，促进协作和办公室使用。
UnSpot
unspot.com
UnSpot是一款办公室管理工具，简化会议室和办公桌预订，支持实时更新和日历整合，帮助员工灵活管理工作日程。
Gable
gable.to
Gable应用平台帮助企业管理租赁办公空间，包括办公桌和会议室预订，访客管理，提供全面的数据和分析。
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ是一款智能办公解决方案，提供工作空间管理、桌面预订和混合会议支持，以优化办公环境并提高员工协作与生产力。
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr是一个设施管理平台，通过智能导航、停车管理和访问控制简化用户在工作场所的到达体验。
Team Today
team-today.com
Team Today 提供了一种易于使用的规划和管理工具，通过显示同事计划在哪里工作、哪些办公室最繁忙以及人们的工作日期，使员工能够决定在哪里工作以及何时工作。然后对这些信息进行分析，以提供有关办公空间使用方式的见解和趋势。
Booxpace
booxpace.com
办公室预订应用程序提供灵活、安全且以员工为导向的解决方案，适合不断发展的业务模式。创建您自己的工作空间允许您的员工使用 Booxpace 根据自己的需要随时随地快速规划办公时间，并为自己和团队成员预订。 • 定义工作空间 • 容量和预订管理 • 最大日数控制 沟通 使用 Booxpace 通知您的员工、提出明智的建议以及管理您的活动和培训预订。 • 移动通知 • 内部公告 • 提示与技巧 衡量和改进 通过对员工如何使用办公室的各种分析来衡量对资源的需求，并制定提高资源效率的策略。 • 最常使用的区域 • 按位置划分的人员分布 • 需求管理（餐厅、停车场等） 包括您的员工 允许您的员工使用 Booxpace 随时随地根据自己的需求快速规划办公时间并自行预订和队友。 • 团队成员预约 • 公共工作空间预约 • 社交活动策划 不要忘记您的宠物 “带我的宠物”功能可以让您将宠物带到办公室，让它们与您进行社交活动。
Ofisly
ofisly.com
Ofisly 是一款工作场所预订和办公室管理应用程序。 Ofisly，终极工作场所预订和办公室管理应用程序，设计时考虑到简单性。我们易于使用的界面将权力交给您的员工，只需点击几下即可轻松预订办公桌或停车位。借助访客管理、包裹跟踪和事件报告等前台工具，告别传统办公室管理的麻烦，所有这些工具都无缝集成到 Ofisly 中，根据办公室经理的见解构建，Ofisly 专为简化您的工作空间运营而量身定制。不再需要冗长的销售会议 - 开始独立使用 Ofisly，体验交互式平面图和地图的效率，您可以根据您的办公室布局进行自定义。无论您是管理混合团队还是在灵活的办公室运营，Ofisly 都能满足您的需求。 Ofisly 可通过网络浏览器访问并在 iOS 和 Android 平台上使用，是优化办公空间和提高团队生产力的关键。立即尝试 Ofisly，了解为什么三星、法国兴业银行、法国巴黎银行和 Shipmonk 等世界信赖的公司依靠我们来提升他们的工作场所体验。