混合支持软件 - 最热门应用 - 坦桑尼亚

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混合支持软件可帮助企业简化混合工作场所流程，例如日程安排和团队协调。混合工作解决方案允许员工安排并向团队传达他们的工作地点偏好，以促进与同事、跨职能合作伙伴和工作朋友的协作和联系。混合团队的管理员和经理（包括远程员工和办公室员工）使用这些解决方案来设置混合工作场所策略并向员工传达。一旦制定了政策，员工就可以制定自己喜欢的混合时间表，并可以查看队友喜欢的办公室或家庭工作时间。这种透明度使员工能够与其他人协调他们的办公时间，以促进面对面的协作、会议或社交。混合支持软件还可以生成有关空间利用率和工作场所趋势的宝贵见解，为公司提供数据以支持与混合政策和房地产需求相关的决策。
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Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是唯一完全集成的解决方案，它汇集了管理和优化工作场所所需的一切，从办公桌和房间预订到交付管理和统一占用分析。通过设计解决常见工作场所问题的产品，Envoy 重新定义了公司如何欢迎访客、改善现场体验、预订柜台和会议室、管理交付以及访问全球 16,000 个地点的准确且统一的工作场所数据。依靠智能、自动化的解决方案来解决常见的工作场所问题，例如释放未使用的空间和消除重复性任务。这不仅可以让您最有效地利用空间和资源，还可以让您的团队腾出时间专注于重要的工作。借助员工真正喜欢使用的 Envoy 直观技术，您可以通过让团队轻松协调现场工作来创造良好的工作场所体验，从而促进社区和团结。与提供离线工作场所解决方案和不同（且通常不精确）数据源的公司不同，Envoy 的平台提供准确、全面和统一的工作场所数据，以便您可以做出明智的业务决策。 Envoy 的集成解决方案从多个来源提取数据，以确保您始终拥有最准确的可用数据。欲了解更多信息，请访问 Envoy.com。
Robin
robinpowered.com
想要减少混乱并提高清晰度吗？自信地管理您的办公空间。 Robin 是一个工作场所管理平台，可简化办公室生产力流程。我们通过领先的办公桌和房间预订软件、自动化和分析帮助全球组织优化其空间。 RiotGames、Politico、TripAdvisor 等数千家公司依靠 Robin 的工作场所管理平台来最大限度地提高生产力并减少办公室摩擦。我们通过领先的办公桌和房间预订软件、自动化和分析帮助优化他们的空间。
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球领先的办公桌管理和混合工作平台，为超过 12,000 家客户和近 200 万用户提供服务，其中包括 IBM、西门子、梅赛德斯-奔驰和哈佛大学。我们正在定义工作场所体验的未来，帮助企业在混合工作场所中设计有意义、无缝、完全集成的员工体验和互动。 Skedda 与 Microsoft365、Google Workspace 等集成，并荣获 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的奖项。
deskbird
deskbird.com
deskbird 是一款将员工放在第一位的工作场所管理应用程序。该平台提供流畅且人性化的体验，使用户可以轻松查看办公室的占用情况并相应地调整其日程安排。只需点击 2 次，您就可以在移动设备、桌面设备、Slack 或 MS Teams 应用程序上预订办公桌。这就是为什么员工喜欢它！ - 让人们选择正确的上班日期，让他们回到办公室，避免通勤遗憾，并更有效地协作。员工可以看到他们的同事何时以及是否会在办公室或在家工作。 - 通过优先考虑面对面会议、创建办公室活动以及设置预订办公桌和会议室提醒，增强工作场所中的团队协作和参与度。只需点击两下，用户就可以预订资源，例如办公日的轮用办公桌、会议室和停车位。 - 通过强大的deskbird分析优化办公成本并减少能源消耗。限制最小使用面积并采用更智能的清洁以节省辅助成本。办公室分析还提供数据来找出最佳办公桌共享比例。 - 通过为特定员工分配办公桌和停车位、限制访问或给予优先访问以确保无缝混合工作体验、与 MS Teams、Slack、HRIS 工具等集成来简化办公室管理。 deskbird 100% 符合 GDPR（通过 ISO 27001 认证），所有数据均在欧盟托管和处理。像 deskbird 这样简单但功能强大的软件解决方案可让您成功管理混合工作模式。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD 是一家全球软件供应商，拥有八年帮助数千家公司简化灵活和混合工作场所管理的经验。我们通过易于设置的方式帮助公司从传统办公环境过渡到混合办公环境，并使用完全集成的解决方案和分析来实现最有效的资源管理。
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一个用于内部和运营通信的企业级数字标牌平台。该解决方案专为大型企业而设计，允许您一键向团队广播内容。从模板导入或创建您自己的内容，并通过现代仪表板轻松管理所有用户权限。 Comeen Play 提供 60 多种集成，包括 Google Slides、Microsoft PowerPoint、Salesforce、LumApps，甚至 YouTube：让您的员工能够实时访问最佳信息。在 ChromeOS、Windows、Android 或三星智能标牌平台上部署我们的数字标牌解决方案。数百家公司依赖 Comeen Play，从快速发展的初创公司到大型企业，例如威立雅、赛诺菲、Imerys 或 Sanmina。
UnSpot
unspot.com
疫情过后，许多员工不再需要每周在办公室工作 5 天，公司也不再需要只分配一个人的工作场所，让不同的人在不同的日子坐在同一个地方。找到拥有合适设备的最佳工作场所，或者找到您想坐在一起的同事。一键预订餐桌或会议室。围绕团队何时到达办公室来计划您的日程安排，无需长时间讨论。不要错过你想交谈的同事来到办公室的日子。在您很少去的办公室或楼层中寻找出路。该系统包含易于使用的所有必要集成，例如 Active Directory、Google 和 Exchange 日历。它还具有高度开发的功能，用于查找和预订会议室，包括将显示器放置在房间的前面。如果一家公司甚至部分引入灵活工作岗位，这就会给人们一个选择，公司就有机会增加员工，而无需花费昂贵的费用搬到另一个办公室。不要让混合工作妨碍协同工作。为员工提供一种简单的方法来管理他们的混合日程、邀请同事到场并通过桌面或移动应用程序一键预订附近的办公桌。
Wayleadr
wayleadr.com
在Wayleadr，我们相信您的员工到达工作的方式可以改变您的企业心情和价值。作为世界排名第一的到达平台，Wayleadr正在帮助更多的人更轻松，更快，压力较小。 Wayleadr将您的物理空间（例如停车场，办公桌和会议室）变成智能，映射和立即访问的空间，创造了无摩擦的到达体验，使所有类型的企业能够提高效率，从而创造和谐并提高生产率。立即访问Wayleadr.com，以了解为什么如今的21世纪OpenAI，Uber和Sanofi等21世纪的公司选择Wayleadr，以帮助他们的员工更容易到达。
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq 是一个工作场所体验平台，使组织能够管理办公空间，同时完美同步房地产策略和员工体验。我们为工作场所团队提供用户友好的工具，让他们能够根据实时数据自信地优化工作空间、管理灵活的工作政策并打造无缝的工作场所体验。
Ofisly
ofisly.com
Ofisly 是一款工作场所预订和办公室管理应用程序。 Ofisly，终极工作场所预订和办公室管理应用程序，设计时考虑到简单性。我们易于使用的界面将权力交给您的员工，只需点击几下即可轻松预订办公桌或停车位。借助访客管理、包裹跟踪和事件报告等前台工具，告别传统办公室管理的麻烦，所有这些工具都无缝集成到 Ofisly 中，根据办公室经理的见解构建，Ofisly 专为简化您的工作空间运营而量身定制。不再需要冗长的销售会议 - 开始独立使用 Ofisly，体验交互式平面图和地图的效率，您可以根据您的办公室布局进行自定义。无论您是管理混合团队还是在灵活的办公室运营，Ofisly 都能满足您的需求。 Ofisly 可通过网络浏览器访问并在 iOS 和 Android 平台上使用，是优化办公空间和提高团队生产力的关键。立即尝试 Ofisly，了解为什么三星、法国兴业银行、法国巴黎银行和 Shipmonk 等世界信赖的公司依靠我们来提升他们的工作场所体验。
Booxpace
booxpace.com
办公室预订应用程序提供灵活、安全且以员工为导向的解决方案，适合不断发展的业务模式。创建您自己的工作空间允许您的员工使用 Booxpace 根据自己的需要随时随地快速规划办公时间，并为自己和团队成员预订。 • 定义工作空间 • 容量和预订管理 • 最大日数控制 沟通 使用 Booxpace 通知您的员工、提出明智的建议以及管理您的活动和培训预订。 • 移动通知 • 内部公告 • 提示与技巧 衡量和改进 通过对员工如何使用办公室的各种分析来衡量对资源的需求，并制定提高资源效率的策略。 • 最常使用的区域 • 按位置划分的人员分布 • 需求管理（餐厅、停车场等） 包括您的员工 允许您的员工使用 Booxpace 随时随地根据自己的需求快速规划办公时间并自行预订和队友。 • 团队成员预约 • 公共工作空间预约 • 社交活动策划 不要忘记您的宠物 “带我的宠物”功能可以让您将宠物带到办公室，让它们与您进行社交活动。
Duome
duome.co
Duome 是一款适用于混合工作团队的智能调度平台，可根据您需要见的人员和需要完成的工作，推荐完成手头任务的最佳地点，从而增强协作和办公室使用。
Gable
gable.to
Gable 的总部平台允许工作场所和房地产团队通过办公桌和会议室预订、徽章集成、访客管理来管理其租赁的办公空间——所有这些都在同一个平台上，他们可以运行灵活的政策、预算和控制。 Gable 提供混合远程工作场所的 360 度全方位视图，并提供数据和分析来管理和优化它。
Team Today
team-today.com
Team Today 提供了一种易于使用的规划和管理工具，通过显示同事计划在哪里工作、哪些办公室最繁忙以及人们的工作日期，使员工能够决定在哪里工作以及何时工作。然后对这些信息进行分析，以提供有关办公空间使用方式的见解和趋势。
Whatspot
whatspot.app
使用WhatSpot将您的工作空间管理提升到新的高度。我们非常适合企业，合作空间，大学和公共机构，为您的所有预订需求提供动态解决方案 - 从桌子到（会议）房间和停车位，同时保持易于使用。 WhatSpot对于3个空间和多达15个用户永远是免费的！每当您感到需要扩展时，就可以通过我们的直观平台来体验无与伦比的效率。我们的价格考虑到可扩展性的设计，该计划根据您的使用提供了灵活的定价结构。受益：交互式地图，移动应用程序，工作场所中的QR码，易于访问者访问，批准过程，空间利用率统计信息。简化您的空间，简化预订并优化资源使用，同时增强用户体验。为更聪明，更有条理的工作区选择Whathspot。您得到的：WhatSpot可以快速，轻松地帮助您找到适合预订的日期，以免与他人发生冲突。即时预订，现场预订 - 启用随身携带的即时预订，并进行简单的扫描，可满足专业人士书桌和空间预订的快节奏需求 - 使用交互式平面图轻松地管理热门桌面预订。创建一个工作环境，团队和个人可以有效地工作。实时查看哪些桌子可用，谁在办公室和队友坐在哪里。使公众预订 - 允许访问者和外部合作伙伴可以轻松预订会议室，书桌和其他共享公司资源，而无需创建帐户。全部在您控制中。一个地方的所有预订 - 都以日历或每日议程的形式对自己和公司的预订进行完美的概述。它总是在手机，平板电脑或计算机上。全部控制，实时洞察力 - 管理谁可以访问资源，批准或拒绝预订。实时跟踪空间使用情况，以便您始终知道在谁和谁时使用哪些资源。详细的用法报告以进行准确的发票 - 通过我们的详细用法报告提高了发票的准确性。无论是用于热桌还是会议室的计费，我们的软件都提供精确的数据，确保每小时都可以考虑。
Yoffix
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想要优化办公室使用并创造员工喜爱的快乐混合工作环境吗？借助我们以人为本的工作场所平台，员工可以轻松安排办公时间并预订共享办公桌、房间和停车场，而公司则可以跟踪、管理和优化其办公资产。 Yofix 易于设置（只需几个小时）、使用直观、可定制并与 Microsoft Teams 和 Slack 完美集成。我们的办公室管理应用程序是一种直观的解决方案，旨在优化工作空间利用率、提高团队生产力并在当今动态的工作环境中提供灵活性。它适合各种规模的企业，从小型团队到大型公司。 Yoffix 提供您掌握混合工作所需的一切： - 安排办公室和远程工作时间，以激励员工返回办公室 - 交互式 3D 平面图 - 任何办公室资源的限制访问选项 - 只需点击 1-2 次即可预订办公桌（按小时、按小时）每周可重复或多日预订） - 检查明天谁在办公室并在现场找到您的同事 - 与 Outlook 双向同步的房间预订 - 预订停车位无缝集成到办公桌预订用户体验中 - 团队预订可带您的团队一起优化每周办公室利用率 - 工作场所分析和出勤统计 - 自定义混合规则、办公室签到和通知。在与 AD 和 Outlook 集成的 Microsoft Teams 中轻松管理您的混合工作。从与协作工具和 HRIS 以及硬件附加组件（SpaceDisplay、RoomDisplay、Check-Ins）的额外集成中获益。优点： - 人们喜爱和使用的办公桌预订 - 几个小时内轻松设置和直观的入职 - 完全控制混合设置和办公室出勤 - >30-50% 的办公空间和成本优化 - 符合 GDPR 和工作委员会要求- 免费试用，无需信用卡 选择 Yoffix 来促进增长、提高效率和满意的员工队伍。