混合支持软件 - 最热门应用 - 泰国

Yoffix

yoffix.com

想要优化办公室使用并创造员工喜爱的快乐混合工作环境吗？借助我们以人为本的工作场所平台，员工可以轻松安排办公时间并预订共享办公桌、房间和停车场，而公司则可以跟踪、管理和优化其办公资产。 Yofix 易于设置（只需几个小时）、使用直观、可定制并与 Microsoft Teams 和 Slack 完美集成。我们的办公室管理应用程序是一种直观的解决方案，旨在优化工作空间利用率、提高团队生产力并在当今动态的工作环境中提供灵活性。它适合各种规模的企业，从小型团队到大型公司。 Yoffix 提供您掌握混合工作所需的一切： - 安排办公室和远程工作时间，以激励员工返回办公室 - 交互式 3D 平面图 - 任何办公室资源的限制访问选项 - 只需点击 1-2 次即可预订办公桌（按小时、按小时）每周可重复或多日预订） - 检查明天谁在办公室并在现场找到您的同事 - 与 Outlook 双向同步的房间预订 - 预订停车位无缝集成到办公桌预订用户体验中 - 团队预订可带您的团队一起优化每周办公室利用率 - 工作场所分析和出勤统计 - 自定义混合规则、办公室签到和通知。在与 AD 和 Outlook 集成的 Microsoft Teams 中轻松管理您的混合工作。从与协作工具和 HRIS 以及硬件附加组件（SpaceDisplay、RoomDisplay、Check-Ins）的额外集成中获益。优点： - 人们喜爱和使用的办公桌预订 - 几个小时内轻松设置和直观的入职 - 完全控制混合设置和办公室出勤 - >30-50% 的办公空间和成本优化 - 符合 GDPR 和工作委员会要求- 免费试用，无需信用卡 选择 Yoffix 来促进增长、提高效率和满意的员工队伍。