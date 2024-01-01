混合支持软件 - 最热门应用 - 奥兰群岛

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混合支持软件可帮助企业简化混合工作场所流程，例如日程安排和团队协调。混合工作解决方案允许员工安排并向团队传达他们的工作地点偏好，以促进与同事、跨职能合作伙伴和工作朋友的协作和联系。混合团队的管理员和经理（包括远程员工和办公室员工）使用这些解决方案来设置混合工作场所策略并向员工传达。一旦制定了政策，员工就可以制定自己喜欢的混合时间表，并可以查看队友喜欢的办公室或家庭工作时间。这种透明度使员工能够与其他人协调他们的办公时间，以促进面对面的协作、会议或社交。混合支持软件还可以生成有关空间利用率和工作场所趋势的宝贵见解，为公司提供数据以支持与混合政策和房地产需求相关的决策。
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Skedda
skedda.com
Skedda 是全球领先的办公桌管理和混合工作平台，为超过 12,000 家客户和近 200 万用户提供服务，其中包括 IBM、西门子、梅赛德斯-奔驰和哈佛大学。我们正在定义工作场所体验的未来，帮助企业在混合工作场所中设计有意义、无缝、完全集成的员工体验和互动。 Skedda 与 Microsoft365、Google Workspace 等集成，并荣获 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的奖项。
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是唯一完全集成的解决方案，它汇集了管理和优化工作场所所需的一切，从办公桌和房间预订到交付管理和统一占用分析。通过设计解决常见工作场所问题的产品，Envoy 重新定义了公司如何欢迎访客、改善现场体验、预订柜台和会议室、管理交付以及访问全球 16,000 个地点的准确且统一的工作场所数据。依靠智能、自动化的解决方案来解决常见的工作场所问题，例如释放未使用的空间和消除重复性任务。这不仅可以让您最有效地利用空间和资源，还可以让您的团队腾出时间来专注于重要的工作。借助员工真正喜欢使用的 Envoy 直观技术，您可以通过让团队轻松协调现场工作来创造良好的工作场所体验，从而促...
Robin
robinpowered.com
想要减少混乱并提高清晰度吗？自信地管理您的办公空间。 Robin 是一个工作场所管理平台，可简化办公室生产力流程。我们通过领先的办公桌和房间预订软件、自动化和分析帮助全球组织优化其空间。 RiotGames、Politico、TripAdvisor 等数千家公司依靠 Robin 的工作场所管理平台来最大限度地提高生产力并减少办公室摩擦。我们通过领先的办公桌和房间预订软件、自动化和分析帮助优化他们的空间。
deskbird
deskbird.com
deskbird 是一款将员工放在第一位的工作场所管理应用程序。该平台提供流畅且人性化的体验，使用户可以轻松查看办公室的占用情况并相应地调整其日程安排。只需点击 2 次，您就可以在移动设备、桌面设备、Slack 或 MS Teams 应用程序上预订办公桌。这就是为什么员工喜欢它！ - 让人们选择正确的上班日期，让他们回到办公室，避免通勤遗憾，并更有效地协作。员工可以看到他们的同事何时以及是否会在办公室或在家工作。 - 通过优先考虑面对面会议、创建办公室活动以及设置预订办公桌和会议室提醒，增强工作场所中的团队协作和参与度。只需点击两下，用户就可以预订资源，例如办公日的轮用办公桌、会议室和停车位。...
Yoffix
yoffix.com
想要优化办公室使用并创造员工喜爱的快乐混合工作环境吗？借助我们以人为本的工作场所平台，员工可以轻松安排办公时间并预订共享办公桌、房间和停车场，而公司则可以跟踪、管理和优化其办公资产。 Yofix 易于设置（只需几个小时）、使用直观、可定制并与 Microsoft Teams 和 Slack 完美集成。我们的办公室管理应用程序是一种直观的解决方案，旨在优化工作空间利用率、提高团队生产力并在当今动态的工作环境中提供灵活性。它适合各种规模的企业，从小型团队到大型公司。 Yoffix 提供您掌握混合工作所需的一切： - 安排办公室和远程工作时间，以激励员工返回办公室 - 交互式 3D 平面图 - 任何...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD 是一家全球软件供应商，拥有八年经验，帮助数千家公司简化灵活和混合的工作场所管理。我们通过易于设置的方式帮助公司从传统办公环境过渡到混合办公环境，并使用完全集成的解决方案和分析来实现最有效的资源管理。
Whatspot
whatspot.app
使用 Whatspot 将您的工作空间管理提升到新的高度。我们提供动态解决方案，满足您的所有预订需求 - 从办公桌到（会议室）房间和停车位，同时保持易于使用，非常适合企业、联合办公空间、大学和公共机构。 Whatspot 对于 3 个空间和最多 15 个用户永久免费！通过我们直观的平台免费体验无与伦比的效率，并在您需要扩展时进行扩展。我们的定价在设计时考虑到了可扩展性，该计划根据您的使用情况提供灵活的定价结构。受益于：交互式地图、移动应用程序、工作场所二维码、轻松访客访问、审批流程、空间利用率统计。简化您的空间、简化预订并优化资源使用，同时增强用户体验。选择 Whatspot 打造更智能、更有...
Duome
duome.co
Duome 是一款适用于混合工作团队的智能调度平台，可根据您需要见的人员和需要完成的工作，推荐完成手头任务的最佳地点，从而增强协作和办公室使用。
Team Today
team-today.com
Team Today 提供了一种易于使用的规划和管理工具，通过显示同事计划在哪里工作、哪些办公室最繁忙以及人们的工作日期，使员工能够决定在哪里工作以及何时工作。然后对这些信息进行分析，以提供有关办公空间使用方式的见解和趋势。
Gable
gable.to
Gable 的总部平台允许工作场所和房地产团队通过办公桌和会议室预订、徽章集成、访客管理来管理其租赁的办公空间——所有这些都在同一个平台上，他们可以运行灵活的政策、预算和控制。 Gable 提供混合远程工作场所的 360 度全方位视图，并提供数据和分析来管理和优化它。
Booxpace
booxpace.com
办公室预订应用程序提供灵活、安全且以员工为导向的解决方案，适合不断发展的业务模式。创建您自己的工作空间允许您的员工使用 Booxpace 根据自己的需要随时随地快速规划办公时间，并为自己和团队成员预订。 • 定义工作空间 • 容量和预订管理 • 最大日数控制 沟通 使用 Booxpace 通知您的员工、提出明智的建议以及管理您的活动和培训预订。 • 移动通知 • 内部公告 • 提示与技巧 衡量和改进 通过对员工如何使用办公室的各种分析来衡量对资源的需求，并制定提高资源效率的策略。 • 最常使用的区域 • 按位置划分的人员分布 • 需求管理（餐厅、停车场等） 包括您的员工 允许您的员工使用 Bo...
Ofisly
ofisly.com
Ofisly 是一款工作场所预订和办公室管理应用程序。 Ofisly，终极工作场所预订和办公室管理应用程序，设计时考虑到简单性。我们易于使用的界面将权力交给您的员工，只需点击几下即可轻松预订办公桌或停车位。借助访客管理、包裹跟踪和事件报告等前台工具，告别传统办公室管理的麻烦，所有这些工具都无缝集成到 Ofisly 中，根据办公室经理的见解构建，Ofisly 专为简化您的工作空间运营而量身定制。不再需要冗长的销售会议 - 开始独立使用 Ofisly，体验交互式平面图和地图的效率，您可以根据您的办公室布局进行自定义。无论您是管理混合团队还是在灵活的办公室运营，Ofisly 都能满足您的需求。 Of...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq 是一个工作场所体验平台，使组织能够管理办公空间，同时完美同步房地产策略和员工体验。我们为工作场所团队提供用户友好的工具，让他们能够根据实时数据自信地优化工作空间、管理灵活的工作政策并打造无缝的工作场所体验。
Wayleadr
wayleadr.com
在 Wayleadr，我们相信您的员工上班的方式可以改变您的心情和企业的价值。作为世界第一的到达平台，Wayleadr 正在帮助更多的人更轻松、更快、更轻松地到达。 Wayleadr 将停车场、办公桌和会议室等物理空间转变为智能、地图化且可即时访问的空间，创造了无摩擦的到达体验，使所有类型的企业能够提高效率，创造和谐并提高生产力。立即访问 wayleadr.com，了解为什么 OpenAI、Uber 和赛诺菲等当今 21 世纪的公司选择 Wayleadr 来帮助其员工更轻松地到达目的地。
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疫情过后，许多员工不再需要每周在办公室工作 5 天，公司也不再需要只分配一个人的工作场所，让不同的人在不同的日子坐在同一个地方。找到拥有合适设备的最佳工作场所，或者找到您想坐在一起的同事。一键预订餐桌或会议室。围绕团队何时到达办公室来计划您的日程安排，无需长时间讨论。不要错过你想交谈的同事来到办公室的日子。在您很少去的办公室或楼层中寻找出路。该系统包含易于使用的所有必要集成，例如 Active Directory、Google 和 Exchange 日历。它还具有高度开发的功能，用于查找和预订会议室，包括将显示器放置在房间的前面。如果一家公司甚至部分引入灵活工作岗位，这就会给人们一个选择，公司...
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一个用于内部和运营通信的企业级数字标牌平台。该解决方案专为大型企业而设计，允许您一键向团队广播内容。从模板导入或创建您自己的内容，并通过现代仪表板轻松管理所有用户权限。 Comeen Play 提供 60 多种集成，包括 Google Slides、Microsoft PowerPoint、Salesforce、LumApps，甚至 YouTube：让您的员工能够实时访问最佳信息。在 ChromeOS、Windows、Android 或三星智能标牌平台上部署我们的数字标牌解决方案。数百家公司依赖 Comeen Play，从快速发展的初创公司到大型企业，例如威立雅、赛诺...