HRMS 和 HCM 软件 - 最热门应用

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人力资源管理系统 (HRMS) 和人力资本管理 (HCM) 软件是人力资源技术领域的综合平台，涵盖各种人力资源软件类别的功能。 HRMS 是一个集成的模块化系统，用于管理人力资源信息的各个方面。公司利用 HRMS 在集中框架内简化关键人力资源职能，例如招聘、绩效评估和员工培训，从而促进高效的人力资源管理和报告。 HRMS 套件通常由大型企业的人力资源部门采用，采用模块化结构设计，允许进行定制以满足特定的组织要求。这些系统可以作为完全集成的套件或单独的模块来实施，这些模块可以与其他最佳的人力资源软件解决方案集成。 HRMS 中常见的主要功能包括核心人力资源管理、招聘工具、绩效管理功能和企业学习管理系统 (LMS) 功能。
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
ZingHR
zinghr.com
ZingHR是一款云端人力资源管理软件，简化了企业HR流程，提供入职、考勤、工资管理等功能，适合远程团队使用。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一款基于云的人力资源管理平台，提供招聘、薪资、绩效跟踪等功能，旨在简化企业人力资源流程。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
Paychex
paychex.com
Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Bob HR
hibob.com
Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款综合人力资源管理平台，提供员工管理、薪资、考勤和招聘等功能，帮助企业优化人力资源运营。
Breathe
breathehr.com
Breathe是一款人力资源管理软件，帮助小型企业在线管理员工信息、假期、缺勤和绩效等事项。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一个人力资源管理平台，自动化HR流程，简化人际互动，并提供可操作的洞察，以提升工作场所效率。
Namely
namely.com
Namely是一个人力资源管理平台，提供工资、福利、招聘等功能，帮助组织简化员工管理和合规性。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
Access
theaccessgroup.com
Access是一款商业管理软件，帮助用户改进软件使用方式，提升员工在重要事务上的自由度，服务超过100,000个客户。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce是一个综合人力资源平台，管理员工体验并优化人力资源流程，提供个性化的功能以满足企业需求。
ChartHop
charthop.com
ChartHop是一个人员操作平台，连接和可视化人数据，帮助组织提升透明度和决策能力，支持各种人力资源管理功能。
BrioHR
briohr.com
BrioHR是一款综合人力资源管理平台，支持招聘、入职、考勤、薪资等功能，旨在简化企业人力资源流程。
Arcoro
arcoro.com
Arcoro是一款专为建筑行业设计的人力资源管理软件，提供招聘、培训、核心HR、考勤等模块，帮助公司高效管理员工。
PrimePay
primepay.com
PrimePay是一款薪资和人力资源管理平台，旨在简化薪资流程，提高合规性，支持员工管理和报告功能。
Cinode
cinode.com
Cinode是一个整合平台，帮助管理人才、技能和项目，提高咨询公司的增长与协作效率。
GoCo
goco.io
GoCo是一个云基础的人力资源平台，提供员工管理、招聘、绩效管理和薪酬处理的一站式解决方案。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款人力资源管理应用，提供自动化的工资处理和员工管理功能，适合创业公司与快速发展的企业。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是全面的人力资源管理软件，帮助企业高效招聘、管理、考勤和薪资，提升员工满意度和运营效率。
Worknice
worknice.com
Worknice是一个灵活的人力资源平台，简化了员工管理、入职、文件处理和合规性，提高组织效率与透明度。
Armano
armano.io
Armano 是一款全面的人力资源解决方案，提供时间追踪、人才管理、文件管理、费用管理、内部沟通和项目管理，专为中小企业设计。
Papervee HR
papervee.com
Papervee HR是一款基于云的人力资源管理应用，提供时间跟踪、请假管理和员工文件管理等功能，简化组织内部HR流程。
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR是一款员工管理工具，帮助公司简化入职流程、收集反馈、管理目标及职业发展，集中存储员工数据以便决策。