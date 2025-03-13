HRMS 和 HCM 软件 - 最热门应用

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人力资源管理系统 (HRMS) 和人力资本管理 (HCM) 软件是人力资源技术领域的综合平台，涵盖各种人力资源软件类别的功能。 HRMS 是一个集成的模块化系统，用于管理人力资源信息的各个方面。公司利用 HRMS 在集中框架内简化关键人力资源职能，例如招聘、绩效评估和员工培训，从而促进高效的人力资源管理和报告。 HRMS 套件通常由大型企业的人力资源部门采用，采用模块化结构设计，允许进行定制以满足特定的组织要求。这些系统可以作为完全集成的套件或单独的模块来实施，这些模块可以与其他最佳的人力资源软件解决方案集成。 HRMS 中常见的主要功能包括核心人力资源管理、招聘工具、绩效管理功能和企业学习管理系统 (LMS) 功能。