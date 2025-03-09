HRMS 和 HCM 软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

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人力资源管理系统 (HRMS) 和人力资本管理 (HCM) 软件是人力资源技术领域的综合平台，涵盖各种人力资源软件类别的功能。 HRMS 是一个集成的模块化系统，用于管理人力资源信息的各个方面。公司利用 HRMS 在集中框架内简化关键人力资源职能，例如招聘、绩效评估和员工培训，从而促进高效的人力资源管理和报告。 HRMS 套件通常由大型企业的人力资源部门采用，采用模块化结构设计，允许进行定制以满足特定的组织要求。这些系统可以作为完全集成的套件或单独的模块来实施，这些模块可以与其他最佳的人力资源软件解决方案集成。 HRMS 中常见的主要功能包括核心人力资源管理、招聘工具、绩效管理功能和企业学习管理系统 (LMS) 功能。
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Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一套未来就可以的HCM套件，可自动化人力资源流程，简化人类的互动并提供可行的见解以构建更好的工作场所。为了在自动驾驶仪上设置所有人力资源时，我们成功地简化了整个员工生命周期的人力资源功能，为1100多个企业节省了数百万小时。该计数包括来自20多个行业的名称 - TimeX，ABP，Lux Cozi，Droom，Amar Ujala，Haier，Bikanervala，Bikanervala，Weikfield，Burberry，Burberry，Harvest Gold，Studds，Nippon Steel，Nippon Steel，Annapurna，Nissin，Travelxp，Careerxp，Careery Launcher和Paynearby和Paynearby是少数人。最好的部分？我们以零成本为用户提供移动应用程序，以帮助他们随时随地体验HR自动化的真正力量。我们通过以下显着功能在人力资源软件市场中与众不同 - ✅有史以来首次以Gmail启发的收件箱为HR指导您的一天✅创新的任务见解，以及时完成工作✅直观的全球搜索框，以跟踪和访问任何信息和任何系统，不仅可以显示您的ROI，但实际上向您显示了真正的ROI。作为第一个在所有人力资源任务上采取实时操作的HCM，以微妙的提醒阻止积压，我们通过自动执行所有操作任务来为您提供成功。要了解更多信息，请访问我们的网站-https://hrone.cloud/
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款综合人力资源管理平台，提供员工管理、薪资、考勤和招聘等功能，帮助企业优化人力资源运营。
ZingHR
zinghr.com
ZingHR是一款云端人力资源管理软件，简化了企业HR流程，提供入职、考勤、工资管理等功能，适合远程团队使用。
Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
Cinode
cinode.com
谁知道什么，谁有空，我可以卖什么？我们提供有关您目前缺少的销售、交付和技能的重要见解。 Cinode 是一款促进咨询公司发展的一体化平台。我们是北欧地区的首选是有原因的。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改变企业管理软件的面貌，不仅改变我们为客户服务的方式，兑现我们的承诺，让他们自由地做更多对他们重要的事情，而且改变我们的员工、投资者和慈善机构的利益。我们的心是我们生活和工作的地方。 Access 帮助超过 100000 名客户转变其业务软件的使用方式，让每位员工都能自由地做更多重要的事情。
BrioHR
briohr.com
中小企业一站式人力资源管理平台。 我们的人力资源管理平台可帮助公司立即将整个员工旅程中的所有人力资源职能数字化，全部集中在一个地方： - 人才招聘：使用我们的 ATS（申请人跟踪系统）对招聘进行数字化和协作，然后以完全数字化方式入职新员工 - 人力资源管理员：管理带薪休假、员工数据库和文件、工资单（新加坡和马来西亚，更多！）、费用报销、时间表... - 绩效管理：跟踪 KPI/OKR、管理绩效考核、收集 360° 反馈...
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解决方案，可满足您组织的端到端人力资源管理要求。它还提供了无忧且完全自动化的薪资解决方案，非常适合初创公司和快速增长的企业。您可以免费开始使用我们的从雇佣到退休系统。一键式薪资应用程序允许您执行薪资和转账，不仅为您的本地员工，也为全球承包商。我们与 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的集成使您的 HRMS 访问变得非常方便且适合聊天。我们灵活且完全可配置的平台与 24*7 客户支持相结合，将使您的组织的人员管理变得非常轻松。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
GoCo
goco.io
GOCO将人力资源数据栩栩如生，并提供了为任何人力资源过程，策略或清单定制工作流程的工具。 与GOCO一起，组织将获得一个专门的支持团队，该团队为他们提供成功，并在实施后仍可使用。 从入职和福利到绩效管理和工资单，Goco提供了在单个易于使用的解决方案中运行人力资源所需的一切。 GOCO的使命是帮助企业花费更少的时间在手动，痛苦和复杂的人力资源任务上，以便他们可以专注于增强快乐，更有生产力的团队。
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企业的薪资和人力资源复杂性消失。我们将 37 年的经验和对服务的不懈承诺融入到智能、多功能的 HCM 平台中。一个由选项定义的平台，旨在提供卓越的服务
Worknice
worknice.com
令人愉悦的人力资源软件 - 在澳大利亚设计，制造和支持100％。利用灵活而直观的人力资源平台来简化您的人力资源系统和结构数据，以实现伟大的目标。 Worknice在核心人力资源方面拥有市场领先的用户体验；简化了入职，智能文档和合规性，员工变更管理，工资集成，定期，评论和调查。是为蓬勃发展的人力资源团队而建的，他们现在需要解决新的挑战，随着新的挑战。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一体化人力资源管理软件，它重新定义了企业进行员工管理的方式。他们的使命很明确：帮助现代公司培养敬业且高绩效的团队。Omni 旨在全面支持您的整个端到端员工生命周期，帮助人力资源团队在整个过程中招聘、入职、管理和支付员工工资只需点击几下即可访问亚洲及其他地区。借助 Omni，您和您的团队的宝贵时间不再浪费在数据输入或管理任务上，而是用于推动业务增长的战略计划和有意义的互动。
Papervee HR
papervee.com
Papervee是一种基于云的人力资源解决方案，可帮助简化时间跟踪，离开管理和文档组织等任务。该解决方案集中了人力资源工作流，例如调度，远程工作，加班跟踪等。它还可以自动化就业合同，招聘和项目时间跟踪。
Armano
armano.io
Armano 是一款全面的人力资源解决方案，提供时间跟踪、人才管理、文件和文档管理、费用管理、内部沟通和项目管理等功能。它以具有竞争力的价格和用户友好的平台迎合中小型企业的需求。
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套完整的工具，旨在帮助您管理公司的员工生命周期。您可以从各种解决方案中进行选择，以帮助您简化入职流程、收集员工的见解和反馈、收集文档、管理目标和职业道路。将所有人员数据存储在一个地方将使您能够快速做出有关员工的最佳决策。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce是一个多合一的人力资源平台，无缝管理您的整个员工体验，并在员工生命周期的每个阶段都简化了人力资源流程。 作为人力资源生态系统，PeopleForce提供了六种功能和自定义的产品：CoreHR，Recruit，Perform，Perform，Pulse，Time和Desk，满足企业需求的各种需求，并提供一个综合平台，以简化流程并提高运营效率。 借助Peopleforce，您可以灵活地选择并支付所需的特定产品，从而确保成本效益并最大程度地提高投资价值。 员工可以在应用程序中做什么： - 跟踪离开余额信息的最新信息 - 请求和管理时间休息，指定缺席的原因，推动批准者 - 与可搜索的员工目录快速访问个人资料和联系方式 - 看看今天谁出去了以及他们缺席的原因 - 访问最新的公司新闻和公告 - 待办事项，查看和完整分配的任务的概述 - 访问他们的文件 经理还 - 通过休假请求接收通知，并可以快速审查，批准或拒绝。 - 轻松管理您的任务，批准和待办事项。 Peopleforce的使命是使企业能够向前发展，同时专注于人，而不是流程，创造赋权和愉快的工作场所环境。 作为改变人力资源专业人员，经理和员工的工作经验的游戏规则，Peopleforce已成为600多家企业的首选选择，包括Deloitte，Rakuten，Reply Reply，Roosh，Roosh，Roosh，Ajax等。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Paychex
paychex.com
Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。
Namely
namely.com
即，这是您的员工会喜欢的唯一人力资源、工资、福利和人才管理平台。它不仅仅是人力资源软件：它是您需要的合规性和福利咨询。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
Bob HR
hibob.com
Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一款基于云的人力资源管理平台，提供招聘、薪资、绩效跟踪等功能，旨在简化企业人力资源流程。
ClearCompany
clearcompany.com
帮助近3,000个组织招募，坡道，认识和留住员工，ClearCompany的端到端人才管理平台自2004年以来，成千上万的公司可以通过在员工旅程的每个阶段增强人们的能力来最大化人才。 ClearCompany集成了数据驱动的最佳实践，专家知识的内容以及量身定制的软件工具，以招募，坡道，识别和保留员工，团结人员和流程以取得业务成功。当人力资源拥有准确计划，执行人们的计划所需的工具时，才能实现人才的最大化，并故意建立文化 - 这些人才最大化的基本支柱是其人才管理平台的核心。 ClearCompany是一个全光谱的人才管理平台，可通过团结人员，平台和流程来帮助组织实现其任务，以最大程度地提高员工的才华。它独特的方法使公司任务成为每个客户人才流程的中心。作为唯一统一招聘，入职，绩效管理和员工参与度的人力资源软件提供商，ClearCompany平台为整个员工生命周期的组织提供了支持。
ChartHop
charthop.com
Charthop是一个充满活力的人员操作平台，可通过洞察力，一致性和行动来连接和可视化所有人的数据，以增强组织的能力。 Charthop的使命是在组织内建立健康的透明度，以使员工和组织蓬勃发展。 Charthop充满活力的人员操作平台，通过洞察力，一致性和行动将人们的数据连接并形象化为增强组织的能力。 Charthop的人民运营平台为人力资源带来了新的方法，是人们数据的统一来源，也是日常计划，流程和计划的主要行动点。从人和财务高管到经理和员工，夏街是为组织中的每个人设计的。 Charthop通过在HR Tech堆栈中的强大集成使用数十个平台，可以为1Password，Yipitdata，BetterCloud和Starburst提供服务。 Charthop由Ian White于2019年成立，由Andreessen Horowitz和Cox Enterprises的支持。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屡获殊荣的简单且安全的人员软件，可帮助英国中小企业将其核心人员流程转移到网上，从而节省时间、安心并让企业无论在何处工作都能实现。 Breathe 受到超过 15,000 家英国小型企业和慈善机构的信赖，管理着超过 400,000 名员工。 Breathe 得到了 600 多个合作伙伴网络的认可和推荐。使用 Breathe 的组织包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 产品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤监控 - 绩效管理 - 费用管理 - 员工日程安排 - 时间跟踪 - 员工数据库和分析 - 无限文档存储 - 轮值表、时间和出勤 开始 14 天试用今天，看看 Breathe 直观的产品如何帮助您和您的企业。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
Arcoro
arcoro.com
建筑公司和承包商有特殊的劳动力管理需求，Arcoro 提供了一套模块化建筑人力资源软件，使公司能够成功解决这些需求。 Arcoro 是唯一一家专注于建筑行业的人力资源技术公司，提供解决方案来帮助公司雇用、管理和培养其后台、专业和熟练的贸易劳动力。 Arcoro 的模块套件包括： • 申请人跟踪 • 入职培训 • 学习管理 • 核心人力资源 • 福利 • ExakTime 时间/出勤跟踪 • 薪酬管理 • 绩效管理和继任计划。公司可以选择利用一个或所有模块，许多客户从一两个模块开始，然后随着需求的变化或组织的发展而添加更多模块。 Arcoro 套件中的模块完全集成，但它们也与其他建筑技术集成，包括项目管理、劳动力管理和会计系统。 Arcoro 与其他领先的建筑技术提供商保持着牢固的合作伙伴关系，以确保为客户提供无缝体验。北美超过 8,000 家各种规模的建筑公司和承包商依靠 Arcoro 来帮助他们满足人力资源需求。每天有超过 100 万建筑专业人员使用 Arcoro 产品上下班。 Arcoro 致力于为现场和办公室的员工提供最佳体验。欲了解更多信息，请访问我们的网站 www.arcoro.com。