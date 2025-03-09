HRMS 和 HCM 软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

PeopleForce

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Peopleforce是一个多合一的人力资源平台，无缝管理您的整个员工体验，并在员工生命周期的每个阶段都简化了人力资源流程。 作为人力资源生态系统，PeopleForce提供了六种功能和自定义的产品：CoreHR，Recruit，Perform，Perform，Pulse，Time和Desk，满足企业需求的各种需求，并提供一个综合平台，以简化流程并提高运营效率。 借助Peopleforce，您可以灵活地选择并支付所需的特定产品，从而确保成本效益并最大程度地提高投资价值。 员工可以在应用程序中做什么： - 跟踪离开余额信息的最新信息 - 请求和管理时间休息，指定缺席的原因，推动批准者 - 与可搜索的员工目录快速访问个人资料和联系方式 - 看看今天谁出去了以及他们缺席的原因 - 访问最新的公司新闻和公告 - 待办事项，查看和完整分配的任务的概述 - 访问他们的文件 经理还 - 通过休假请求接收通知，并可以快速审查，批准或拒绝。 - 轻松管理您的任务，批准和待办事项。 Peopleforce的使命是使企业能够向前发展，同时专注于人，而不是流程，创造赋权和愉快的工作场所环境。 作为改变人力资源专业人员，经理和员工的工作经验的游戏规则，Peopleforce已成为600多家企业的首选选择，包括Deloitte，Rakuten，Reply Reply，Roosh，Roosh，Roosh，Ajax等。