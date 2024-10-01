HRMS 和 HCM 软件 - 最热门应用 - 尼加拉瓜

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人力资源管理系统 (HRMS) 和人力资本管理 (HCM) 软件是人力资源技术领域的综合平台，涵盖各种人力资源软件类别的功能。 HRMS 是一个集成的模块化系统，用于管理人力资源信息的各个方面。公司利用 HRMS 在集中框架内简化关键人力资源职能，例如招聘、绩效评估和员工培训，从而促进高效的人力资源管理和报告。 HRMS 套件通常由大型企业的人力资源部门采用，采用模块化结构设计，允许进行定制以满足特定的组织要求。这些系统可以作为完全集成的套件或单独的模块来实施，这些模块可以与其他最佳的人力资源软件解决方案集成。 HRMS 中常见的主要功能包括核心人力资源管理、招聘工具、绩效管理功能和企业学习管理系统 (LMS) 功能。
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BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一体化人力资源解决方案，设计时考虑到了简单性。凭借随您的业务发展和变化的技术，Paychex 拥有创新业务解决方案和专门支持的正确组合，无论您的业务发展到何处，都可以帮助您实现目标。•充满信心地雇用、支付、管理和留住员工•通过我们位于美国的 24/7/365 实时支持团队，随时随地获得经验丰富、屡获殊荣的支持•与我们的合规专家一起领先于不断变化的法律和法规••随时随地访问您的信息Paychex Flex 移动应用人才管理：从单一人力资源平台招聘、保留和培养顶尖人才，并简化您的招聘和入职流程。劳动力管理：利用我们重要的劳动力管理资源提高员工效率和生产力。薪...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员...
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
ZingHR
zinghr.com
ZingHR 一直是帮助组织超越自动化并提供可直接影响业务成果和增强员工体验的解决方案的驱动力。 ZingHR 的目标是采用以员工为中心和移动优先的方法。一个企业 HCM 平台，用于改善员工队伍，不受地域限制，涵盖从入职到离职等整个范围。
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一个广泛的人力资源技术平台，可解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常人力资源运营。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家现代组织的信赖，提供一整套产品，包括人力资源和薪资、出勤、绩效、申请人跟踪、参与度和 40 个其他模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营、运行无差错的工资单、按时支付工资、跟踪员工出勤、入职/离职员工、跟踪员工绩效、解析简历、发送录用通知书等等。...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一体化软件，可帮助您在一个集中式系统中管理时间、人才和文档，从而节省您的时间、消除错误并引导您走向成功。基于云的 Factorial HR 软件专为中小型企业 (SMB) 设计，通过简单直观的界面解决问题，您将忘记电子表格，该界面允许您优化和数字化所有手动流程。完整的人力资源解决方案，通过提供信息和见解来自动化、简化和精简管理流程，帮助公司改进管理并降低成本。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屡获殊荣的简单且安全的人员软件，可帮助英国中小企业将其核心人员流程转移到网上，从而节省时间、安心并让企业无论在何处工作都能实现。 Breathe 受到超过 15,000 家英国小型企业和慈善机构的信赖，管理着超过 400,000 名员工。 Breathe 得到了 600 多个合作伙伴网络的认可和推荐。使用 Breathe 的组织包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 产品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤监控 - 绩效管理 - 费用管理 - 员工日程安排 - 时间跟踪...
Namely
namely.com
即，这是您的员工会喜欢的唯一人力资源、工资、福利和人才管理平台。它不仅仅是人力资源软件：它是您需要的合规性和福利咨询。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 的使命是在组织内部创造健康的透明度，以便员工和组织蓬勃发展。 ChartHop 是一个动态的人员运营平台，它连接并可视化人员数据，通过洞察、协调和行动为组织提供支持。 ChartHop 的人员运营平台为人力资源带来了全新的方法，是人员数据的统一来源，也是日常计划、流程和举措的主要行动点。从人员和财务主管到经理和员工，ChartHop 专为组织中的每个人而设计。 ChartHop 通过整个人力资源技术堆栈的强大集成，与数十个平台良好配合，并为 1Password、YipitData、BetterCloud 和 Starburst 等公司提供服务。 ChartHop 由 Ian ...
ClearCompany
clearcompany.com
帮助近 3,000 个组织招聘、培养、认可和留住员工。自 2004 年以来，ClearCompany 的端到端人才管理平台已帮助数千家公司通过在员工旅程的每个阶段赋予员工权力来最大限度地发挥人才。 ClearCompany 集成了数据驱动的最佳实践、专家知情的内容和定制的软件工具来招聘、提升、认可和留住员工，团结人员和流程以实现业务成功。当人力资源部门拥有所需的工具来准确规划、完美执行人员计划并刻意构建文化时，人才最大化就得以实现——这些人才最大化的重要支柱是我们人才管理平台的核心。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce 是一个一体化人力资源平台，可提供最佳员工体验。它是一种集中式解决方案，可简化员工生命周期每个阶段的人力资源流程。我们的使命是帮助企业： - 简化人力资源流程； - 建立高绩效文化； - 使招聘、入职、员工敬业度、时间跟踪、休假管理和绩效评估变得更加容易。 PeopleForce 帮助推动企业向前发展，同时关注人员而不是流程。创造一个充满力量且令人愉快的工作场所。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未来的 HCM 套件，可实现人力资源流程自动化、简化人际互动并提供可行的见解以构建更好的工作场所。为了让人力资源的一切都实现自动驾驶，我们成功地简化了整个员工生命周期的人力资源职能，为 1100 多家企业节省了数百万个小时。此计数包括来自 20 多个行业的名称 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearby...
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改变企业管理软件的面貌，不仅改变我们为客户服务的方式，兑现我们的承诺，让他们自由地做更多对他们重要的事情，而且改变我们的员工、投资者和慈善机构的利益。我们的心是我们生活和工作的地方。 Access 帮助超过 100000 名客户转变其业务软件的使用方式，让每位员工都能自由地做更多重要的事情。
BrioHR
briohr.com
中小企业一站式人力资源管理平台。 我们的人力资源管理平台可帮助公司立即将整个员工旅程中的所有人力资源职能数字化，全部集中在一个地方： - 人才招聘：使用我们的 ATS（申请人跟踪系统）对招聘进行数字化和协作，然后以完全数字化方式入职新员工 - 人力资源管理员：管理带薪休假、员工数据库和文件、工资单（新加坡和马来西亚，更多！）、费用报销、时间表... - 绩效管理：跟踪 KPI/OKR、管理绩效考核、收集 360° 反馈...
Cinode
cinode.com
谁知道什么，谁有空，我可以卖什么？我们提供有关您目前缺少的销售、交付和技能的重要见解。 Cinode 是一款促进咨询公司发展的一体化平台。我们是北欧地区的首选是有原因的。
Arcoro
arcoro.com
建筑公司和承包商有特殊的劳动力管理需求，Arcoro 提供了一套模块化建筑人力资源软件，使公司能够成功解决这些需求。 Arcoro 是唯一一家专注于建筑行业的人力资源技术公司，提供解决方案来帮助公司雇用、管理和培养其后台、专业和熟练的贸易劳动力。 Arcoro 的模块套件包括： • 申请人跟踪 • 入职培训 • 学习管理 • 核心人力资源 • 福利 • ExakTime 时间/出勤跟踪 • 薪酬管理 • 绩效管理和继任计划。公司可以选择利用一个或所有模块，许多客户从一两个模块开始，然后随着需求的变化或组织的发展而添加更多模块。 Arcoro 套件中的模块完全集成，但它们也与其他建筑技术集成，包...
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解决方案，可满足您组织的端到端人力资源管理要求。它还提供了无忧且完全自动化的薪资解决方案，非常适合初创公司和快速增长的企业。您可以免费开始使用我们的从雇佣到退休系统。一键式薪资应用程序允许您执行薪资和转账，不仅为您的本地员工，也为全球承包商。我们与 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的集成使您的 HRMS 访问变得非常方便且适合聊天。我们灵活且完全可配置的平台与 24*7 客户支持相结合，将使您的组织的人员管理变得非常轻松。
GoCo
goco.io
GoCo 是一种现代化的一体化人力资源解决方案，具有一流的客户支持，可以轻松简化您的人力资源流程和数据。从入职和福利到绩效管理和薪资，GoCo 拥有您在一个易于使用的单一解决方案中运行人力资源所需的一切。 GoCo 的使命是帮助企业减少在手动、痛苦且复杂的人力资源任务上花费的时间，以便他们能够专注于培养更快乐、更高效的团队。
Armano
armano.io
Armano 是一款全面的人力资源解决方案，提供时间跟踪、人才管理、文件和文档管理、费用管理、内部沟通和项目管理等功能。它以具有竞争力的价格和用户友好的平台迎合中小型企业的需求。
Papervee HR
papervee.com
Papervee 是一种基于云的人力资源解决方案，有助于简化时间跟踪、休假管理和文档组织等任务。该解决方案集中了人力资源工作流程，如日程安排、远程工作、加班跟踪等。它还可以自动生成雇佣合同、招聘和项目时间跟踪。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一体化人力资源管理软件，它重新定义了企业进行员工管理的方式。他们的使命很明确：帮助现代公司培养敬业且高绩效的团队。Omni 旨在全面支持您的整个端到端员工生命周期，帮助人力资源团队在整个过程中招聘、入职、管理和支付员工工资只需点击几下即可访问亚洲及其他地区。借助 Omni，您和您的团队的宝贵时间不再浪费在数据输入或管理任务上，而是用于推动业务增长的战略计划和有意义的互动。
Worknice
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令人愉快的 HR 软件 - 100% 在澳大利亚设计、制造和支持。利用灵活直观的人力资源平台来简化您的人力资源系统和结构数据，以实现伟大的目标。 Worknice 拥有市场领先的核心人力资源用户体验；简化入职、智能文档和合规性、员工变更管理、工资整合、休假、审查和调查。专为需要解决当前挑战和新出现的挑战的蓬勃发展的人力资源团队而打造。
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企业的薪资和人力资源复杂性消失。我们将 37 年的经验和对服务的不懈承诺融入到智能、多功能的 HCM 平台中。一个由选项定义的平台，旨在提供卓越的服务
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套完整的工具，旨在帮助您管理公司的员工生命周期。您可以从各种解决方案中进行选择，以帮助您简化入职流程、收集员工的见解和反馈、收集文档、管理目标和职业道路。将所有人员数据存储在一个地方将使您能够快速做出有关员工的最佳决策。