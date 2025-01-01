人力资源服务提供商 - 最热门应用

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“人力资源服务提供商”是指为企业提供一系列人力资源（HR）解决方案和服务的公司或组织。这些服务旨在协助组织有效管理其人力资本，满足各种人力资源需求，并确保遵守就业法律法规。
提交新应用
ADP
adp.com
ADP应用程序是一个人力资源和工资单管理平台，提供工资处理、时间跟踪、绩效管理等功能，支持移动设备访问。
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy是一种住宅代理服务，提供超过2亿个IP，支持多种代理选项，适用于数据刮取和市场研究等任务。
Kwork
kwork.com
Kwork是一个自由职业市场，提供固定价格服务，涵盖网页开发、设计、音乐创作、视频编辑等多种服务，连接客户与专业人士。
Empower
empower.com
Empower是一款个人理财应用，帮助用户管理财务，跟踪收入和费用，设定目标，提供个性化建议和信用评分监控。
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
交互设计基金会应用程序提供在线用户体验（UX）设计课程，帮助设计师提高技能，适合各个水平的学习者。
Central Test
centraltest.com
Central Test应用提供预测人才评估解决方案，包括心理测评、视频面试和360度反馈，用于招聘和人才发展决策。
Hone
honehq.com
Hone 提供可扩展的在线员工培训，专注于领导力和多样性课程，帮助员工提升技能，促进团队发展。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款基于云的人力资源管理软件，帮助企业简化人力资源流程，包括福利、工资和员工管理等功能。
Alight
alight.com
Alight应用程序帮助员工轻松访问和管理雇主提供的福利，例如健康、退休和薪资，简化个人福利的管理。
Project Management Institute
pmi.org
项目管理学院应用程序为专业人员提供项目管理工具和资源，支持项目计划、执行和监视。
HeartMath
heartmath.com
HeartMath应用程序帮助用户通过心率监测和冥想，达到心理和情感的平衡，提高生活质量。
SHRM
shrm.org
SHRM应用程序为人力资源专业人士提供分析、工具和资源，以支持人力资源管理及优化工作场所策略。
ReachLink
reachlink.com
ReachLink 是一个提供创新心理健康护理的行为健康平台，确保个体获得适当支持并准确跟踪结果。为企业提供定制解决方案。
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire是一款云基础的招聘工具，简化职位发布及候选人管理，支持自动化任务和个性化工作流程。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors应用程序提供税务准备和规划服务，帮助用户有效管理复杂税收义务并确保合规。
Allevity
allevity.com
Allevity是一款帮助企业处理人力资源、薪资、招聘和员工配置的应用，旨在让客户专注于他们热爱的工作。
Insperity
insperity.com
Insperity应用程序允许用户访问员工福利和人力资源信息，包括薪水、401(k)和医疗福利的详细信息。
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial应用程序提供健康储蓄帐户、退休投资和财务管理工具，帮助用户简化财务规划和投资决策。
Launch 360
launch-360.com
Launch 360是一款360度反馈领导力评估工具，评估个体的领导能力和技能，包含六个关键领域，支持自我管理且保密。
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live 提供定制的交流指导程序，帮助团队增强沟通能力，以便更自信地贡献并达成企业目标。
Aadmi
aadmi.com
Aadmi 应用提供全面的人力资源支持，满足企业的人力资本需求，涵盖员工管理的整个生命周期。
SuccessCOACHING
successcoaching.co
SuccessCOACHING应用程序帮助客户成功经理学习最佳实践，提供实际练习与认证，助力解决日常客户管理中的挑战。
Relocate.me
relocate.me
Relocate.me 是一个帮助技术专业人员寻找海外工作机会的平台，提供搬迁支持和签证赞助信息。
LEADx
leadx.org
LEADx是一款移动应用，提供领导力发展和个人成长的工具及资源，帮助用户提高管理能力和生产力。
The Forem
theforem.co
The Forem应用提供一个易用的平台，支持L&D领导一次性培训10至10,000名员工。
Talaera
talaera.com
Talaera 提供全球团队的商务英语培训，针对不同文化和沟通渠道，帮助提升专业交流技能，支持个性化学习方案和多种培训方式。
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate是一个数字化企业员工搬迁解决方案，旨在简化搬迁流程，提供物流管理工具，连接可靠的搬迁服务，提升客户满意度。
PayEntry
payentry.com
Payentry是一款简化薪资管理的应用，支持工资计算、直接存款和报告生成，帮助企业自动化薪资处理，提高效率并确保准确付款。
Tava Health
tavahealth.com
塔瓦健康（Tava Health）是一个提供便捷、高质量心理健康资源的平台，帮助雇主与员工快速获得治疗服务。
Sawayo
sawayo.de
Sawayo应用程序支持公司履行雇主和企业责任，包括文档管理、工作时间记录和假期规划，实现合规、节省时间。
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners应用为企业提供人力资源外包服务，帮助处理员工福利、工资管理和合规等事务，让企业主专注于业务发展。
UMR
member.umr.com
UMR应用程序帮助用户轻松管理医疗福利，访问计划详细信息，查看数字身份证，并查找网络内的医疗提供者。
BenefitHub
benefithub.com
Benefithub是一个在线员工福利和折扣市场，提供独家优惠以增强员工的财务健康和满意度。
TalentPulse
talentpulse.net
TalentPulse 应用提供全面的人才分析解决方案，帮助诊断、预测和防止员工流失。
Fairtme
fairtime.com.au
Fairtme 是一款帮助澳大利亚企业管理薪资合规的软件，确保员工按正确的薪资标准每个支付周期获得报酬。
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ是一个提供培训资源的平台，帮助发展人际技巧、领导力和团队绩效，提供评估、培训材料和战略工具。
Pryor Learning
pryor.com
Pryor Learning提供全面的职业培训平台，用户可以访问各种在线和面对面的课程，支持持续学习与技能提升。
Careerminds
careerminds.com
Careerminds是一款全球职业过渡和管理平台，提供个性化职业辅导及先进技术支持，帮助个人和组织高效应对职业变化。
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive应用提供现代化的职业转型支持，帮助企业在裁员时为离职员工提供职业过渡服务，结合先进技术与个性化支持。
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health 提供基于证据的企业健康服务，帮助澳大利亚企业整合健康与福祉。
Runa HR
runahr.com
Runa HR是一款云托管的人力资源管理应用，简化薪酬、员工入职及绩效管理，帮助企业有效管理员工数据和流程。
Wildsparq
wildsparq.com
WILDSPARQ 是一个基于团队的领导力发展平台，帮助个人和专业成长，提供符合组织需求的可定制系统。
Simpli5
simpli5.com
Simpli5是一个工具，通过5 Dynamics方法帮助个人了解自己和他人，促进理解、减少摩擦，提高工作效率。
TraceGenie
tracegenie.co.za
TraceGenie是一款为退休基金行业提供追踪服务的应用，帮助管理无法追踪的会员，确保资金安全和高效响应。
Bennie
bennie.com
Bennie应用程序为员工提供便捷的福利信息查询，包括查看身份证明、寻找网络内提供者及获取支持，帮助员工更好了解和利用福利。
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity Benefits应用程序为用户提供一个平台，方便管理和访问各种福利，简化获取信息和选择过程。
Enablo
enablo.com
Enablo是一个综合平台，帮助组织优化工作流程与协作，支持多种工具集成，提高生产效率和决策能力。
Learnexus
learnexus.com
Learnexus 应用提供在线解决方案，专注于企业培训、精益六西格玛培训项目及敏捷指导。
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo应用提供人才评估与发展解决方案，帮助客户提升收入增长、生产力和员工稳定性。
StarAgile
staragile.com
StarAgile应用程序为专业人员提供敏捷和项目管理认证的学习平台，包括多种课程和互动学习材料，支持灵活学习和考试准备。
Cognician
cognician.com
Cognician 是一款应用，通过个性化且数据驱动的数字体验，帮助员工在30天内实现行为改变，促进个人发展和团队协作。
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR是一款全球人力资源管理工具，简化工资、福利、合规和国际招聘等流程，帮助企业高效管理员工。
Corplife
corplife.at
Corplife是一款人力资源技术软件，提供员工福利和免税午餐，旨在促进员工留存和增强雇佣关系，支持企业收集员工反馈。
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers是一个平台，帮助企业与企业培训师连接，用户可以搜索并发现自己所在城市即将举行的培训活动。
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab 是一个业务成果平台，帮助组织提高关注重点，清晰设定目标，促进团队协作与信息流动，以实现更好的结果。
Coachello
coachello.io
Coachello 是一个数据驱动的个性化支持应用，通过 MS Teams 和 Slack 提供全天候的专业教练服务，帮助用户提高表现。
RehvUp
rehvup.io
RehvUp 是一款员工参与平台，提供专业教练支持，旨在提升员工工作满意度、加强同事间的联系。
OnGrid
ongrid.in
OnGrid是印度的数字信任平台，提供100多种验证和背景审查服务，涵盖身份、地址、教育、就业等。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo是一款帮助求职者在呼叫中心、制造业、运输及其他轻工业寻找职位的应用程序。