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人力资源服务提供商 - 最热门应用

“人力资源服务提供商”是指为企业提供一系列人力资源（HR）解决方案和服务的公司或组织。这些服务旨在协助组织有效管理其人力资本，满足各种人力资源需求，并确保遵守就业法律法规。

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ADP

ADP

adp.com

ADP应用程序是一个人力资源和工资单管理平台，提供工资处理、时间跟踪、绩效管理等功能，支持移动设备访问。

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy是一种住宅代理服务，提供超过2亿个IP，支持多种代理选项，适用于数据刮取和市场研究等任务。

Kwork

Kwork

kwork.com

Kwork是一个自由职业市场，提供固定价格服务，涵盖网页开发、设计、音乐创作、视频编辑等多种服务，连接客户与专业人士。

Empower

Empower

empower.com

Empower是一款个人理财应用，帮助用户管理财务，跟踪收入和费用，设定目标，提供个性化建议和信用评分监控。

Interaction Design Foundation

Interaction Design Foundation

interaction-design.org

交互设计基金会应用程序提供在线用户体验（UX）设计课程，帮助设计师提高技能，适合各个水平的学习者。

Central Test

Central Test

centraltest.com

Central Test应用提供预测人才评估解决方案，包括心理测评、视频面试和360度反馈，用于招聘和人才发展决策。

Hone

Hone

honehq.com

Hone 提供可扩展的在线员工培训，专注于领导力和多样性课程，帮助员工提升技能，促进团队发展。

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits是一款基于云的人力资源管理软件，帮助企业简化人力资源流程，包括福利、工资和员工管理等功能。

Alight

Alight

alight.com

Alight应用程序帮助员工轻松访问和管理雇主提供的福利，例如健康、退休和薪资，简化个人福利的管理。

Project Management Institute

Project Management Institute

pmi.org

项目管理学院应用程序为专业人员提供项目管理工具和资源，支持项目计划、执行和监视。

HeartMath

HeartMath

heartmath.com

HeartMath应用程序帮助用户通过心率监测和冥想，达到心理和情感的平衡，提高生活质量。

SHRM

SHRM

shrm.org

SHRM应用程序为人力资源专业人士提供分析、工具和资源，以支持人力资源管理及优化工作场所策略。

ReachLink

ReachLink

reachlink.com

ReachLink 是一个提供创新心理健康护理的行为健康平台，确保个体获得适当支持并准确跟踪结果。为企业提供定制解决方案。

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

TriNet Hire是一款云基础的招聘工具，简化职位发布及候选人管理，支持自动化任务和个性化工作流程。

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Block Advisors应用程序提供税务准备和规划服务，帮助用户有效管理复杂税收义务并确保合规。

Allevity

Allevity

allevity.com

Allevity是一款帮助企业处理人力资源、薪资、招聘和员工配置的应用，旨在让客户专注于他们热爱的工作。

Insperity

Insperity

insperity.com

Insperity应用程序允许用户访问员工福利和人力资源信息，包括薪水、401(k)和医疗福利的详细信息。

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

Inspira Financial应用程序提供健康储蓄帐户、退休投资和财务管理工具，帮助用户简化财务规划和投资决策。

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360是一款360度反馈领导力评估工具，评估个体的领导能力和技能，包含六个关键领域，支持自我管理且保密。

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Lingo Live 提供定制的交流指导程序，帮助团队增强沟通能力，以便更自信地贡献并达成企业目标。

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

Aadmi 应用提供全面的人力资源支持，满足企业的人力资本需求，涵盖员工管理的整个生命周期。

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

SuccessCOACHING应用程序帮助客户成功经理学习最佳实践，提供实际练习与认证，助力解决日常客户管理中的挑战。

Relocate.me

Relocate.me

relocate.me

Relocate.me 是一个帮助技术专业人员寻找海外工作机会的平台，提供搬迁支持和签证赞助信息。

The Forem

The Forem

theforem.co

The Forem应用提供一个易用的平台，支持L&D领导一次性培训10至10,000名员工。

Talaera

Talaera

talaera.com

Talaera 提供全球团队的商务英语培训，针对不同文化和沟通渠道，帮助提升专业交流技能，支持个性化学习方案和多种培训方式。

HappyLocate

HappyLocate

happylocate.com

HappyLocate是一个数字化企业员工搬迁解决方案，旨在简化搬迁流程，提供物流管理工具，连接可靠的搬迁服务，提升客户满意度。

PayEntry

PayEntry

payentry.com

Payentry是一款简化薪资管理的应用，支持工资计算、直接存款和报告生成，帮助企业自动化薪资处理，提高效率并确保准确付款。

Tava Health

Tava Health

tavahealth.com

塔瓦健康（Tava Health）是一个提供便捷、高质量心理健康资源的平台，帮助雇主与员工快速获得治疗服务。

Sawayo

Sawayo

sawayo.de

Sawayo应用程序支持公司履行雇主和企业责任，包括文档管理、工作时间记录和假期规划，实现合规、节省时间。

LEADx

LEADx

leadx.org

LEADx是一款移动应用，提供领导力发展和个人成长的工具及资源，帮助用户提高管理能力和生产力。

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

G&A Partners应用为企业提供人力资源外包服务，帮助处理员工福利、工资管理和合规等事务，让企业主专注于业务发展。

UMR

UMR

member.umr.com

UMR应用程序帮助用户轻松管理医疗福利，访问计划详细信息，查看数字身份证，并查找网络内的医疗提供者。

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

Benefithub是一个在线员工福利和折扣市场，提供独家优惠以增强员工的财务健康和满意度。

TalentPulse

TalentPulse

talentpulse.net

TalentPulse 应用提供全面的人才分析解决方案，帮助诊断、预测和防止员工流失。

Fairtme

Fairtme

fairtime.com.au

Fairtme 是一款帮助澳大利亚企业管理薪资合规的软件，确保员工按正确的薪资标准每个支付周期获得报酬。

HRDQ

HRDQ

hrdqstore.com

HRDQ是一个提供培训资源的平台，帮助发展人际技巧、领导力和团队绩效，提供评估、培训材料和战略工具。

Pryor Learning

Pryor Learning

pryor.com

Pryor Learning提供全面的职业培训平台，用户可以访问各种在线和面对面的课程，支持持续学习与技能提升。

Careerminds

Careerminds

careerminds.com

Careerminds是一款全球职业过渡和管理平台，提供个性化职业辅导及先进技术支持，帮助个人和组织高效应对职业变化。

Thrive

Thrive

thrivemycareer.com

Thrive应用提供现代化的职业转型支持，帮助企业在裁员时为离职员工提供职业过渡服务，结合先进技术与个性化支持。

CU Health

CU Health

cuhealth.com.au

CU Health 提供基于证据的企业健康服务，帮助澳大利亚企业整合健康与福祉。

Runa HR

Runa HR

runahr.com

Runa HR是一款云托管的人力资源管理应用，简化薪酬、员工入职及绩效管理，帮助企业有效管理员工数据和流程。

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

WILDSPARQ 是一个基于团队的领导力发展平台，帮助个人和专业成长，提供符合组织需求的可定制系统。

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

Simpli5是一个工具，通过5 Dynamics方法帮助个人了解自己和他人，促进理解、减少摩擦，提高工作效率。

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

TraceGenie是一款为退休基金行业提供追踪服务的应用，帮助管理无法追踪的会员，确保资金安全和高效响应。

Bennie

Bennie

bennie.com

Bennie应用程序为员工提供便捷的福利信息查询，包括查看身份证明、寻找网络内提供者及获取支持，帮助员工更好了解和利用福利。

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Lumity Benefits应用程序为用户提供一个平台，方便管理和访问各种福利，简化获取信息和选择过程。

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo是一个综合平台，帮助组织优化工作流程与协作，支持多种工具集成，提高生产效率和决策能力。

Learnexus

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learnexus.com

Learnexus 应用提供在线解决方案，专注于企业培训、精益六西格玛培训项目及敏捷指导。

DeGarmo

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degarmo.com

DeGarmo应用提供人才评估与发展解决方案，帮助客户提升收入增长、生产力和员工稳定性。

StarAgile

StarAgile

staragile.com

StarAgile应用程序为专业人员提供敏捷和项目管理认证的学习平台，包括多种课程和互动学习材料，支持灵活学习和考试准备。

Cognician

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cognician.com

Cognician 是一款应用，通过个性化且数据驱动的数字体验，帮助员工在30天内实现行为改变，促进个人发展和团队协作。

ChaadHR

ChaadHR

chaadhr.com

ChaadHR是一款全球人力资源管理工具，简化工资、福利、合规和国际招聘等流程，帮助企业高效管理员工。

Corplife

Corplife

corplife.at

Corplife是一款人力资源技术软件，提供员工福利和免税午餐，旨在促进员工留存和增强雇佣关系，支持企业收集员工反馈。

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers是一个平台，帮助企业与企业培训师连接，用户可以搜索并发现自己所在城市即将举行的培训活动。

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab 是一个业务成果平台，帮助组织提高关注重点，清晰设定目标，促进团队协作与信息流动，以实现更好的结果。

Coachello

Coachello

coachello.io

Coachello 是一个数据驱动的个性化支持应用，通过 MS Teams 和 Slack 提供全天候的专业教练服务，帮助用户提高表现。

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp 是一款员工参与平台，提供专业教练支持，旨在提升员工工作满意度、加强同事间的联系。

OnGrid

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ongrid.in

OnGrid是印度的数字信任平台，提供100多种验证和背景审查服务，涵盖身份、地址、教育、就业等。

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Nexeo是一款帮助求职者在呼叫中心、制造业、运输及其他轻工业寻找职位的应用程序。

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