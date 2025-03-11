人力资源服务提供商 - 最热门应用

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“人力资源服务提供商”是指为企业提供一系列人力资源（HR）解决方案和服务的公司或组织。这些服务旨在协助组织有效管理其人力资本，满足各种人力资源需求，并确保遵守就业法律法规。
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ADP
adp.com
ADP应用程序是一个人力资源和工资单管理平台，提供工资处理、时间跟踪、绩效管理等功能，支持移动设备访问。
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy是一种住宅代理服务，提供超过2亿个IP，支持多种代理选项，适用于数据刮取和市场研究等任务。
Kwork
kwork.com
Kwork是一个自由职业市场，提供固定价格服务，涵盖网页开发、设计、音乐创作、视频编辑等多种服务，连接客户与专业人士。
Empower
empower.com
Empower是一款个人理财应用，帮助用户管理财务，跟踪收入和费用，设定目标，提供个性化建议和信用评分监控。
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
交互设计基金会应用程序提供在线用户体验（UX）设计课程，帮助设计师提高技能，适合各个水平的学习者。
Central Test
centraltest.com
Central Test应用提供预测人才评估解决方案，包括心理测评、视频面试和360度反馈，用于招聘和人才发展决策。
Hone
honehq.com
Hone 提供可扩展的在线员工培训，专注于领导力和多样性课程，帮助员工提升技能，促进团队发展。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款基于云的人力资源管理软件，帮助企业简化人力资源流程，包括福利、工资和员工管理等功能。
Alight
alight.com
Alight应用程序帮助员工轻松访问和管理雇主提供的福利，例如健康、退休和薪资，简化个人福利的管理。
HeartMath
heartmath.com
HeartMath应用程序帮助用户通过心率监测和冥想，达到心理和情感的平衡，提高生活质量。
Project Management Institute
pmi.org
项目管理学院应用程序为专业人员提供项目管理工具和资源，支持项目计划、执行和监视。
SHRM
shrm.org
SHRM应用程序为人力资源专业人士提供分析、工具和资源，以支持人力资源管理及优化工作场所策略。
ReachLink
reachlink.com
ReachLink 是一个提供创新心理健康护理的行为健康平台，确保个体获得适当支持并准确跟踪结果。为企业提供定制解决方案。
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire是一款云基础的招聘工具，简化职位发布及候选人管理，支持自动化任务和个性化工作流程。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors应用程序提供税务准备和规划服务，帮助用户有效管理复杂税收义务并确保合规。
Allevity
allevity.com
Allevity是一款帮助企业处理人力资源、薪资、招聘和员工配置的应用，旨在让客户专注于他们热爱的工作。
Insperity
insperity.com
Insperity应用程序允许用户访问员工福利和人力资源信息，包括薪水、401(k)和医疗福利的详细信息。
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial应用程序提供健康储蓄帐户、退休投资和财务管理工具，帮助用户简化财务规划和投资决策。
Launch 360
launch-360.com
Launch 360是一款360度反馈领导力评估工具，评估个体的领导能力和技能，包含六个关键领域，支持自我管理且保密。
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live 提供定制的交流指导程序，帮助团队增强沟通能力，以便更自信地贡献并达成企业目标。
Aadmi
aadmi.com
Aadmi 应用提供全面的人力资源支持，满足企业的人力资本需求，涵盖员工管理的整个生命周期。
SuccessCOACHING
successcoaching.co
SuccessCOACHING应用程序帮助客户成功经理学习最佳实践，提供实际练习与认证，助力解决日常客户管理中的挑战。
Relocate.me
relocate.me
Relocate.me 是一个帮助技术专业人员寻找海外工作机会的平台，提供搬迁支持和签证赞助信息。
The Forem
theforem.co
The Forem应用提供一个易用的平台，支持L&D领导一次性培训10至10,000名员工。
Talaera
talaera.com
Talaera 提供全球团队的商务英语培训，针对不同文化和沟通渠道，帮助提升专业交流技能，支持个性化学习方案和多种培训方式。
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate是一个数字化企业员工搬迁解决方案，旨在简化搬迁流程，提供物流管理工具，连接可靠的搬迁服务，提升客户满意度。
PayEntry
payentry.com
Payentry是一款简化薪资管理的应用，支持工资计算、直接存款和报告生成，帮助企业自动化薪资处理，提高效率并确保准确付款。
Tava Health
tavahealth.com
塔瓦健康（Tava Health）是一个提供便捷、高质量心理健康资源的平台，帮助雇主与员工快速获得治疗服务。
Sawayo
sawayo.de
Sawayo应用程序支持公司履行雇主和企业责任，包括文档管理、工作时间记录和假期规划，实现合规、节省时间。
LEADx
leadx.org
LEADx是一款移动应用，提供领导力发展和个人成长的工具及资源，帮助用户提高管理能力和生产力。
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners应用为企业提供人力资源外包服务，帮助处理员工福利、工资管理和合规等事务，让企业主专注于业务发展。
UMR
member.umr.com
UMR应用程序帮助用户轻松管理医疗福利，访问计划详细信息，查看数字身份证，并查找网络内的医疗提供者。
BenefitHub
benefithub.com
Benefithub是一个在线员工福利和折扣市场，提供独家优惠以增强员工的财务健康和满意度。
TalentPulse
talentpulse.net
TalentPulse 应用提供全面的人才分析解决方案，帮助诊断、预测和防止员工流失。
Fairtme
fairtime.com.au
Fairtme 是一款帮助澳大利亚企业管理薪资合规的软件，确保员工按正确的薪资标准每个支付周期获得报酬。
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ是一个提供培训资源的平台，帮助发展人际技巧、领导力和团队绩效，提供评估、培训材料和战略工具。
Pryor Learning
pryor.com
Pryor Learning提供全面的职业培训平台，用户可以访问各种在线和面对面的课程，支持持续学习与技能提升。
Careerminds
careerminds.com
Careerminds是一款全球职业过渡和管理平台，提供个性化职业辅导及先进技术支持，帮助个人和组织高效应对职业变化。
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive应用提供现代化的职业转型支持，帮助企业在裁员时为离职员工提供职业过渡服务，结合先进技术与个性化支持。
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health 提供基于证据的企业健康服务，帮助澳大利亚企业整合健康与福祉。
Runa HR
runahr.com
Runa HR是一款云托管的人力资源管理应用，简化薪酬、员工入职及绩效管理，帮助企业有效管理员工数据和流程。
Wildsparq
wildsparq.com
WILDSPARQ 是一个基于团队的领导力发展平台，帮助个人和专业成长，提供符合组织需求的可定制系统。
Simpli5
simpli5.com
Simpli5是一个工具，通过5 Dynamics方法帮助个人了解自己和他人，促进理解、减少摩擦，提高工作效率。
TraceGenie
tracegenie.co.za
TraceGenie是一款为退休基金行业提供追踪服务的应用，帮助管理无法追踪的会员，确保资金安全和高效响应。
Bennie
bennie.com
Bennie应用程序为员工提供便捷的福利信息查询，包括查看身份证明、寻找网络内提供者及获取支持，帮助员工更好了解和利用福利。
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity Benefits应用程序为用户提供一个平台，方便管理和访问各种福利，简化获取信息和选择过程。
Learnexus
learnexus.com
我们提供持续改进企业培训、精益六西格玛培训计划和敏捷辅导的在线解决方案。
DeGarmo
degarmo.com
德加莫集团开发和分销创新的人才评估和发展解决方案，帮助客户最大限度地提高收入增长、生产力和劳动力稳定性。
StarAgile
staragile.com
StarAgile 成立于 2016 年，现已发展成为培训和咨询领域的领先巨头，通过提供一流的世界级在线培训来帮助全球的学生和专业人士。我们拥有一群充满激情的专业人士，他们致力于在不断变化的技术进步中满足行业的需求，并满足您的所有需求。我们的服务遍及全球 25 多个国家/地区，包括美国、英国、阿联酋、新加坡、澳大利亚和印度等，我们已经建立了跨越国界的坚实的全球足迹，覆盖了来自四面八方的学生。我们充满热情和敬业的专家团队已成功培训了超过 3,00,000 多名学生和专业人士，涉及敏捷和 Scrum、项目管理、质量管理和 DevOps 等多个领域，并致力于提高您的卓越水平并加速您的发展职业生涯！
Cognician
cognician.com
Cognician 通过可扩展、个性化、数据驱动的数字体验激活员工行为改变，在 30 天或更短的时间内实现可衡量的变化。这种基于神经科学的方法以行动、后续行动、反思和社会参与为基础。 Cognician 的用户友好界面基于聊天和互动，引导员工采用新的思维方式并采取行动，以实现个人发展、团队协作、创新和生产力。
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ChaadHR 是全球领先的就业平台，让企业能够轻松地在国际上聘用团队。 ChaadHR 负责数十个国家的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。我们铁定的知识产权保护和行业领先的安全保证让您在全球范围内高枕无忧。我们只收取固定的一笔低统一费率费用，而不是按百分比收取，以便帮助您控制预算。
Corplife
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我们提供专注于附加福利主题的人力资源技术软件。 Corplife 的使命是留住员工并加强雇主与员工之间的关系。雇主可以为员工提供日常生活福利，并为员工提供免税福利。 USP的其中一个特点是Corplife Benefits（员工福利）和Corplife Lunch（免税午餐福利）的特点相结合，因此员工的福利翻倍。人力资源部门获取有关员工的匿名、有价值的信息，以采取预防措施并长期约束您的员工。目前，我们已在 DACH 中运行，有 400 多家企业正在使用我们的软件。
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Qtrainers 是一个帮助企业与企业培训师建立联系的平台，反之亦然。搜索并发现您所在城市附近即将举办的培训活动。
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JourneyLab 是新的业务成果平台，可帮助组织更加关注重要的事情。该平台有助于提高您想要实现的结果的透明度和清晰度，同时拥有内置工具来培养整个组织实现这些结果所需的纪律。它适用于： - 正在经历转型、增长和交易的公司 - 将人置于变革中心以获得更好结果的高管 - 想要被倾听、信任和支持以交付成果的团队 该平台： 1. 使高管和管理人员通过无缝促进整个组织的信息流来做出更好、更全面的决策 2. 通过为团队提供可按需使用的模块化工具、工作流程和模板，使团队能够快速交付价值 该平台的构建灵活且适应性强- 在组织运营环境不断变化的环境中，JourneyLab 的平台可以快速实施，并将与您的人员和流程配合，以提升您的规划和交付能力。我们的目的是帮助组织更有效地工作并适应未来。我们希望为更多的公司提供适应性规划，同时帮助更多的人通过有意义的工作释放自己的潜力，我们相信它们可以齐头并进。我们设想一个人们齐心协力、毫无摩擦地解决重大问题的世界。个人倡议团队、经理和高管都认为他们能够取得成功。部分之和大于整体。
Coachello
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Coachello 是数据驱动的个性化人员支持。 Coachello 通过 MS Teams 和 Slack 24x7 按需提供世界一流的绩效提升辅导。专业辅导具有变革性、完全个性化，但成本高昂、不可扩展且没有指标。 Coachello 以最有效、最可衡量的方式解决了这个问题。
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RehvUp 是一个员工敬业度平台，比市场上任何其他平台都更努力、更智能地为您的企业服务。这是一款由专业员工体验 (EX) 教练推动的移动应用程序，旨在激励和激励您的员工做到最好，并在工作中更加快乐。 RehvUp 是一个专用网络，旨在以前所未有的方式建立社会联系并加强各级员工之间的联系，同时提高工作场所士气、生产力和利润。
OnGrid
ongrid.in
OnGrid 是印度领先的数字信任平台，已对 3000 多个满意的客户完成了超过 1 亿次验证和背景调查。 OnGrid 提供 100 多项检查，包括身份、地址、教育、就业、法庭记录、警方验证，以及专业推荐、信用、全球数据库和负面媒体检查。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo 帮助求职者在呼叫中心、制造、航运和其他轻工业行业找到工作
Enablo
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Enablo 与规模企业合作，为任何地方的每个人提供最佳的工作体验并推动联系、沟通、协作和生产力。他们与 Meta、Asana 和 Google Workspace 的 Workplace 建立了独家合作伙伴关系，与客户并肩工作，推出和嵌入这些工具，然后衡量并推动他们持续取得成功。 Enablo 已帮助数百家组织转变其文化，使人们能够共同完成最好的工作。