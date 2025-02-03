人力资源服务提供商 - 最热门应用 - 新加坡

Allevity

allevity.com

Allevity 让客户可以自由地重新做他们喜欢做的事情。 45 年来，他们通过一整套全面的雇主解决方案让雇主安心无忧。客户相信 Allevity 能够专业地处理他们的人力资源、工资、招聘和人员配置。 Allevity 的使命是成为您的最佳商业决策。人力资源 Allevity 通过以下方式帮助您经营业务： - 解读不明确的雇佣法律和法规 - 使您的公司符合劳工标准 - 处理福利和工人赔偿 - 将您从繁琐的员工任务中解放出来 薪资 Allevity 的薪资外包选项让您有时间重新投入工作。我们提供： - 薪资处理的繁重工作 - 真正合作伙伴关系的体验 - 为您的帐户配置的软件框架 您保留： - 您想要多（或少）参与 - 您在薪资上花费的时间 招聘和人员配备 我们的专家招聘人员可以帮助您避免在不合适的人选上浪费时间和金钱。 - 查找并缩小范围，找到最相关、合格的候选人 - 帮助您减少员工流动率 - 确保最适合您的公司文化 - 让优秀的候选人在面试过程中保持参与 - 为求职者提供录用通知并通知被拒绝的申请人 Allevity 招聘人员只负责工作与符合以下条件的专业雇主合作： - 希望您掌握技能 - 欣赏您独特的个性 - 公平、适当地向您支付报酬