人力资源服务提供商 - 最热门应用 - 智利

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“人力资源服务提供商”是指为企业提供一系列人力资源（HR）解决方案和服务的公司或组织。这些服务旨在协助组织有效管理其人力资本，满足各种人力资源需求，并确保遵守就业法律法规。
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ADP
adp.com
ADP 提供行业领先的在线薪资和人力资源解决方案，以及税务、合规、福利管理等。通过 ADP 获得最佳效果。
Kwork
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Kwork 是一个全球自由职业市场，提供起价 10 美元的固定价格服务。从网页开发和设计到音乐创作、SMM、SEO、视频编辑等等 - 总有一款服务可以满足您的各种需求！
LunaProxy
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LunaProxy 是最好、最便宜的住宅代理服务提供商之一，拥有超过 2 亿个住宅和静态代理，为您的抓取代理用例提供优势！
Empower
empower.com
我们的愿景是通过建议、人员和技术改变金融生活。我们的使命是赋予所有人财务自由。
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
交互设计基金会是全球最大的在线设计学校。自 2002 年成立以来，我们的课程、网络研讨会和开源文献已指导超过 159,232 名当前和有抱负的设计师完成了 UI/UX 设计之旅。我们的使命是继续提高设计教育的质量，同时保持其易于获得和负担得起。在我们的帮助下，世界各地的学习者都可以使用我们行业认可的课程证书来改变生活，转向用户体验设计或在职业生涯中保持领先地位。我们的完整故事：https://www.interaction-design.org/about
Central Test
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预测性人才评估解决方案：用于在招聘和人才发展方面做出最佳决策的心理测试、视频面试、360 度反馈。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别注重帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Hone
honehq.com
Hone 提供可扩展、可衡量的实时虚拟员工培训，并在最重要的时刻提高员工的技能。我们为经理、IC 和高级领导者提供一流的现场领导力和 DEIB 课程，由世界一流的教练领导并由下一代平台提供支持。通过提升领导力、绩效管理、变革管理、DEIB 等权力技能，Hone 能够为各地的分布式团队带来行为改变、人际关系和持续发展。精益学习与发展团队喜欢 Hone，因为我们的平台可以轻松部署计划，并且我们的评估/报告使管理员能够轻松报告他们的培训投资回报率。许多世界上最具创新性的公司 - 包括德勤、赛百味、Steve Madden、Aramark 和 Indeed - 每天都依靠 Hone 来帮助他们的团队进...
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从受聘到退休，乃至以后，您的员工都依赖您提供资源来增强他们的健康、财富和福祉。通过数据和技术将权力交给他们，通过及时、更广泛的互联洞察提供清晰的信息。为您的员工和企业带来更好的成果。
TriNet Hire
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TriNet Hire 是一款简单而强大的基于云的招聘工具，可以轻松发布到招聘网站和管理候选人。轻松创建新的职位帖子并将其发布到重要的职位委员会。通过社交媒体进行宣传并审查简历、下载提交的文件并附加反馈、评级和关键字。 TriNet Hires 在线和移动应用程序使您的企业能够快速高效地聘用最优秀的人才。
HeartMath
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HeartMath 由 Doc Childre 于 1991 年创立，旨在帮助个人、组织和全球社区将心脏智慧融入他们的日常生活体验中。
Project Management Institute
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我们通过全球认可的标准、认证、资源、工具、学术研究、出版物、专业发展课程和交流机会，推动职业发展、提高组织成功并进一步成熟项目管理专业。
Relocate.me
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正在寻找合适的搬迁机会？探索 Relocate.me 提供签证赞助和搬迁协助的海外 IT 职位列表。
SHRM
shrm.org
SHRM（人力资源管理协会）致力于创造更好的工作场所，让雇主和雇员共同成长。作为所有工作、员工和工作场所的代言人，SHRM 是影响当今不断变化的工作场所的问题上最重要的专家、召集者和思想领袖。 SHRM 在 165 个国家拥有 300,000 多名人力资源和业务高管成员，影响着全球超过 1.15 亿工人和家庭的生活。
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Allevity 让客户可以自由地重新做他们喜欢做的事情。 45 年来，他们通过一整套全面的雇主解决方案让雇主安心无忧。客户相信 Allevity 能够专业地处理他们的人力资源、工资、招聘和人员配置。 Allevity 的使命是成为您的最佳商业决策。人力资源 Allevity 通过以下方式帮助您经营业务： - 解读不明确的雇佣法律和法规 - 使您的公司符合劳工标准 - 处理福利和工人赔偿 - 将您从繁琐的员工任务中解放出来 薪资 Allevity 的薪资外包选项让您有时间重新投入工作。我们提供： - 薪资处理的繁重工作 - 真正合作伙伴关系的体验 - 为您的帐户配置的软件框架 您保留： - 您...
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ReachLink 是一个行为健康平台，提供创新和全面的心理健康护理，旨在满足个人需求，确保获得正确的支持并准确追踪。这得益于 ReachLink 的数字平台和与面对面治疗一样有效的优质护理。 ReachLink For Enterprises 为寻求为其员工和其他服务人群提供心理健康服务的组织提供量身定制的解决方案。
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Block Advisors 是一家提供税务准备和规划服务的公司，旨在帮助个人和企业应对任何复杂的税务情况。
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Lingo Live 的定制沟通辅导计划可以帮助您的整个团队自信地做出贡献并实现公司最雄心勃勃的目标。
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自 1986 年以来，Insperity 提供人力资源和业务解决方案，帮助美国最好的公司繁荣发展。
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我们帮助像您这样的 CSM 和客户成功团队不仅了解推动客户成功的最佳实践，而且了解如何应用它们来解决客户成功专业人员在与客户合作时面临的实际日常挑战。通过 SuccessCOACHING 学习计划，您可以访问由经验丰富的客户成功专家设计的策划学习路径、帮助您了解如何应用所学知识的真实练习、不断改进的课程以了解最新动态最佳实践和经过认可、行业认可的认证，证明您对专业发展的承诺。我们总结了与 750 多家公司合作中获得的见解，并创建了全面、易于遵循的客户成功培训计划，受到全球领先公司的 CSM 的信赖。
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用于实时队列培训的可扩展基础设施 Forem 易于使用的平台使 L&D 领导者能够同时培训 10-10,000 多名员工。
Sawayo
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Sawayo 软件支持公司履行雇主和企业家义务。该工具可以通过实时返回控制和防审计归档来管理文档，通过 Sawayo 应用程序合法地记录员工的工作时间，以及通过假期计划进行人事管理。该程序允许团队成员通过应用程序对文档以及文档存档进行数字签名以供查看。集成的工作时间记录、文档和合同管理使公司能够轻松、省时且合法地实施各种合规要求。
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 是一款 360 度反馈领导力评估工具，有助于评估组织内个人的领导技能和能力。该工具旨在衡量 6 个关键领域： 高管风采 领导力 员工管理 关系管理 自我管理 社会意识 沟通 无需安装任何系统平台，避免复杂性并提供简单的自我管理方法。该过程是保密的，确保匿名并促进诚实和公开的反馈。 Launch 360 领导力评估工具的开发旨在实现当今的快速部署。不过，我们还提供自定义包含特定问题的部分的功能，以满足您的 0 组织需求。
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通过 LEADx 将千禧一代管理者转变为传统领导者！ LEADx 是您的经理实际使用的领导力培训。该平台结合了行为科学、人工智能和专家内容，可显着改善领导行为、员工敬业度和生产力。
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Aadmi Consulting 为您所有企业的人力资本需求提供全生命周期的人力资源支持。
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UMR 是第三方管理员 (TPA)，由您的雇主雇用，帮助确保您的索赔得到正确支付，从而将您的医疗保健费用保持在最低限度，并且您可以专注于福祉。
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BenefitHub 是美国市场上排名第一的在线福利门户和员工折扣市场。
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薪资合规变得简单。 我们帮助澳大利亚企业管理其工资合规义务。 Fairtime 软件可确保您的员工在每个薪资周期都获得正确的薪资。
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HRDQ 是一家培训资源的出版商，旨在培养优秀的人际交往能力。该公司提供各种基于研究的产品，包括纸质和在线评估、体验式游戏、模拟和可重复的培训计划。
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HappyLocate是亚洲首个数字化企业员工搬迁解决方案。我们的技术驱动解决方案使人力资源和管理专业人员能够简化搬迁流程，消除手动工作流程、虚高报价和报价退出的麻烦。有HappyLocate在您身边，这些烦恼都可以抛在脑后。 2016 年以来的卓越表现 自 2016 年以来，我们一直在市场上为许多大型企业提供员工派遣解决方案，例如可口可乐、SPAR、帝亚吉欧、Quess Corp、ITC infotech 等。我们的业绩记录不言而喻 – 我们帮助这些公司节省了 80% 的时间，削减了 18-24% 的成本，并将他们的员工净推荐值 (eNPS) 提高了 30%，令人印象深刻。
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Careerminds 是一家全球新职介绍和职业管理合作伙伴，关心您、您的员工和您公司的品牌。我们将尖端技术与个性化、一对一的职业指导相结合，这使我们能够以比传统公司更低的成本为任何人、任何地方提供定制服务。我们承诺在整个过程中为参与者提供支持，与他们合作，直到他们被安排担任新的、有意义的角色。让您的员工重返工作岗位是我们的使命，也是我们的保证。
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CU Health 提供基于证据的企业医疗保健，为澳大利亚企业提供健康与福祉一体化。
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Bennie 的全球福利平台通过一系列现代解决方案（包括咨询、保险和辅导）帮助雇主、雇员及其家属蓬勃发展。 Bennie 受到世界上最具创新力的公司的信赖，它是超越传统福利的一站式解决方案，包括员工辅导、财产和意外伤害保险等。 Bennie 应用程序是员工轻松查找和了解福利信息的首选资源。从查看 ID 卡到查找网络内提供商，再到浏览 Bennie’s Marketplace，会员可以轻松获得所需的福利信息和工具。 Bennie 的医疗保健礼宾服务 Ask Bennie 是为会员提供专门支持的终极工具。会员可以直接在应用程序上与 Ask Bennie Advocate 聊天，以获得有关开放注册、...
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Lumity 的现代福利解决方案将专门的服务和专业知识与强大的数据洞察力和技术相结合，以减轻雇主和雇员管理和选择健康计划和福利的痛苦。
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我们提供持续改进企业培训、精益六西格玛培训计划和敏捷辅导的在线解决方案。
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德加莫集团开发和分销创新的人才评估和发展解决方案，帮助客户最大限度地提高收入增长、生产力和劳动力稳定性。
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StarAgile 成立于 2016 年，现已发展成为培训和咨询领域的领先巨头，通过提供一流的世界级在线培训来帮助全球的学生和专业人士。我们拥有一群充满激情的专业人士，他们致力于在不断变化的技术进步中满足行业的需求，并满足您的所有需求。我们的服务遍及全球 25 多个国家/地区，包括美国、英国、阿联酋、新加坡、澳大利亚和印度等，我们已经建立了跨越国界的坚实的全球足迹，覆盖了来自四面八方的学生。我们充满热情和敬业的专家团队已成功培训了超过 3,00,000 多名学生和专业人士，涉及敏捷和 Scrum、项目管理、质量管理和 DevOps 等多个领域，并致力于提高您的卓越水平并加速您的发展职业生涯！
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作为 40 多年来学习行业的领导者，Pryor 通过提供全面、实惠且便捷的商业、合规和安全培训，帮助超过 1100 万人实现了职业目标。
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Cognician 通过可扩展、个性化、数据驱动的数字体验激活员工行为改变，在 30 天或更短的时间内实现可衡量的变化。这种基于神经科学的方法以行动、后续行动、反思和社会参与为基础。 Cognician 的用户友好界面基于聊天和互动，引导员工采用新的思维方式并采取行动，以实现个人发展、团队协作、创新和生产力。
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Payentry 提供的技术使薪资服务变得简单——强大的处理引擎以及最直观的工作流程和用户体验。我们的最新版本 NextGen 使 Payentry 在线薪资软件平台变得更快、更集成且更易于使用。了解与我们的客户一起构建、为我们的客户打造的薪资平台的不同之处。
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Thrive 职业健康平台提供现代化的再就业解决方案，帮助组织应对裁员并为离职员工提供职业过渡支持。这个屡获殊荣的数字平台正在通过将尖端技术与个性化的高接触支持相结合，重新构想未来工作的就业机会。我们的方法旨在满足每个人的独特需求，帮助他们推动职业发展。每个人都应该拥有自己热爱的工作，在那里他们可以成长并发挥自己的潜力。这就是我们如何定义实现职业健康。欲了解更多信息，请访问 throtomycareer.com
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Tava Health 是一家综合性心理健康服务机构，为雇主及其雇员提供便捷、优质、可用的心理健康资源。
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我们提供专注于附加福利主题的人力资源技术软件。 Corplife 的使命是留住员工并加强雇主与员工之间的关系。雇主可以为员工提供日常生活福利，并为员工提供免税福利。 USP的其中一个特点是Corplife Benefits（员工福利）和Corplife Lunch（免税午餐福利）的特点相结合，因此员工的福利翻倍。人力资源部门获取有关员工的匿名、有价值的信息，以采取预防措施并长期约束您的员工。目前，我们已在 DACH 中运行，有 400 多家企业正在使用我们的软件。
Runa HR
runahr.com
Runa HR 是为墨西哥中小型企业提供服务的主要自动化薪资平台，托管在云端。有了 Runa，任何人，无论是否有薪资经验，都可以在短短 15 分钟内向员工支付工资。
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qtrainers.com
Qtrainers 是一个帮助企业与企业培训师建立联系的平台，反之亦然。搜索并发现您所在城市附近即将举办的培训活动。
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JourneyLab 是新的业务成果平台，可帮助组织更加关注重要的事情。该平台有助于提高您想要实现的结果的透明度和清晰度，同时拥有内置工具来培养整个组织实现这些结果所需的纪律。它适用于： - 正在经历转型、增长和交易的公司 - 将人置于变革中心以获得更好结果的高管 - 想要被倾听、信任和支持以交付成果的团队 该平台： 1. 使高管和管理人员通过无缝促进整个组织的信息流来做出更好、更全面的决策 2. 通过为团队提供可按需使用的模块化工具、工作流程和模板，使团队能够快速交付价值 该平台的构建灵活且适应性强- 在组织运营环境不断变化的环境中，JourneyLab 的平台可以快速实施，并将与您的人员和...
Coachello
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Coachello 是数据驱动的个性化人员支持。 Coachello 通过 MS Teams 和 Slack 24x7 按需提供世界一流的绩效提升辅导。专业辅导具有变革性、完全个性化，但成本高昂、不可扩展且没有指标。 Coachello 以最有效、最可衡量的方式解决了这个问题。
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Wildsparq 是一个基于团队的领导力发展平台，可帮助您的员工实现个人和专业发展。我们提供一个引人入胜且一致的系统，该系统价格实惠，但仍可根据您的组织需求进行定制。
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5 Dynamics 不仅仅是一项一次性评估；它是一种通用语言，使个人能够更好地了解自己以及与他们一起工作和互动的人。通过认识到每个人提出的不同观点，可以最大限度地减少摩擦点并提高生产力。我们的方法为加深理解打开了大门，我们的 Simpli5 平台可以在您的日常生活中持续应用。如果您正在寻找一种直接适用于手头工作并且可以融入公司文化核心的工具，5 Dynamics 非常适合您。
RehvUp
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RehvUp 是一个员工敬业度平台，比市场上任何其他平台都更努力、更智能地为您的企业服务。这是一款由专业员工体验 (EX) 教练推动的移动应用程序，旨在激励和激励您的员工做到最好，并在工作中更加快乐。 RehvUp 是一个专用网络，旨在以前所未有的方式建立社会联系并加强各级员工之间的联系，同时提高工作场所士气、生产力和利润。
OnGrid
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OnGrid 是印度领先的数字信任平台，已对 3000 多个满意的客户完成了超过 1 亿次验证和背景调查。 OnGrid 提供 100 多项检查，包括身份、地址、教育、就业、法庭记录、警方验证，以及专业推荐、信用、全球数据库和负面媒体检查。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo 帮助求职者在呼叫中心、制造、航运和其他轻工业行业找到工作
Enablo
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Enablo 与规模企业合作，为任何地方的每个人提供最佳的工作体验并推动联系、沟通、协作和生产力。他们与 Meta、Asana 和 Google Workspace 的 Workplace 建立了独家合作伙伴关系，与客户并肩工作，推出和嵌入这些工具，然后衡量并推动他们持续取得成功。 Enablo 已帮助数百家组织转变其文化，使人们能够共同完成最好的工作。
G&A Partners
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通过在人力资源、员工福利、工资管理和工作场所安全领域提供经过验证的解决方案和技术，G&A Partners 减轻了繁琐的管理任务的负担，使企业主能够将时间、才能和精力集中在公司发展上。作为人力资源外包提供商，G&A Partners 为您提供专注于业务所需的时间。我们的合作伙伴关系并不是从推销开始，而是从发现您独特的业务需求并制定定制的、透明的解决方案开始。凭借经过认证的人力资源专家、尖端技术和以客户为中心的方法，我们可以减轻您的人力资源负担，并帮助您制定人员战略，将时间重新交到您手中。
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