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人力资源服务交付软件简化了组织和人力资源人员复杂的人力资源运营。这些解决方案集成了服务中心和帮助台技术，标准化了人力资源团队提供服务和与员工互动的方式。它们促进人力资源人员和员工提交、审查和响应请求。主要功能包括简化的服务请求、员工自助服务门户以及用于配置和自动化人力资源服务流程和分析的工具。其中一些解决方案还使用人工智能通过学习常见问题并整合人力资源部门的响应来自动化工作流程。
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Superworks
superworks.com
Superworks是一款全面的人力资源管理系统，简化中小企业的工资、出勤及员工管理流程，提升工作效率与员工体验。
Sympa
sympa.com
Sympa是一个可定制的人力资源管理软件，简化员工记录、招聘和绩效管理，支持与其他系统集成，以提升效率和数据准确性。
Siit
siit.io
Siit 是一款应用，帮助人力资源和IT团队与员工建立良好关系，提供内部服务台，简化请求管理和沟通。
MyLenio
mylenio.com
MyLenio是一个综合平台，帮助小型企业高效管理人力资源、IT和合规流程，与大型公司合作，提升工作效率。
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork是现代服务管理软件，通过AI自动化员工支持和服务交付，提升组织生产力和效率。
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