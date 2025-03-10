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人力资源服务交付软件简化了组织和人力资源人员复杂的人力资源运营。这些解决方案集成了服务中心和帮助台技术，标准化了人力资源团队提供服务和与员工互动的方式。它们促进人力资源人员和员工提交、审查和响应请求。主要功能包括简化的服务请求、员工自助服务门户以及用于配置和自动化人力资源服务流程和分析的工具。其中一些解决方案还使用人工智能通过学习常见问题并整合人力资源部门的响应来自动化工作流程。
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Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可定制的 HR 软件，可让您专注于员工和明智的决策。探索我们的解决方案并预订免费演示。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork 是现代服务管理软件的领先提供商，使 IT 团队能够通过人工智能实现员工支持和服务交付的自动化。 Atomicwork 将您的员工、IT 系统、人力资源运营和业务流程自动化结合在一起，以提高整个组织的生产力。 Atomicwork 通过 AI 优先的工作流程自动化为您的所有业务流程提供数字化企业体验，从而帮助您提高员工生产力和企业效率。
Superworks
superworks.com
Superworks是一款全面的人力资源管理系统，简化中小企业的工资、出勤及员工管理流程，提升工作效率与员工体验。
MyLenio
mylenio.com
MyLenio 是一个一体化平台，可让您的小型企业妥善组织，使您能够按照最佳行业标准与 Google、PayPal 和 SAP 等顶级公司合作。我们的平台将集成您的所有流程，使它们井井有条且易于管理。 MyLenio 通过帮助您在 HR + IT + 合规方面实现最高标准来简化您的业务 简化您的小型企业并组织您的公司与财富 500 强公司合作！
Siit
siit.io
Siit 为 HR 和 IT 团队提供了与员工建立有意义且持久的关系的能力。通过提供第一个专用的内部帮助台，现在可以提供出色的员工服务体验。通过现有渠道（Slack、电子邮件等）简化员工请求并管理员工沟通、自动化手动工作并分析您的操作，Siit 帮助您掌控员工体验。 Siit 于 2021 年在巴黎成立，其使命是将人员和公司重新团结在一起。