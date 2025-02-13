人力资源服务交付软件 - 最热门应用 - 南苏丹

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人力资源服务交付软件简化了组织和人力资源人员复杂的人力资源运营。这些解决方案集成了服务中心和帮助台技术，标准化了人力资源团队提供服务和与员工互动的方式。它们促进人力资源人员和员工提交、审查和响应请求。主要功能包括简化的服务请求、员工自助服务门户以及用于配置和自动化人力资源服务流程和分析的工具。其中一些解决方案还使用人工智能通过学习常见问题并整合人力资源部门的响应来自动化工作流程。
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Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可定制的 HR 软件，可让您专注于员工和明智的决策。探索我们的解决方案并预订免费演示。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Atomicwork
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Atomicwork 是现代服务管理软件的领先提供商，使 IT 团队能够通过人工智能实现员工支持和服务交付的自动化。 Atomicwork 将您的员工、IT 系统、人力资源运营和业务流程自动化结合在一起，以提高整个组织的生产力。 Atomicwork 通过 AI 优先的工作流程自动化为您的所有业务流程提供数字化企业体验，从而帮助您提高员工生产力和企业效率。
Superworks
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SUPERWORKS 专注于企业变革，帮助他们创建充满活力的工作场所，从而提高生产力。我们的方法以人为本，确保每个人在其职业环境中感到积极、有价值和成就感。我们的核心愿景是引领技术发展并为客户提供未来成功的必要工具。我们相信通过软件即服务 (SaaS) 的力量使企业实现指数级增长。我们的使命是提供尖端的技术解决方案，不仅简化业务运营，而且简化流程，确保全面的效率和有效性。
MyLenio
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MyLenio 是一个一体化平台，可让您的小型企业妥善组织，使您能够按照最佳行业标准与 Google、PayPal 和 SAP 等顶级公司合作。我们的平台将集成您的所有流程，使它们井井有条且易于管理。 MyLenio 通过帮助您在 HR + IT + 合规方面实现最高标准来简化您的业务 简化您的小型企业并组织您的公司与财富 500 强公司合作！
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Siit 为 HR 和 IT 团队提供了与员工建立有意义且持久的关系的能力。通过提供第一个专用的内部帮助台，现在可以提供出色的员工服务体验。通过现有渠道（Slack、电子邮件等）简化员工请求并管理员工沟通、自动化手动工作并分析您的操作，Siit 帮助您掌控员工体验。 Siit 于 2021 年在巴黎成立，其使命是将人员和公司重新团结在一起。