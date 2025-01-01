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人力资源咨询公司为企业提供专业知识和指导，旨在增强其人力资源服务和部门。虽然一些公司提供涵盖人力资源各个方面的全面咨询，但其他公司则专注于人才管理等特定领域。顾问利用他们在人力资源领域的深厚知识，提供内部人员可能无法理解的宝贵见解和解决方案。通常，企业聘请人力资源顾问是为了提高人力资源效率或削减成本。这些顾问通常直接与首席人力资源官或相关机构合作。他们协助企业磨练技能并制定福利管理和确保工作场所安全等任务的策略。
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ADP
adp.com
ADP应用程序是一个人力资源和工资单管理平台，提供工资处理、时间跟踪、绩效管理等功能，支持移动设备访问。
Central Test
centraltest.com
Central Test应用提供预测人才评估解决方案，包括心理测评、视频面试和360度反馈，用于招聘和人才发展决策。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款基于云的人力资源管理软件，帮助企业简化人力资源流程，包括福利、工资和员工管理等功能。
Alight
alight.com
Alight应用程序帮助员工轻松访问和管理雇主提供的福利，例如健康、退休和薪资，简化个人福利的管理。
Insperity
insperity.com
Insperity应用程序允许用户访问员工福利和人力资源信息，包括薪水、401(k)和医疗福利的详细信息。
Aadmi
aadmi.com
Aadmi 应用提供全面的人力资源支持，满足企业的人力资本需求，涵盖员工管理的整个生命周期。
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners应用为企业提供人力资源外包服务，帮助处理员工福利、工资管理和合规等事务，让企业主专注于业务发展。
Simpli5
simpli5.com
Simpli5是一个工具，通过5 Dynamics方法帮助个人了解自己和他人，促进理解、减少摩擦，提高工作效率。
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity Benefits应用程序为用户提供一个平台，方便管理和访问各种福利，简化获取信息和选择过程。
Enablo
enablo.com
Enablo是一个综合平台，帮助组织优化工作流程与协作，支持多种工具集成，提高生产效率和决策能力。
RehvUp
rehvup.io
RehvUp 是一款员工参与平台，提供专业教练支持，旨在提升员工工作满意度、加强同事间的联系。
OnGrid
ongrid.in
OnGrid是印度的数字信任平台，提供100多种验证和背景审查服务，涵盖身份、地址、教育、就业等。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo是一款帮助求职者在呼叫中心、制造业、运输及其他轻工业寻找职位的应用程序。
Aflac
aflac.com
Aflac应用程序帮助用户管理保险需求，提交索赔，跟踪福利状态，并为代理商提供业绩跟踪和管理工具。
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